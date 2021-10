Michael Magnesi: chi è il pugile laziale da record che ha combattuto per il Mondiale e ha portato la boxe in Rai

Michael Magnesi lo conosciamo tutti per essere un grande pugile, originario del Lazio e nello specifico nato nella provincia di Roma. Tanti i record ed i successi da lui conseguiti in questi anni. E’ conosciuto ed apprezzato, anche, per aver riportato sulla Rai la boxe, dopo tantissimi anni. Ma cosa conosciamo di lui e di quelli che sono stati i suoi più grandi successi?

Michael Magnesi, la sua storia

È nato a Palestrina proprio su quelle strade che da Roma portano verso Frosinone, ma vive a Cave poco distante dalla sua città natale. Pare che abbia iniziato a combattere da professionista esattamente il 10 ottobre 2015 in una delle riunioni tenute presso il palatiziano di Roma prima che questo impianto venisse chiuso. Il suo primo avversario è stato Carmelo Palermo che è stato sconfitto ai punti. Li ha iniziato a farsi conoscere come un grande pugile ed ha poi girato l’Italia trovandosi ben presto a combattere con alcuni pugili stranieri soprattutto serbi. Tra questi non possiamo non citare Nemanja Sabljov e Milan Delic ed ancora il moldavo Dionisie Tiganas e il francese Baska Tuvdenlhagva. E’ stato per diverso tempo imbattuto ed il 20 giugno 2018 ha vinto il titolo italiano vacante dei superpiuma.

Carriera, sfide e grandi successi

In quella occasione il titolo è stato vinto contro Francesco Invernizio e si è riconfermato campione anche dopo cinque mesi, dopo aver sfidato Giuseppe Carafa. Ma non finisce qui, visto che il 24 marzo 2019 ha vinto il titolo Mediterraneo IBF combattendo contro Ruddy Encarnacion alla Nuova dell’Eur di Roma. A quel punto, Magnesi pare avesse acquisito una grande forza ed una popolarità davvero incredibile. Ha sconfitto anche Emanuel Lopez, il messicano ed anche il venezuelano Breilor Teran che ha sfidato lo scorso 29 febbraio per il titolo Incercontinentale IBO. Quest’ultimo è stato Purtroppo il suo ultimo avversario prima del covid-19 virus che ha impedito a chiunque di poter combattere di salire sul ring.

Il ritorno in Rai della grande box grazie a Michael

Come abbiamo visto però, Magnesi ha riportato la grande boxe su Rai 2 fidando a Zagarolo al palazzetto dello sport Valle Muratella il suo titolo contro il sudafricano Khanyile Bulana. Lo scontro è avvenuto qualche mese fa ed è stato trasmesso su Rai 2. “Sono contento del ritorno della boxe su Rai 2 perché ho grandi aspettative per questa disciplina. Questo Mondiale sarà un match combattuto, e dal punto di vista tecnico e organizzativo rappresenta un elemento di assoluta credibilità. Un valore in più l’intuizione del Presidente D’Ambrosi che ha coinvolto tre campionissimi come Cammarelle, Damiani e Oliva”. Queste le parole di Malagò, il Presidente del COni.