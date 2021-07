Programmi Tv stasera domenica 18 Luglio 2021, Film da vedere e palinsesto tv

Programmi Tv su Rai 1

6.15 A SUA IMMAGINE con Lorena Bianchetti

7.05 OVERLAND 21 «Groelandia: inuit, clima estremo e aurore boreali» Documenti

8.20 UNO WEEKEND Talk show con Anna Falchi, Beppe Convertini

9.40 PAESI CHE VAI… LUOGHI DETTI, COMUNI «Alghero» Livio Leonardi racconta i quasi quattro secoli di dominazione catalano aragonese che hanno segnato la storia di Alghero e dei suoi re, tra tetti rossi, torri e cupole svettanti verso il cielo.

10.30 A SUA IMMAGINE con Lorena Bianchetti

10.55 SANTA MESSA dalla Chiesa Santi Quirico e Giulietta in Salcedo (Vicenza)

12.00 RECITA ANGELUS DA PIAZZA SAN PIETRO

12.20 LINEA VERDE ESTATE Da Senigallia ad Arce-via, da Fano a Sant’Angelo in Campo, a Jesi: Marco Bianchi e Angela Rafonelli viaggiano oggi nelle Marche.

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 IL MEGLIO DI DOMENICA IN con Mara Venier

16.00 TUTTO PUÒ SUCCEDERE Fiction V puntata 17.00 TG1TELEGIORNALE/CHE TEMPO FA

18.45 REAZIONE A CATENA Game Show

20.00TG1 TELEGIORNALE/2O.3O TECHETECHETÈ

21.25 VIVI E LASCIA VIVERE Fiction «Il ritorno» – «L’incontro» Laura cerca di reagire e di prendere in mano la sua vita. Intanto, Giada, lo figlia maggiore, ottiene il lavoro che voleva. Mentre Nino, la minore, si mette nei guai entrando con le amiche in una casa che credeva disabitata.

23.35 SPECIALE TG1 Attualità

0.40 SPECIALE VIAGGIO NELLA CHIESA DI FRANCESCO «Nel segno della fraternità» Intervista esclusiva a Edgar Morin, definito da papa Francesco “testimone privilegiato di profondi e rapidi cambiamenti e attento analista”.

Programmi Tv su Rai 2

6.50 STREGHE Telefilm «La sposa e le tenebre» – «fantasmi del west»

8.10 SORGENTE DI VITA/SULLA VITA DI DAMASCO

9.10 PANCHE NO Docu-reality

9.45 PUNTO EUR0PA/10.15 TG2-D0SSIER

11.00 TG SPORT GIORNO

11.15 FILM TV-Drammatico LA NAVE DEI SOGNI – RIO DE JANEIRO con Siegfried Rauch, Heide Keller

13.00 TG2 GIORNQ/13.30 TG2 MOTORI

14.00 FILM TV-Giallo ALLMEN E LE LIBELLULE con Andrea Osvart, Heino Ferch

15.35 FILM-Giallo ALLMEN E IL DIAMANTE ROSA con Heino Ferch, Samuel Finzi Per l’agenzia di Allmen e Carlos arriva un incarico importante: l’inglese Montgomery chiede loro di recuperare il “diamante rosa” gioiello di valore inestimabile rubato a una festa.

17.15 TOUR DE FRANGE Ciclismo 21^ tappa: Chatou – Parigi Champs Elysees diretta

18.15 TOUR ALL’ARRIVO/19.15 TOUR REPLAY

19.45 BLUEBLOODS(83st.,ep.18) «Ripensamenti»

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.05 DELITTI IN PARADISO «Il corpo scomparso – «Mistero in ospedale» Poco prima di cimentarsi in uno partita di beach volley Neville viene punto da un insetto e va in shock anafilattico. Durante la sua prima notte nell’ospedale dell’isola, un ‘infermiera muore…

23.25 LA DOMENICA SPORTIVA ESTATE Sport 0.30 FELICITÀ – LA STAGIONE DELLA RINASCITA

Programmi Tv su Rai Tre

6.30 RAINEWS24 Telegiornale

8.00 GEO MAGAZINE Documenti

9.30 FILM-Commedia MISERIA E NOBILTÀ con Totò Felice e Pasquale, poverissimi, vengono assunti con le rispettive famiglie da un marchese prossimo alle nozze: devono fingere di essere i nobili genitori della sua fidanzata. Dall’omonima commedia teatrale di Eduardo Scarpetta.

11.00 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI Doc.

12.00 TG3 TELEGI0RNALE/TG3 FUORI LINEA ESTATE

12.25 QUANTE STORIE con Giorgio Zanchini

13.00 RADICI – L’ALTRA FACCIA DELL’IMMIGRAZIONE «Bolivia»

14.00 TG REGIONE TELEGIORNALE

14.30 FILM-Commedia I SOLITI IGNOTI con Vittorio Gassman

16.15 HUDSON 8 REX Telefilm «Morte in miniera» Una piccola troupe cinematografica sta girando in una vecchia miniera un film horror, basato sulla leggenda di un minatore fantasma che uccide chiunque incontri in quelle gallerie. Uno degli attori viene trovato morto alla fine delle riprese…

16.55 KILIMANGIARO COLLECTION 2021 Viaggi

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE

20.00 BLOB con a cura di Enrico Ghezzi

20.30 SAPIENS FILES – UN SOLO PIANETA «Il primo uomo» Recentissimi scavi al Circeo hanno portato alla luce scoperte sensazionali, tanto che la grotta Guattari si conferma oggi uno dei luoghi più importanti al mondo per la storia dell’uomo di Neanderthal. Parte da qui il viaggio di questa settimana, che va indietro nel tempo di milioni di anni.

21.20 KILIMANGIARO ESTATE con Camila Raznovich

23.25 TG RECI0NE/TG3 M0ND0/METE03

24.00 A RIVEDER LE STELLE di Aldo GazzuIlo

1.45 Fuori orario. 2.00 L’O di G8 Documenti

Programmi Tv su Rete 4

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA

6.55 STASERA ITALIA WEEKEND Attualità

7.45 PADRI E FIGLI Fiction con Silvio Orlando

9.00 I VIAGGI DEL CUORE Religione

9.55 CASA VIANELLO Sitcom

10.55 DALLA PARTE DEGLI ANIMALI Attualità

12.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

12.30 FILM TV-CiaIlo POIROT: IL MISTERO DEL TRENO AZZURRO (G.B. ’05) con David Suchet, Tom Harper

14.20 FILM-Commedia NELL’ANNO DEL SIGNORE con Nino Manfredi, Enrico Maria Salerno

17.00 FILM-Western LA TERRA DEGLI APACHES (Usa 1956) con Audie Murphy. John viene incaricato di sigillare la pace con una tribù Apache. Ma deve fare i conti con la diffidenza dei coloni bianchi, dell’esercito e del capo indiano Geronimo.

18.55 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE Maja è sollevata perché, seppur priva di conoscenza, Sei ina é stata ritrovata e portata in ospedale. Florian la conforta e tra i due c’è un forte avvicinamento. Ariane, durante una telefonata con Erik, ammette di essersi pentita di aver avvelenato l’amica, senza accorgersi che Seiina, accanto a lei, ha aperto gli occhi e sembra ascoltare le sue parole.

20.30 STASERA ITALIA Attualità con Veronica Gentili

21.25 FILM-Drammatico THE NEXTTHREE DAYS (Usa 2010) con Russell Crowe, Elizabeth Banks

0.10 FILM-Azione COMPAGNIE PERICOLOSE (Usa 2001) con John Malkovich, Dennis Hopper

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE

8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE

8.45 DOCUMENTARIO

10.00 SANTA MESSA

10.50 LE STORIE DI MELAVERDE con Ellen Hidding

12.00 MELAVERDE con Ellen Hidding

13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

13.40 L’ARCA DI NOÈ con Maria Luisa Cocozza

14.00 BEAUTIFUL Soap Dopo aver scoperto lo messinscena di Sally e il suo piano diabolico per riconquistare Wyatt, Fio è decisa a far sapere a tutti della farsa che ha messo in atto…

14.20 UNA VITA Soap Marcio si reca all’appuntamento con Genoveva. Nelle vicinanze c’è anche Cesareo. Genoveva dopo aver offerto invano del denaro a Marcio per convincerla ad andarsene, la accoltella senza pietà.

16.00 L’ISOLA DI PIETRO 3 Fiction con Gianni Morandi // cerchio intorno all’assassino di Chiaro si sto stringendo. Monica confessa l’omicidio, ma forse sta soltanto coprendo qualcuno. Intanto, Pietro cerca di stare vicino a Diego.

18.45 CONTO ALLA ROVESCIA Quiz con Gerry Scotti

20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà con Vittorio Brumotti, Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva

21.20 GRAND HOTEL-INTRIGHI E PASSIONI

Programmi Tv su Italia 1

6.50 GROWN-ISHI «Rivelazioni definite e non» – «Weekend rigenerante»

7.30 L’ORSO YOGI Cartoni «Buonanotte Yogi»

7.35 TOM8JERRYKIDS13Tv«Meraviglioso pomeriggio da cani» – «Nel mondo dei giocattoli»

7.50 SCOOBYDOO «L’isola è stregata» – «Oro nero»

8.40 I FLINSTONES Cartoni «Un regalo diverso»

9.10 NEW FRED AND BARNEY SHOW Cartoni

9.35 RIVERDALE 1-Tv (45 st., ep. 6,7,8) «Eredità» – «La tempesta di ghiaccio» – «In terapia»

12.25 STUDIO APERTO/METEO.IT

13.05 SPORT MEDIASET

13.45 E-PLANET Motori

14.15 LUCIFER «Scarpe da sogno» Lucifer convince Olivia a coinvolgerlo nei casi affidati a Chloe. « il figlio predi letto» Chloe e Lucifer dovranno risolvere l’omicidio di una guardia avvenuto al porto. «Le ali» Lucifer e Chloe si aiutano a vicenda per cercare di risolvere ognuno il proprio caso.

16.05 WHISKEYCAVALIER Telefilm «Biglietto per tre» – «Confessioni di una mente pericolosa»

18.00 THE GOLDBERGS Sitcom con Adam Fredrick «Un riccoso Thanksgiving»

18.20 STUDIO APERTO LIVE/METEO

18.30 STUDIO APERTO

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE «L’arresto di Warrick» – «Addio Warrick»

21.20 COLORADO Varietà con Belen Rodriguez, Paolo Raffini, Scintilla, PanPers

0.20 FILM-Orrore ANNABELLE (Usa ’14) con Annabelle Wallis

Programmi Tv su La 7

9.40 CAMERA CON VISTA 10.00 MERAVIGLIE SENZA TEMPO

10.50 L’INGREDIENTE PERFETTO

Cucina con Roberta Capua

11.35 A TE LE CHIAVI Reality

12.15 L’ARIA CHE TIRA – DIARIO ESTATE Attualità

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 FILM-Dramm. L’ETÀ DELL’INNOCENZA con Daniel Day-Lewis, Michel le Pfeiffer

16.30 FILM-Dramm. LA FAMIGLIA con Vittorio Gassman

18.50 BELL’ITALIA IN VIAGGIO 2O.OOTGLA7 TELEGIORNALE

20.35 LA7 – 20 UN RACCONTO ITALIANO Varietà

21.30 FILM-Dramm. SCOPRENDO FORRESTER con Sean Connery

24.00 FILM-Dramm. GRIDO DI LIBERTÀ

Programmi Tv su TV 8

8.45 FILM TV-Commedia HARVEST LOVE- IL FRUTTO DELL’AMORE

10.25 FILM-Commedia INNAMORARSI A MOUNTAIN VIEW

12.00 TG24 TELEGIORNALE

12.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI ESTATE

14.45 ITALIA’SGOTTALENT-BEST OFTalent

17.00 TG8 SPORT

17.30 PADDOCKGARA

19.00 G.P. DELLA GRAN BRETAGNA DI FI Gara

21.00 PADDOCK POSTGARA

21.30 FILM-Awentura ILTESORO DELL’AMAZZONIA (Usa ’03) con DJohnson

23.30 NAME THAT TUNE – INDOVINA LA CANZONE Game

2.00 FILM-Commedia UNA NOTTE IN GIALLO (Usa 2014) con Elizabeth Banks

Programmi Tv su Nove

6.00 COME FANNO GLI ANIMALI «Tartarughe» – «l cani si sentono in colpa quando fanno qualcosa di sbagliato?» Doc.

7.00 PIANETA TERRA «Abissi»

7.55 WILDEST LATIN AMERICA «Pantanal» Documenti

8.50 LA GRANDE BARRIERA CORALLINA – IL MIRACOLO DELLA NATURA Documenti

11.50 WILDEST INDIA Doc.

14.00 SHARKS AND THE CITY: NEW YORK Documenti

14.55 FILM-Commedia MATRIMONIO A 4 MANI (Usa 1995) con Kirstie Alley

16.55 FILM-Commedia FRATELLI D’ITALIA (It. 89) con Christian De Suca

19.00 RIACCENDIAMO I FUOCHI

20.00 LITTLE BIG ITALY« New York»

21.25 CAMBIO MOGLIE Reality

1.10 CASE INFESTATE: FUORI IN 72 ORE Documenti

Programmi Tv su Mediaset 20

6.10 SHOW REEL SERIE RETE

6.35 UNDERCOVER

7.15 DUE UOMINI E MEZZO Sitcom

8.20 THE LASTSHIP

18.45 FILM-Azione FINAL SCORE-L’ULTIMA PARTITA (G.B. ’18) con Martyn Ford, Gordon Alexander

21.00 FILM-Drammatico FIGHTING (Usa 2009)

23.25 FILM-Commedia UNA NOTTE DA LEONI 2 (Usa 2011) con Bradley Cooper, Zach GalifianakisPh/7, Alan e Doug partono perla Thailandia in occasione del matrimonio dell’amico Stu. Quest’ultimo vorrebbe una cerimonia sobria, ma non tutto va come previsto….

Programmi Tv su Rai 4

6.50 MEDIUM Telefilm

10.30 CRIMINAL MINDS Telefilm

14.15 FI LM-Fantascienza HANSEL& GRETEL-CACCIATORI DI STREGHE (Usa 13)

15.50 HALTAND CATCH FIRE «Extract and Defend» – «10Broad36»

17.25 PROJECT BLUE BOOK Telefilm

18.55 APB «Riazzerare» – «Questioni personali» -«Un’amara giustizia»

21.20 FILM-Thriller PARADISE BEACH – DENTRO L’INCUBO (Usa 2016)

22.50 FILM-Thriller 24 ORE (Usa ’02) con Charlize Theron, Kevin Bacon

0.45 FILM-Azione ROGUE WARFARE 3 – BATTAGLIA FINALE (Usa 2019)