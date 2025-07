Incidente mortale a Barcellona Pozzo di Gotto: due ragazzi di 17 anni perdono la vita

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, durante la notte. Due ragazzi di appena 17 anni, Mattia C. e Simone M., hanno perso la vita in seguito a uno scontro tra la motocicletta su cui viaggiavano e un’automobile. L’impatto è avvenuto all’incrocio tra via Kennedy e via San Vito, lasciando la comunità locale sotto choc.





Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, la moto su cui si trovavano i due giovani si è scontrata violentemente con una Fiat Punto. La forza dell’impatto ha sbalzato i ragazzi dalla sella, facendo sì che finissero contro un muretto e un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Nel frattempo, la Fiat Punto coinvolta nell’incidente ha terminato la sua corsa contro un albero. Per Mattia C. e Simone M., purtroppo, non c’è stato nulla da fare: entrambi sono deceduti sul colpo.

I soccorsi sono giunti rapidamente sul luogo della tragedia, con un’ambulanza che ha cercato di prestare aiuto, ma senza successo. Il conducente dell’automobile è stato trasportato in ospedale per accertamenti e sottoposto sia all’alcol test che al drug test, come previsto dai protocolli in casi simili. Al momento, non sono stati divulgati ulteriori dettagli sulle sue condizioni o sui risultati degli esami.

I carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono stati effettuati i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto. Le salme dei due ragazzi sono state trasferite presso l’obitorio del Policlinico di Messina, dove saranno effettuate ulteriori verifiche.

La notizia della morte dei due giovani ha profondamente colpito la comunità locale. Sui social, numerosi cittadini hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanza alle famiglie delle vittime. Tra i messaggi di solidarietà, spicca quello dell’arciprete del Duomo di Santa Maria Assunta, Santo Colosi, che ha scritto: “Lacrime, affidamento a Dio delle giovani vite stroncate, preghiere e consolazione per le famiglie distrutte dal dolore. La comunità parrocchiale è profondamente provata.”

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella zona e sull’importanza di rispettare le regole del codice della strada. L’incrocio tra via Kennedy e via San Vito, già noto per essere particolarmente trafficato, potrebbe essere oggetto di ulteriori interventi da parte delle autorità locali per prevenire futuri episodi simili.

La perdita di due vite così giovani lascia un vuoto difficile da colmare. Mattia C. e Simone M. erano due ragazzi conosciuti e apprezzati nella comunità di Barcellona Pozzo di Gotto, e il dolore per la loro scomparsa si estende ben oltre il cerchio delle loro famiglie. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per determinare con esattezza le cause dell’incidente e comprendere se vi siano responsabilità specifiche.