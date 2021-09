Juventus Milan Serie A diretta tv e live streaming gratis dove e come vedere la partita

Juventus Milan è la partita che si giocherà domenica 19 settembre 2021 alle ore 20:45. Si tratta di match valevole per la quarta giornata di Serie A 2021 2022. Vediamo qui di seguito tutte le informazioni su dove e come vedere la partita in TV ed in streaming.

Juventus Milan, Serie A 2021-2022 domenica 19 settembre 2021

Siamo giunti alla quarta giornata di campionato di serie A 2021 2022. Il match più atteso è sicuramente quello tra Juventus e Milan. Nonostante ci troviamo ancora oggi all’inizio del campionato, questo match si preannuncia già piuttosto importante. La Juventus non ha iniziato proprio nel giusto modo e dopo la sconfitta con il Napoli e l’Empoli, cercherà semplicemente di vincere i tre punti piuttosto ambiti. Il Milan in classifica ha superato Lazio, Cagliari e Sampdoria. Le due squadre hanno già giocato anche in Champions League ed hanno avuto un avvio diverso. I bianconeri hanno vinto 3-0 contro il Malmo, mentre il Milan perso 3-2 contro il Liverpool. Tra Juventus e Milan si parla di un terzo incontro con i piemontesi che che hanno vinto per 3-1 a gennaio, prima del 3-0 del ritorno a maggio. L’ultimo successo del Milan in casa della Juventus, risale al mese di marzo 2011.

Dove e come vedere la partita

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, il match si giocherà domenica 19 settembre 2021 alle ore 20:45 allo Juventus Stadium di Torino. Ad assistere sugli spalti ci sarà metà degli spettatori possibili per via delle disposizioni anti covid. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le app e sempre grazie all’applicazione sui televisori collegati ad una console PlayStation 4 5 o XBox. Sarà possibile vedere il match anche grazie al timvision box oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV stick o Google Chromecast. La partita sarà visibile anche in diretta streaming sui dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android.

Probabili formazioni

La Juventus parte con il consueto 4-3-3- dove Morata e Cuadrado giocheranno ai lati di Dybala. A centrocampo Bentacur insieme a Locatelli e Rabiot. Non giocherà Ibrahimovic per il Milan, ma ci sarà Giroud come prima punta supportato da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.