Pago: chi è, età, carriera, vita privata, ex moglie, figli, Serena Enardu

Pago è un noto cantante italiano il cui vero nome è in realtà è Pacifico settembre. È dato in Sardegna e dello specifico a Quartu Sant’Elena ed ha iniziato la sua carriera in un gruppo musicale chiamato New Rose. Ha avuto un grande successo con questo gruppo ma poi avrebbe iniziato ad esibirsi come solista, esibendosi anche come cantante di strada. E’ diventato nel tempo un cantante della cover band Super Up e poi la vera svolta nella sua vita è arrivata nel 2005. E’ stato in quell’anno che la Carosello Records e la Warner Music, gli hanno offerto un contratto discografico.

Pago, la sua carriera

Il primo singolo fortunato è stato Parlo di te, che è diventato un vero e proprio tormentone estivo. E’ stato ospite al Festivalbar. Poi è arrivato un altro grande successo ovvero il singolo Non cambi mai. Poi è entrato a far parte del programma Music Farm condotto da Simona Ventura vincendo il programma. Nel 2008 è arrivato un altro grande successo, ovvero Love my love, e poi il secondo album Aria di settembre. L’ultimo album risale al 2016 con Nine Sense.

Vita sentimentale

E’ stato sposato con Mriana Trevisan, con la quale ha avuto un figlio di nome Nicola. La separazione è arrivata nel 2013. Poi ha avuto una storia con Serena Enardu, l’ex tronista di Uomini e Donne, anche questa finita.