Programmi Tv stasera domenica 19 Settembre 2021: Film in Tv in prima serata programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1
6.00 A SUA IMMAGINE Religione
6.30 UNOMATTINA IN FAMIGLIA
9.40 PAESI CHE VAI
10.30 A SUA IMMAGINE
10.55 SANTA MESSA
12.00 RECITA ANGELUS
13.00 LINEA VERDE ESTATE
13.30 TG1 TELEGIORNALE
14.00 DOMENICA IN
17.20 DA NOI… A RUOTA LIBERA
18.45 REAZIONE A CATENA
20.00TG1 TELEGIORNALE
20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO
21.25 DA GRANDE
0.05 SPECIALE TG1 Attualità
Programmi Tv su Rai 2
6.00 RAINEWS24
6.30 NEWTON EDU
7.00 PAPÀ A TEMPO PIENO
7.20 STREGHE
8.15 PROTESTANTESIMO
9.15 SULLA VIA DI DAMASCO
9.45 0 ANCHE NO
10.20 TG2 – D0SSIER/11.10 TG SPORT GIORNO
11.20 LA NAVE DEI SOGNI
13.00 TG2 GIORNO/13.3O TG2 MOTORI
14.00 SQUADRA SPECIALE COBRA 11
14.45 CICLISMO: MONDIALI SU STRADA
17.15 SHAKESPEARE 8 HATHAWAY
18.05 TG SPORT DELLA DOMENICA
18.25 90° MINUTO
19.40 F.B.I. Telefilm
20.30 TG2 TELEGIORNALE
21.05 NCIS: LOS ANGELES Telefilm
21.50 NCIS: NEW ORLEANS
22.40 LA DOMENICA SPORTIVA Sport
Programmi Tv su Rai Tre
6.30 RAINEWS24
8.00 AGORA WEEKEND
9.00 MI MANDA RAITRE
10.20 DOC MARTIN
11.05 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI Doc.
12.00 TG3 TELEGI0RNALE/TG3 FUORI LINEA
12.25 QUANTE STORIE
13.00 RADICI, L’ALTRA FACCIA DELL’IMMIGRAZIONE
14.00 TG REGIONE/14.15 TC3 TELEGIORNALE
14.30 MEZZ’ORA IN PIÙ
16.00 MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ
16.30 HUDSON 8 REX
17.15 KILIMANGIARO COLLECTION 2021 Viaggi
19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE
20.00 BLOB
20.15 PALLAVOLO MASCHILE, CAMPIONATO EUROPEO: FINALISSIMA
22.40 FRONTIERE
23.40TG RECI0NE/TG3 MONDO/METEO
Programmi Tv su Rete 4
6.10 IO TV Videoframmenti
6.40 TG4 L’ULTIMA ORA – MATTINA
7.00 SUPER PARTES
7.45 CUORE CONTRO CUORE
9.55 CASA VIANELLO
10.55 I DELITTI DEL CUOCO
12.00 TC4 TELEGIORNALE
12.30 L’ISOLA DI PIETRO
14.25 FILM-LA TIGRE È ANCORA VIVA: SANDOKAN ALLA RISCOSSA!
17.05 FILM-Western FURIA INDIANA
19.00 TG4 TELEGIORNALE
19.50 TEMPESTA D’AMORE
20.30 CONTROCORRENTE
0.05 FILM-Drammatico L’INGANNO
Programmi Tv su Canale 5
6.00 TG5 PRIMA PAGINA
8.00 TG5 MATTINA
8.45 DOCUMENTARIO DA DEFINIRE
10.00 SANTA MESSA
10.50 LE STORIE DI MELAVERDE
12.00 MELAVERDE
13.00 TG5 TELEGIORNALE
13.40 L’ARCA DI NOÈ
14.00 BEAUTIFUL
14.20 UNA VITA
15.30 SCENE DA UN MATRIMONIO
17.00 VERISSIMO
18.45 CADUTA UBERA
20.00 TG5 TELEGIORNALE
20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà
21.20 SCHERZI A PARTE Varietà con Enrico Papi
Programmi Tv su Italia 1
7.00 SUPER PARTES
7.35 TOM & JERRY/8.00 MR. BEAN
8.20 I MISTERI DI SILVESTRO E TITTI Cartoni
8.45 LOONEYTUNES SHOW Cartoni
9.40 THE BOLD TYPE
12.25 STUDIO APERTO
13.00 SPORT MEDIASET – XXL
14.00 E-PLANET
14.30 LUCIFER
16.20 WALKER
18.05 CAMERA CAFÉ
18.20 STUDIO APERTO Telegiornale
19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE
20.25 NCIS
21.20 FILM-Azione ATTACCO AL POTERE 2
23.25 PRESSING
Programmi Tv su La 7
6.00 METEO – TRAFFICO
7.00 OMNIBUS NEWS Attualità
7.30 TGLA7/METE0
8.00 OMNIBUS DIBATTITO
9.40 UOZZAP Varietà
10.35 CAMERA CON VISTA
11.00 L’INGREDIENTE PERFETTO
con Maria Grazia Cucinotta
11.35 L’ARIA CHE TIRA-DIARIO
13.30 TG LA7 TELEGIORNALE
14.00 FILM TV-Giallo DIECI PICCOLI INDIANI
18.00 FILM-Azione UN COLPO ALL’ITALIANA
20.00TGLA7 TELEGIORNALE
20.35 ATLANTIDE – ANTEPRIMA
21.15 ATLANTIDE-STORIE DI UOMINI E DI MONDI Doc.
1.00 TG LA7 TELEGIORNALE
1.10 UOZZAP Varietà
Programmi Tv su Tv 8
8.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality
9.15 TG24/9.30 TG8 SPORT
10.00 G.P. DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
10.30 PODDOCK PRE GARA
11.15 G.P. DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
13.15 PADDOCK/GRID
14.15 G.P. DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
15.00 ZONA ROSSA
15.30 G.P. DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI
16.00 G.P. DI CATALOGNA Super pole
17.00 G.P. DI DI CATALOGNA Superbike Race2 differita
18.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL
19.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality
21.30 MASTERCHEF ITALIA
24.00 X-FACTOR 2021 Audizioni
Programmi Tv su Nove
6.00 COME FANNO GLI ANIMALI
7.00 MUTANT PLANET
8.10 MOTOR TREND MAG
8.15 MUTANT PLANET
11.00 LA CACCIA Documenti
14.55 FILM-Commedia CORPI DA REATO
16.55 FILM-Fantastico SUPERFANTAGENIO
18.55 PROFESSIONE ASSASSINO
20.00LITTLE BIG ITALY
21.25 FILM-Dramm. FLIGHT
23.35 CAMBIO MOGLIE
0.50 HO VISSUTO CON UN KILLER
Programmi Tv su Mediaset 20
6.10 SHOW REEL SERIE RETE 20
6.45 NEW AMSTERDAM
18.30 FILM- CAVALIERI A LONDRA
21.00 FILM-Commedia SINGLE A NOZZE
23.35 FILM-Fantastico VAN HELSING
2.05 THELASTKINGDOM
Programmi Tv su Rai 4
6.40 SENZA TRACCIA
10.25 CRIMINAL MINDS
14.10 FILM-Fantastico IL REGNO DEL FUOCO
15.55 JUST FOR LAUGHS
16.05 STARGIRL
17.35 ELEMENTARY
21.20 FILM-Thriller ID:A (Dan. ’11)
23.10 VIKINGS
Programmi Tv su La 7 D
6.00 TGLA7
6.10 THE DR.OZ SHOW
7.50 I MENU DI BENEDETTA
14.30 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN
18.15 TGLA7
18.20 DOWNTONABBEY
20.201 MENÙ DI BENEDETTA
21.30 GREY’SANATOMY
0.50 THEDR.OZSHOW
3.20 I MENÙ DI BENEDETTA
Programmi Tv su Cielo
12.45 CUP ITALIA VALLELUNGA PORSCHE CUP CARRERA
14.00 FILM-Azione INFILTRATO SPECIALE
16.00 FILM TV-Azione MEGA FAULT – LA TERRA TREMA
17.30 FILM TV-Azione STORM CELL – PERICOLO DAL CIELO
19.15 AFFARI AL BUIO Reality
20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality
21.30 FILM-Dramm LEZIONI DI PIANO
23.30 FILM-Drammatico ECSTASY (Italia 1989)
Programmi Tv su Tv 2000
7.00 SANTA MESSA
9.20 BUONGIORNO PROFESSORE
10.00 DON MILANI – IL PRIORE DI BARBIANA
12.00 ANGELUS DEL PAPA
12.20 DON MILANI – IL PRIORE DI BARBIANA Fiction 2a- p.
14.20 BORGHI D’ITALIA Doc.
15.00 LA CORONCINA…
15.15 BEL TEMPO SI SPERA
18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO
18.50 IL TORNASOLE
20.00ROSARIO
20.50 SOUL
21.20 FILM TV-Dramm. DELITTO E CASTIGO
23.05 FILM-Comm. VACANZE ROMANE d
1.10 ANGELUS/LA COMPIETA
Programmi Tv su Mediaset Extra
6.00 TGCOM24
6.05 GRANDE FRATELLO REWIND
9.00 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)
21.00 GRANDE FRATELLO VIP
Programmi TV su Focus
10.00 I SEGRETI DI POMPEI Doc.
11.00 AMAZZONIA SELVAGGIA
12.00 NORD AMERICA Al RAGGI X: VITA Documenti
12.55 WILD PORTOGALLO Doc.
14.00 CITTÀ IN PERICOLO «New York» Documenti
15.00 MONDI PERDUTI: NEL PROFONDO DEL MAR NERO
16.00 I GERARCHI DI HITLER Doc.
17.00 CAMPI DI BATTAGLIA
18.00 TESORI NASCOSTI Doc.
19.00 WILD NORD AMERICA
21.15 FREEDOM OLTRE IL CONFINE Documenti
23.15 GRANDI FELINI: I DOMINATORI DELLA TERRA Doc.
0.15 MONDI ESTREMI – LA VITA ALLA PROVA Documenti
Programmi Tv su Iris
7.00 DISTRETTO DI POLIZIA 5
7.50 HAZZARD
9.25 FILM-Commedia LOLO-GIÙ LE MANI DA MIA MADRE
11.30 FILM-Thriller IL RICATTO
13.25 FILM-Dramm. MISSION
15.55 FILM-Spion. INTRIGO INTERNAZIONALE
18.50 FILM-Comm. OCEAN’S ELEVEN – FATE IL VOSTRO GIOCO
21.00 FILM-Dramm. ALLIED – L’OMBRA NASCOSTA
23.35 FILM-Dramm. LA MIA AFRICA
Programmi Tv su Rai Movie
8.25 FILM-Commedia IL CONTE TACCHIA
10.25 FILM-Commedia TOTÒ, PEPPINO E LE FANATICHE
12.00 FILM-Commedia PIEDONE A HONG KONG
14.00 FILM-Drammatico RIDE
15.40 FILM-Commedia QUANTO BASTA
17.20 FILM-Storico ROMOLO E REMO
19.15 FILM-Commedia TOTÒ, ÈVA E IL PENNELLO PROIBITO
21.10 FILM-Commedia LONTANO LONTANO
22.50 FILM-Commedia IL GENIO DELLA TRUFFA
Programmi Tv su Paramount Network
6.00 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE
9.00 FILM TV-Giallo CASSANDRE 10 – LA NOTA SBAGLIATA
11.00 LA CASA NELLA PRATERIA
15.00 FILM-Commedia SYDNEY WHITE – BIANCANEVE AL COLLEGE
17.00 FILM-Commedia SE SOLO FOSSE VERO
19.00 FILM-Commedia L’ASILO DEI PAPÀ
21.10 FILM-Thriller SCHEGGE DI PAURA
23.00 FILM-Azione KILL BILL-VOLI
1.00 FILM-Azione KILL BILL-VOL 2
Programmi Tv su La 5
7.20 IL SEGRETO – L’ALBUM DEI RICORDI Telenovela
9.05 X-STYLE Moda
9.45 UNA VITA Telenovela
14.00 AMICI con Maria De Filippi
16.10 FILM-Commedia QUANDO L’AMORE ARRIVA IN CITTÀ
18.10 LOVE IS IN THE AIR
21.10 FILM-Commedia AMORE IN PANCHINA
23.05 FILM TV-Commedia KETTLE OF FISH – UN BEL PASTICCIO
1.10 VERISSIMO Attualità
Programmi Tv su Cine 34
8.15 FILM-Commedia SOLO UN PADRE
10.05 FILM-Commedia COLPO DI FULMINE
12.00 FILM-Commedia AMORE, BUGIE b CALCETTO
14.15 FILM-Commedia L’ALLENATORE NEL PALLONE
16.25 FILM-Commedia UN’ESTATE AL MARE (It. 08)
18.45 FILM-Commedia LA PRESIDENTESSA
21.00 FILM-Comm. TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL’AZZURRO MARE D’AGOSTO
23.25 FILM-Commedia FILM D’AMORE E D’ANARCHIA – OVVERO «STAMATTINA ALLE 10…»
Programmi Tv su Rai Storia
14.00 IL GIORNO E LA STORIA
14.20 PASSATO E PRESENTE Doc. 15.00 LA GRANDE GUERRA
16.00 ITALIANI
17.00 ALIGHIERI DURANTE DETTO DANTE
18.30 a.C.d.C.
19.35 LADY TRAVELLERS Doc.
20.00 IL GIORNO E LA STORIA Doc.
20.20 SCRITTO, LETTO, DETTO
20.30 PASSATO E PRESENTE Doc.
21.10 FILM-Commedia MORTO STALIN, SE NE FA UN ALTRO
Programmi Tv su Rai Sport
9.15 MONDIALI
11.05 MONDIALI
13.00 GP SARDEGNA Motocross
14.00 PERLE DI SPORT
14.20 CAMPIONATO DEL MONDO
14.45 CAMPIONATO ITALIANO
17.00 GP SARDEGNA Motocross
18.00 COPPA DEL MONDO Rugby
20.10 MARATONA DI ROMA Atletica leggera 2021
20.50 MYTHOS PRIMIERO DOLOMITI Ciclismo 2021
21.20 TROFEO MATTEOTTI Cicli smo 2021
22.05 MONDIALI Arrampicata
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