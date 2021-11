Programmi Tv stasera giovedì 25 Novembre 2021: Film live Tv palinsesto oggi

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Un professore «Aristotele» Dante (Alessandro Gassmann, 56), tiene una lezione sulla felicità in Aristotele e chiede ad ognuno dei suoi ragazzi di scrivere su un biglietto cosa sia la felicità. Sbarra fa picchiare Manuel per il ritardo nel riconsegnare l’auto. Simone lo soccorre e lo porta a casa. A seguire, «Giordano Bruno».

Stasera su Rai Due alle 21.20 Quelli che Gli eventi sportivi e i fatti della settimana legati all’attualità sono alcuni degli argomenti che vengono trattati con ironia nel programma condotto da Luca Bizzarri (50) e Paolo Kessisoglu (52) con Mia Ceran. Accanto a loro ci sono anche due formidabili imitatori come Barbara Foria e Ubaldo Pantani.

Stasera su Rai Tre alle 21.15 Speciale frontiere La puntata condotta da Franco Di Mare (66) si intitola «Gli uomini non cambiano». Oggi si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La data è stata scelta per ricordare la tragica fine delle sorelle dominicane Mirabal, attiviste politiche brutalmente uccise il 25 novembre 1960.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Dritto e rovescio L’impatto delle scelte politiche ed economiche sulla vita della gente comune rappresenta da sempre l’interesse principale di Paolo Del Debbio (63), che fin dalla prima puntata della sua trasmissione, in onda dal 2019, si é posto con grinta e convinzione al servizio di chi vuole saperne di più e chiede aiuto.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Zelig Dopo il debutto della scorsa settimana, si torna a ridere con una nuova puntata dello storico show condotto dalla ritrovata coppia Claudio Bisio (64) e Vanessa Incontrada. Sul palco alcuni dei comici che hanno fatto la storia di un programma che ha da poco compiuto un quarto di secolo.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 The Great Wall Il mercenario William Garin (Matt Damon, 51) dopo aver combattuto in molte battaglie in cui si é distinto per le sue abilità di arciere, viene catturato da un esercito composto da eccellenti guerrieri, conosciuto come l’Ordine Senza Nome, che combatte contro le forze soprannaturali nella Cina del XV secolo.

Stasera su La 7 alle 21.15 PIAZZA PULITA Corrado Formigli torna a occuparsi di temi dai quali non si può proprio prescindere: il coronavirus (e le preoccupazioni per l’inasprirsi delle manifestazioni contro il Green Pass), ma anche la drammatica situazione dell’ambiente.

Stasera su Tv 8 alle 18.30 LOKOMOTIV MOSCA – LAZIO Si disputano oggi le gare valide per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Nel gruppo E la Lazio allenata da Maurizio Sarri affronta una difficile trasferta in Russia: deve vedersela a Mosca con il Lokomotiv.

Stasera su Nove alle 21.35 SE SCAPPI, TI SPOSO (Usa ’99) di G. Marshall con Richard Gere, Julia Roberts il giornalista ike Graham decide di intervistare Maggie Carpenter, una ragazza che ha lasciato tre fidanzati davanti all’altare. Ben presto finisce per innamorarsene e…

Stasera su Mediaset 20 alle 21.00 LA PARTITA NEL FANGO Un documentario che rievoca un bellissimo gesto di Diego Armando Maradona: nel 1985 decise di giocare una partita amichevole ad Acerra, su un campo che sembrava un acquitrino, per raccogliere fondi per un bimbo malato.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 ALONE (Usa 2020) di John Hyams con Jules Willcox, Marc Menchaca Jessica è una vedova che viene rapita da un uomo misterioso e senza scrupoli. Per tentare di scappare dal suo carceriere dovrà affrontare le sue paure più profonde.

Stasera su Iris alle 21.00 DIE HARD – DURI A MORIRE (Usa 1995) con Samuel L. Jackson, Bruce Willis John McClane è perseguitato da un terrorista, che si diverte a giocare sadicamente con lui. Nella partita resta coinvolto suo malgrado anche il pacifico Zeus Carver.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 ESCAPE PLAN 2 – RITORNO ALL’INFERNO (Usa 2018) con Sylvester Stallone Ray Breslin ha una nuova missione: liberare un membro della sua squadra, imprigionato in una labirintica prigione computerizzata dove gli uomini devono lottare per sopravvivere.

Stasera su Paramount Network alle 21.10 UN PRINCIPE PER L’ESTATE di Peter Sullivan con Taylor Cole, Jack Turner Mandy aspira a diventare un guru delle pubbliche relazioni. Un giorno arriva la sua occasione: il principe Colin di Edgeme-re, noto per la sua condotta immorale, ha bisogno di aiuto…

Stasera su La 5 alle 21.10 C’È POST@ PER TE (Usa 1998) di Nora Ephron con Meg Ryan, Tom Hanks Kathleen ha una piccola libreria per bambini, Joe è il proprietario di un’importante catena di bookstore. I due si detestano, ma senza saperlo diventano amici su una chat…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 UNA CELLA IN DUE con E. Salvi, M. Battista Un avvocato truffaldino e un giovane disoccupato, approdato al crimine per disperazione, si ritovano rinchiusi nella stessa cella. Tra gag e equivoci daranno vita a un ‘evasione ricca di colpi di scena.