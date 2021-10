Nicola Porro: chi è, età, carriera, vita privata, figli, Quarta repubblica, moglie

Nicola Porro oltre ad essere un giornalista è un conduttore televisivo il quale è stato al timone di una trasmissione intitolata Quarta Repubblica. È uno dei conduttori più amati e più seguiti della televisione italiana e di certo la sua carriera non ha bisogno di alcuna presentazione. Ma cosa conosciamo in realtà di lui e della sua vita privata? E’ sposato? Ha dei figli? Conosciamolo meglio.

Nicola Porro chi è

È nato esattamente il 27 settembre 1969 ed è un giornalista, ma anche un blogger, un autore televisivo, conduttore televisivo e conduttore radiofonico. Non tutti sanno che è anche il vice direttore del noto quotidiano Il Giornale. Ha 51 anni ed è nato sotto il segno zodiacale della Bilancia. Non abbiamo sostanzialmente informazioni precise riguardo il suo peso, né tantomeno sulla sua altezza. Nel corso della sua adolescenza ha conseguito una laurea in Economia e Commercio con il massimo dei voti presso una prestigiosa Università di Roma ovvero La Sapienza.

Carriera

Nel 1997 è diventato un giornalista professionista ed ha collaborato con diversi giornali di un certo calibro. All’inizio della sua carriera ha lavorato in Mediaset presso un’azienda per la quale ha condotto dei programmi economici Re Mida e Quadrante economico. Ha origini pugliesi e nello specifico la sua pare fosse una famiglia aristocratica latifondista. Possiede Infatti insieme al fratello un’ azienda agricola che si trova esattamente ad Andria. Da un punto di vista professionale ha condotto programmi di un certo calibro come Matrix su Canale 5 e poi nel 2018 ho avuto la possibilità di condurre Quarta Repubblica. Purtroppo recentemente il noto conduttore ha avuto il covid e questo lo ha portato ad essere distante dal suo lavoro per qualche settimana.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata sappiamo che è sposato e che ha due figli e soprattutto che è un grande tifoso dell’Inter che è la sua squadra del cuore. Nello specifico, la moglie di Nicola Porro si chiama allegra Galimberti e la loro storia d’amore è dura ormai da tanti anni. Ad ogni modo, i due hanno tentato da sempre di mantenere lontano dal gossip e dai riflettori la loro storia d’amore per tutelare anche i loro bambini. “Da ragazzo ero libertino. Sono stato un romano arrivato a Milano negli anni in cui era davvero divertente viverci. È stato un bellissimo ricordo. Quando mi sono sposato, però, ho messo totalmente la testa a posto“. Queste le dichiarazioni del conduttore.