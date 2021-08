Leyla Martinucci: chi è l’ex fidanzata di Massimo Ranieri, età, carriera, vita privata

Conosciamo tutti Massimo Ranieri per essere un noto e cantante e cantautore italiano, il quale ho avuto un successo strepitoso in tutti questi anni. Se la sua carriera è sempre stata sotto gli occhi tutti e sicuramente molto conosciuta e apprezzata, cosa invece sappiamo della sua vita privata? Ad esempio, sapete che è stato fidanzato con una donna di nome Leyla Martinucci? Chi è quest’ultima e cosa conosciamo di lei?

Massimo Ranieri e Leyla Martinucci, la loro storia d’amore

Massimo Ranieri lo conosciamo tutti per essere un noto cantautore e artista italiano, il quale di certo non ha bisogno di alcuna presentazione. Sappiamo bene che ha ottenuto un successo davvero strepitoso ormai tanti anni fa. Ancora oggi a distanza di tanto tempo è uno degli artisti più importanti del nostro paese. Sappiamo però molto poco della sua vita privata. E’ stato fidanzato con una donna di nome Leyla Martinucci. La donna è una cantante lirica, con una carriera davvero ricca di grandi successi. Lei è anche una attrice teatrale. Pare che l’idillio tra loro sia durato meno di 10 anni. I due si sono lasciati definitivamente nel 2010, quando hanno capito che tra di loro non c’era più nulla da recuperare. Così Leila è Massimo hanno preso strade diverse ovviamente da un punto di vista sentimentale, visto che poi si sono trovati in diverse occasioni a condividere l’aspetto professionale.

La differenza d’età e la fine della loro storia

Pare che all’epoca però la loro relazione avesse lasciato un po’ perplessi per la differenza di età piuttosto importante che c’è tra di loro. Effettivamente lei ha 36 anni in meno rispetto a Massimo Ranieri, ma comunque la loro storia è stata piuttosto vera e soprattutto passionale. A confermare poi la fine di questa storia è stata proprio lei, attraverso un’intervista che ha rilasciato al settimanale Di più diretto da Osvaldo Orlandini. “Io e Massimo ormai siamo lontani, però tra noi è rimasto l’affetto”. Questo quanto dichiarato da Leyla. Massimo Ranieri invece nel corso di altre interviste ha sempre parlato di lei, definendola la donna della sua vita.

Chi è Leyla?

È nata a Taranto il 23 luglio 1986 e fare che da sempre abbia avuto una certa passione e vocazione per la musica. A soli 10 anni già ha avviato la sua carriera al teatro comunale di San Severo in Puglia con l’opera lirica La Tosca. Il padre Nicola padre fortuna artista di successo e sicuramente gli ha trasmesso gran parte del suo talento. Nel 2016 ha ricevuto la chiamata dagli Stati Uniti che sicuramente gli ha cambiato per sempre la vita.