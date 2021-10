Oroscopo Branko domani 12 Ottobre 2021

Oroscopo di oggi: cerca di mantenere un punto di vista positivo nei confronti della vita. Le disgrazie arriveranno a tempo debito, non perdere tempo ad aspettarle. Amore: la vita raramente dà una seconda possibilità. Assicurati di approfittarne quando succede nella tua vita, non lasciarti sfuggire. Ricchezza: otterrai prestazioni esemplari nelle tue attività lavorative per oggi. Sfrutta al massimo la giornata. Benessere: non sei l’unico ad essere imprigionato dalla miseria o dalla solitudine, fanno parte della vita di tutti. È in te il potere di recuperare.