Mattia Rivetti chi è? Avete mai visto il fidanzato Melissa Satta? Età, lavoro, figli, lavoro, carriera e vita privata

Dopo la separazione da Kevin Prince Boateng Melissa Satta, l’ex velina di Striscia la Notizia, pare aver ritrovato l’amore. Il settimanale Chi ha paparazzato in Sardegna la bella showgirl in compagnia del giovane imprenditore Mattia Rivetti, rampollo di una delle famiglie più importanti della moda Made in Italy.

Mattia Rivetti, chi è il nuovo fidanzato di Melissa Satta: età, che lavoro fa

Mattia Rivetti ha 34 anni ed è il nipote di Carlo Rivetti, ex proprietario dell’azienda Stone Island venduta poi a Moncler. Nella vita anche Mattia è un imprenditore affermato, ma pare non amare molto la vita sotto i riflettori. Di lui, infatti, si hanno pochissime informazioni.

Dopo la fine del matrimonio con Kevin-Prince Boateng, l’ex velina – che ha appena compiuto 35 anni – è pronta a riprendersi in mano la vita, come mamma e come donna. Si chiacchiera di una frequentazione con Mattia Rivetti (“rampollo” della famiglia legata al marchio Stane Island) e ora eccoli insieme in queste prime ed esclusive immagini: pranzano con amici e poi via verso casa di lui…

L a fine del matrimonio con Kevin-Prince Boateng è stata tormentata. Dopo un primo periodo di separazione l’ex velina e il calciatore (che ora gioca nel Monza) erano riusciti a riavvicinarsi, ma poi il secondo tempo non ha funzionato. Ieri come oggi la priorità è il bene del loro bambino Maddox che ha 6 anni e li unirà per sempre: «La fine del matrimonio l’ho vissuta come un fallimento, un dolore enorme», ha detto Melissa a Verissimo. «È stata la storia più importante della mia vita… Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada… Adesso ho voglia di riprendere la mia vita in mano come mamma e come donna.

Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina, prima o poi succederà». E ora Melissa, come vediamo in queste immagini esclusive, appare per la prima volta accanto a un altro uomo proprio nei giorni in cui ha compiuto 35 anni. Da qualche tempo si chiacchiera di una frequentazione con Mattia Rivetti, della famiglia legata al marchio di moda Stone Island. Belli, giovani e alla moda i due appaiono insieme a Milano, in un ristorante. Durante un pranzo con amici sembrano avere occhi solo l’uno per l’altra e poi Melissa viene avvistata sotto casa di Mattia: un romantico viavai? Pare che lui le abbia inviato anche un bel mazzo di rose rosse per il compleanno…

Mattia Rivetti è un imprenditore molto affermato, figlio di Carlo Rivetti, ex proprietario dell’azienda Stone Island venduta poi a Moncler. Sembra che quindi la bella showgirl abbia ritrovato il sorriso e l’amore accanto all’imprenditore.

Dopo dieci anni insieme a Kevin Prince Boateng la donna è pronta a ricominciare. Il settimanale Oggi ha lanciato lo scoop e le foto sembra che confermino quanto detto.

Sono passati diversi mesi dalla notizia data da Melissa Satta sulla separazione dall’ex marito, Kevin Prince Boateng. I due, per l’occasione, avevano pubblicato uno scatto insieme per annunciare la consensualità dell’addio e la loro serenità. La foto è sparita dall’Instagram di lui e questo fa pensare che qualcosa sia andato storto.