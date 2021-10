Lino Banfi: chi sono i figli Walter e Rosanna, età, carriera, vita privata, malattia

Lino Banfi è un noto attore, comico, sceneggiatore ed anche e cabarettista italiano, il quale passa sicuramente una carriera davvero molto importante nel mondo dello spettacolo italiano. Proprio per questo motivo la sua carriera non è di certo bisogno di alcuna presentazione. Ma cosa conosciamo però della sua vita privata? Sapete che è sposato con una donna di nome Lucia Zagaria e che dal loro amore sono nati i figli Walter e Rosanna? Chi sono questi ultimi e cosa fanno nella vita?

Lino Banfi, chi sono i figli

Come abbiamo già avuto modo di anticipare dall’amore tra Lino Banfi e la moglie Lucia sono nati due figli Walter e Rosanna. Purtroppo del primogenito non abbiamo molte informazioni soprattutto per quel che riguarda la sua vita privata. Sappiamo però che è un produttore esecutivo e che insieme al suo papà hanno condiviso il dolore per la malattia che ha colpito la mamma Lucia. A quest’ultima è stato infatti diagnosticato tanti anni fa l’Alzheimer. Riguardo invece la secondogenita Rosanna sappiamo che è nata il 10 aprile 1963 a Canosa di Puglia. È cresciuta a Roma dove ha studiato ed è diventata una attrice.Purtroppo la figlia Rosanna ha combattuto contro un tumore al seno che è riuscita a sconfiggere grazie alla sua forza di volontà, alle cure, alle operazioni e terapie.