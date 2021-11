Luca Zaia: chi è, età, carriera, vita privata, quando è nato, quanto guadagna, moglie, figli

Conosciamo tutti Luca Zaia per essere il governatore del Veneto è un noto personaggio della politica italiana. In questi ultimi due anni è stata particolarmente sotto i riflettori per via della pandemia da covid-19. Ma cosa conosciamo in realtà di lui e della sua vita privata?

Luca Zaia chi è

Sappiamo che è nato in provincia di Treviso ed esattamente a Conegliano il 27 marzo del 1968 ed ha 53 anni. È un politico italiano ed anche Presidente della Regione Veneto esattamente dal 7 aprile del 2010. È figlio di Giuseppe e di Carmela Lisetto. Si è diplomato presso la scuola Enologica di Conegliano e si è laureato poi in scienze della produzione animale presso la facoltà di agraria dell’Università degli Studi di Udine. È originario di Bibano una frazione di Godega di Sant’Urbano.

Carriera

È stato il presidente della provincia di Treviso dal mese di giugno 1998 Fino all’aprile del 2005. Poi è stato il vicepresidente della giunta regionale del Veneto tra il 2005 e 2008 con delega al turismo all’agricoltura allo sviluppo montano e all’identità Veneta. Ma non finisce qui visto che è tra l’8 Maggio 2008 e 16 aprile 2010 ha ricoperto un incarico come Ministro delle politiche agricole alimentari e Forestali nel governo Berlusconi IV. Il 29 marzo 2010 poi ha vinto le elezioni ottenendo circa il 60% dei consensi diventando in questo modo il presidente del Veneto.

Carriera politica

Alle elezioni amministrative del 1993 è stato eletto come consigliere comunale a Godega di Sant’Urbano tra le liste della Lega Nord Liga Veneta. Alle elezioni regionali del Veneto nel 1995 è stato candidato nel listino bloccato del candidato presidente della Lega Nord Alberto Lembo senza essere eletto. Poi si candida alle elezioni provinciali del 1988 a Treviso e viene eletto nel giugno 1998, Presidente della Provincia di Treviso. Nel 1998 è stato il più giovane Presidente della Provincia eletto in Italia. Poi alle elezioni provinciali del giugno 202 è stato rieletto Presidente della Provincia di Treviso, carica che ha mantenuto fino al 19 maggio 2005. Il 19 maggio 2005 è stato nominato vicepresidente della Regione veneto con deleghe regionali al turismo, agricoltura, sviluppo montano e all’identità veneta.

Vita privata

Sappiamo per certo che dal 1999 ha parlato con Raffaela Monti una segretaria d’azienda e la coppia pare non abbia avuto figli. In questi anni ha preso una posizione piuttosto ferma e decisa nei confronti delle adozioni gay disegnati assolutamente contrario. In molti si sono chiesti quanto guadagni Luca Zaia ma ovviamente non possiamo avere delle notizie certe e ufficiali. Nel 2012 aveva dichiarato pubblicamente di percepire una cifra che ammonta a €9500 come presidente del Veneto.