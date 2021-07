Oroscopo Paolo Fox oggi Sabato 31 Luglio 2021, cosa dicono le stelle

Capricorno

Devi assicurarti che la tua famiglia e gli affari interni siano stabili e che tu possa raggiungere un consenso effettivo in modo da trovarti in un ambiente di armonia e tranquillità. Ascoltare gli altri sarà molto importante per raggiungere accordi. AMORE: È un giorno in cui devi stabilizzare i rapporti con un familiare e chiarire le posizioni. LAVORO: Oggi la cosa più importante sarà stabilizzare qualche situazione che in passato ostacolava il consenso e la comprensione. CAMBIAMENTI: È un momento in cui raggiungerete accordi in cui scorrerà il buon clima e la cordialità.