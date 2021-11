Paolo Bosisio: chi è il Preside de Il Collegio, età, carriera, vita privata, ruoli

Paolo Bosisio è il preside de Il Collegio ovvero un docente universitario di storia del teatro ma anche direttore artistico scrittore e regista teatrale. Insomma, un artista davvero poliedrico che ha dimostrato in più occasioni di avere un grande talento. È originario di Milano ed esattamente ha 72 anni ed è conosciuto anche per essere proprio il preside de Il collegio. Conosciamolo meglio.

Paolo Bosisio chi è

È nato a Milano il 4 marzo 1949 sotto il segno dei pesci. Ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo del teatro e poi dello spettacolo nel 1972 come regista televisivo. Ha mantenuto questo ruolo fino al 1980 e poi ha iniziato a lavorare anche come redattore. Successivamente ha scritto alcuni articoli di critica drammatica per la Gazzetta di Mantova che hanno fatto si che si iscrivesse all’ordine nazionale dei giornalisti. Negli anni 90 e 2000 ha svolto diverse attività professionali e poi gli è stata affidata la direzione artistica di diversi teatri ed anche festival molto importanti.

I ruoli svolti negli anni 90 e 2000

Una volta poi cresciuta la sua fama, ha continuato la carriera accademica ed è diventato direttore della sezione di musica e spettacolo del dipartimento di arti presso l’Università Statale di Milano dal 2000 fino al 2011. È stato anche presidente del corso di laurea in Scienze dei beni culturali e direttore del corso di dottorato in Scienze dei beni culturali e ambientali. Successivamente è diventato dal 2005 docente di produzione direzione artistica dello spettacolo nella Facoltà di Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.