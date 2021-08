Oroscopo Paolo Fox oggi martedì 10 Agosto 2021, previsioni segno per segno

Ariete

E la settimana di Ferragosto, avete diritto anche voi a viverla al meglio. Se siete al lavoro, nelle città sonnacchiose per il caldo, regalatevi qualche momento di pausa, magari nel verde di un parco, davanti a un ricco cono gelato. Il cielo sopra di voi è limpido, rallegratevi per la ritrovata serenità.

Toro

Strano Ferragosto questo 2021. Giove e Saturno soffiano sul fuoco del malcontento e aumentano il rischio di bizze professionali, meno male che i due pianeti sono retrogradi e il loro effetto è blando. In compenso Marte e Venere amici rimettono ordine e un po’di pepe in amore.

Gemelli

Un bacio vale più di molte parole? Sarà ma in questo momento non vi aiuta contro la quadratura di Mercurio, Venere e Marte poco benevoli. Meglio dare ascolto a Giove che dall’amico segno dell’Acquario vi suggerisce astuzie e non baci. Se la passione erotica è spenta, meglio un’allegra serata con amici.

Cancro

Siete single? Venere agevola incontri promettenti e Marte mette la ciliegina del vigore sulla torta. Sfruttate questi giorni in cui godete di un fascino speciale per fare centro nel cuore di chi vi piace. E se ancora non c’è nessuno sappiate che mostre e luoghi ricreativi sono i contesti più propizi.

Leone

Auguri, auguri. E la stagione del vostro compleanno, ma voi non siete tranquilli. Prendetevela pure con Saturno e Urano ma, in ogni caso, controllate le vostre reazioni. Perché gli equivoci con amanti e colleghi nascono come funghi. Evitate scelte rischiose, soprattutto per il portafoglio.

Vergine

Per avere pieno successo sul lavoro, devi concentrarti quando svolgi i tuoi compiti. Sarai con una rinnovata energia, svolgerai volentieri alcuni compiti in sospeso. Il tuo lavoro sta diventando difficile per te, ma hai la volontà di fare bene. Non avrai tempo per le questioni di cuore, ma sarà solo temporaneamente. Approfitterete di questo momento per dare una spinta a tutti i vostri progetti e anche in amore. Disconnettiti dai problemi e torna ad essere la persona divertente che tutti amano. L’iperattività produce tensione e molti nervi, cercate di riposare. Sei con le batterie accese e nulla di ciò che accade ti sfuggirà. Potresti usare per uscire e divertirti con le persone che apprezzi per disconnetterti. Sei con molta energia e salute.

Bilancia

Farai più lavoro del solito, non mostrerai stanchezza. Ora che la tua economia sta andando bene, cerca di risparmiare un po’, lo apprezzerai. Avrai notizie di una voce imminente o di qualche altro extra che riceverai. Hai obiettivi molto chiari in amore, ma non dovresti mostrare orgoglio ma sapere come essere. Metterete un freno ai vostri impulsi e, anche se l’obiettivo è lo stesso, concederete tempo. L’umore sarà un po’ turbato intorno a te, ma non lasciarti trasportare. I bambini della famiglia ti daranno motivi per essere felice, non mancheranno le sorprese. Prendi alcune precauzioni, hai una certa propensione agli sbalzi di temperatura, la tua salute potrebbe risentirne. Noterai un grande miglioramento in termini di vitalità e stato d’animo. Puoi uscire e trovare nuovi modi per divertirti.

Scorpione

Le modifiche oi miglioramenti che hai implementato ora inizieranno a dare i loro frutti. Ti succederà qualcosa di inaspettato e molto positivo sul lavoro, approfittane bene. Fai attenzione, non lasciare che la tua relazione si raffreddi, cerca nuovi stimoli in amore. Sarai di buon umore e diffonderai la tua gioia agli altri, che ti seguiranno. Puoi risolvere i cattivi rapporti con un membro della famiglia, se è il caso. Non è un buon giorno per discutere dei tuoi problemi personali con qualcuno che non conosci. Le tensioni che potresti aver avuto in questi giorni scompariranno gradualmente. Ti stai preoccupando troppo e non è poi così male, rilassati un po’. È conveniente per te fare un tavolo da ginnastica ogni giorno, sarebbe fantastico per la tua salute. Hai una giornata magnifica a livello personale, goditela senza tensioni.

Sagittario

Con lo sforzo, sarai in grado di superare una sfida lavorativa che hai in mano. È un momento favorevole per fare acquisti o acquisizioni interessanti. Le opportunità ti arriveranno inaspettatamente e dovrai approfittarne. Riceverai supporto o aiuto per i problemi che hai, non smettere di chiederlo. In amore, qualcosa cambierà nella tua relazione e cambierà in modo positivo, sarai felice. Il rapporto con i tuoi familiari sarà gratificante e rilassato. Non avere così tanto conforto, prova a camminare e muoverti di più, ti farebbe molto bene. Stai bene fisicamente e soprattutto mentalmente, cerca la pace per continuare così. Avrai rinnovate le tue energie, soprattutto quelle mentali. Sarai in ottima salute. La tua forza e vitalità migliorano ogni giorno.

Capricorno

Avrai buone opportunità di affari e di investimento in generale. Avrai notizie su qualcosa di interessante che arriverà da fuori, devi esserne consapevole. Qualcuno ti darà un punto di vista diverso e dovresti studiarlo. In amore, se stai cercando di aumentare la famiglia, ora sei in un buon momento. Risolvi i tuoi problemi con il dialogo, non hai bisogno di essere coinvolto nelle discussioni. Qualcuno nella tua famiglia ti darà un buon consiglio, devi prestare attenzione ad esso. Puoi risolvere qualche altro disaccordo personale o professionale. Prenditi cura della tua dieta se vuoi raggiungere un livello adeguato di energia e salute. Stai bene, ma se ti riposi un po’ di più la notte starai ancora meglio, prendi la valeriana o qualche tranquillante naturale. Pianifica una vacanza o un viaggio nelle vicinanze.

Acquario

Avrai buone notizie su un business che stai facendo. In amore avrai una magnifica opportunità per migliorare le cose, devi approfittarne. Se hai dei bambini, ti riserveranno grandi sorprese e gioie in questo giorno. Visitare i parenti che vedi meno sarà il più gratificante per te. Non smettere di uscire, potresti presto incontrare persone nuove e interessanti. Prova a fare un po’ di sport, ti farà bene mantenere la salute e il tipo. È un buon momento per prenderti più cura del tuo aspetto fisico, otterrai risultati. Inizierai a sentirti molto bene fisicamente, avrai energia per tutto. Cerca di calmarti, è il più consigliabile se vuoi che tutto vada bene, i nervi non portano a nulla di buono.

Pesci

Fai attenzione a quello che dici nel tuo lavoro, si consiglia discrezione. Continua a monitorare le tue spese e molto presto ti sarai completamente ripreso. Sei in un momento buono e propizio per trovare qualcosa che ti piace. Sarebbe meglio per te se organizzassi meglio le tue attività lavorative. Non appena farai la tua parte, sarai in grado di uscire dalla monotonia e divertirti. È un momento favorevole in amore per cercare di avvicinarsi a chi ti piace. Lasciati consigliare da qualcuno in famiglia che ti vuole bene, avrai più tempo. Guarda la tua dieta, il tuo stomaco sarà il tuo punto debole in questo giorno. Se sei stato un po’ malato in questi giorni, ora migliorerai e ti darai sollievo. Il tuo benessere e la tua salute dipenderanno esclusivamente da ciò che fai per prenderti cura di te stesso.