Oroscopo Paolo Fox domani 29 agosto 2021

Ariete

Amore: se vuoi salvare la tua relazione, rinnovala. Soldi: puoi vincere dei soldi alla lotteria, divertiti. Lavoro: molto lavoro ma con possibilità di successo. Salute: se il disagio fisico persiste, consultare il medico.

Toro

Amore: l’ amore non tornerà a casa per prenderti, vai avanti. Denaro: puoi permetterti un po’ di lusso, la tua economia sta andando bene. Lavoro: i tuoi colleghi non condividono il tuo nuovo progetto. Salute: cerca di recuperare l’energia che hai speso.

Gemelli

Amore: bella giornata con amici e partner. Denaro: il denaro sarà fonte di preoccupazioni o preoccupazioni. Lavoro: i tuoi capi resistono alle tue richieste. Salute: con i cambiamenti del tempo, fai attenzione alle ossa.

Cancro

Amore: non lasciare che la freddezza prenda il sopravvento sulla tua relazione. Denaro: controlla i ritorni che ti danno nei negozi. Lavoro: La fortuna ti accompagna negli studi e nel lavoro. Salute: lo sforzo mentale ridurrà la tua stabilità emotiva.

Leone

Amore: atmosfera familiare non proprio idilliaca. Denaro: goditi i tuoi soldi, te li sei guadagnati. Lavoro: offerte di cambiare lavoro, pensa con calma. Salute: evitare pasti abbondanti e alcol in eccesso.

Vergine

Amore: giornata adeguata per risolvere i tuoi problemi emotivi. Soldi: Con i soldi risparmiati puoi permetterti un capriccio. Lavoro: le stelle sono dalla tua parte, lanciati in quella sfida professionale. Salute: No alle diete da soli, consultare uno specialista.

Bilancia

Amore: migliorano significativamente le loro relazioni affettive. Denaro: ti verranno restituiti i soldi che avevi prestato ad un amico. Lavoro: oggi avrai un successo professionale garantito. Salute: trascorri il tuo tempo libero allenando il tuo corpo.

Scorpione

Amore: se sei single, preferirai la compagnia dei tuoi amici. Soldi: stai andando bene finanziariamente, ma dovresti risparmiare di più. Lavoro: successo nel tuo nuovo lavoro. Salute: fisicamente è in forma.

Sagittario

Amore: approfondisci le relazioni. Denaro: oggi supererai quella caduta nei tuoi investimenti. Lavoro: concentra le tue energie sull’aumento della produttività. Salute: il tuo buon umore accelera il tuo recupero.

Capricorno

Amore: la tua relazione funziona grazie alla pazienza che ha il tuo partner. Denaro: ci sono spese relative alla casa. Lavoro: per quanto riguarda il lavoro, sii più positivo. Salute: non sarebbe male controllare il colesterolo.

Acquario

Amore: corri il rischio di avere problemi con il tuo partner. Soldi: cerca di essere un po’ più generoso con i soldi. Lavoro: i tuoi colleghi apprezzano il tuo impegno professionale. Salute: La tua forza fisica e le tue energie saranno invidiabili.

Pesci

Amore: combatti per la tua relazione, se ti interessa ancora. Denaro: le tue preoccupazioni finanziarie sono risolte. Lavoro: ci saranno notevoli cambiamenti nel tuo ambiente di lavoro. Salute: devi rimediare a quei piccoli fastidi.