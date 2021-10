Marcella Bella: chi è, età, carriera, vita privata, fratello Gianni, politica, marito, figli

Marcella Bella è una nota cantante italiana, la quale ha raggiunto il suo massimo successo ormai tantissimi anni fa. Da diverso tempo ormai si è allontanata dal mondo della musica e dello spettacolo, ed esattamente da quando è diventata mamma. La cantante pare abbia preso questa decisione per essere più vicina alla sua famiglia. Ad ogni modo, in questi anni è stata sempre più presente in tv, ospite in varie trasmissioni televisive. Ma cosa conosciamo di lei e della sua vita privata?

Marcella Bella, chi è

E’ nata a Catania il 18 giugno 1952 ed ha, dunque, 68 anni. La sua altezza è circa 170 cm. E’ una delle più storiche ed apprezzate interpreti del panorama musicale italiano. Da quando ha presentato Montagne verdi, ne è passato di tempo eppure questo è il brano che ha sancito il suo più grande successo. L’artista ha portato questo brano al Festival di Sanremo nel 1972 e nonostante la vittoria non sia arrivata, questo singolo è diventato uno dei brani cult della musica italiana.

Carriera

Ha interpretato diversi brani insieme al fratello, Gianni, anche lui un noto cantante, al quale Marcella pare fosse molto legato. Nel 1983, poi, ha presentato il brano Nell’aria, anche questo diventato un grandissimo successo. In 50 anni di carriera, Marcella ha presentato davvero tantissimi successi. Nel 2005 è tornata al Festival di Sanremo con un brano intitolato Uomo Bastardo. Non tutti forse sanno che ha avuto anche esperienza in politica, visto che si è candidata nelle liste di Alleanza Nazionale su invito dello stesso Ignazio La Russa, ma non è stata eletta, pur avendo ottenuto ben 22 mila preferenze.Il fratello è autore di testi molto conosciuti e noti della musica italiana. Ad esempio, è stato proprio lui a scrivere il brano Montagne verdi, ed anche Nell’Aria, quest’ultima insieme a Mogol. Purtroppo l’uomo è stato colpito da un ictus nel 2010 e le conseguenze per lui sono state terribili, visto che ha perso l’uso della parola ed è anche rimasto paralizzato sul volto.

Marito e figli

Marcella si è sposata ormai diversi anni fa, ed esattamente nel 1989 con l’imprenditore Mario Merello. I due, dopo ben dieci anni di fidanzamento hanno deciso così di convolare a nozze. La coppia ha avuto nello specifico ben tre figli ovvero Giacomo, che è nato quando la cantante aveva 26 anni, Carolina nata 12 anni più tardi e poi il terzogenito nato 11 mesi dopo la sorella maggiore.