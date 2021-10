Oroscopo Paolo Fox oggi venerdì 22 Ottobre 2021, previsioni zodiacali

Cancro

Inizierai la giornata in un modo e la finirai in un altro perché cambierà la tua prospettiva. Questo dovrebbe farti capire che la vita finisce sempre per mostrarci la strada giusta e che non dobbiamo annegare in un bicchiere d’acqua. Devi lavorare per superare gli ostacoli, ma devi anche avere fiducia quotidiana che ce la faremo. Oggi non è una buona giornata per argomenti che fanno riferimento ad accordi commerciali e affari, non sono ben attesi. Rifiuta senza esitazione qualsiasi proposta, Cancro. Hai finalmente capito che non devi essere sempre d’accordo con gli altri. Molte volte sei tu che hai ragione.