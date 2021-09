Programmi Tv stasera domenica 19 Settembre 2021: Film in Tv in prima serata programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1

6.00 A SUA IMMAGINE Religione

6.30 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

9.40 PAESI CHE VAI

10.30 A SUA IMMAGINE

10.55 SANTA MESSA

12.00 RECITA ANGELUS

13.00 LINEA VERDE ESTATE

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 DOMENICA IN

17.20 DA NOI… A RUOTA LIBERA

18.45 REAZIONE A CATENA

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 DA GRANDE

0.05 SPECIALE TG1 Attualità

Programmi Tv su Rai 2

6.00 RAINEWS24

6.30 NEWTON EDU

7.00 PAPÀ A TEMPO PIENO

7.20 STREGHE

8.15 PROTESTANTESIMO

9.15 SULLA VIA DI DAMASCO

9.45 0 ANCHE NO

10.20 TG2 – D0SSIER/11.10 TG SPORT GIORNO

11.20 LA NAVE DEI SOGNI

13.00 TG2 GIORNO/13.3O TG2 MOTORI

14.00 SQUADRA SPECIALE COBRA 11

14.45 CICLISMO: MONDIALI SU STRADA

17.15 SHAKESPEARE 8 HATHAWAY

18.05 TG SPORT DELLA DOMENICA

18.25 90° MINUTO

19.40 F.B.I. Telefilm

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.05 NCIS: LOS ANGELES Telefilm

21.50 NCIS: NEW ORLEANS

22.40 LA DOMENICA SPORTIVA Sport

Programmi Tv su Rai Tre

6.30 RAINEWS24

8.00 AGORA WEEKEND

9.00 MI MANDA RAITRE

10.20 DOC MARTIN

11.05 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI Doc.

12.00 TG3 TELEGI0RNALE/TG3 FUORI LINEA

12.25 QUANTE STORIE

13.00 RADICI, L’ALTRA FACCIA DELL’IMMIGRAZIONE

14.00 TG REGIONE/14.15 TC3 TELEGIORNALE

14.30 MEZZ’ORA IN PIÙ

16.00 MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ

16.30 HUDSON 8 REX

17.15 KILIMANGIARO COLLECTION 2021 Viaggi

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 PALLAVOLO MASCHILE, CAMPIONATO EUROPEO: FINALISSIMA

22.40 FRONTIERE

23.40TG RECI0NE/TG3 MONDO/METEO

Programmi Tv su Rete 4

6.10 IO TV Videoframmenti

6.40 TG4 L’ULTIMA ORA – MATTINA

7.00 SUPER PARTES

7.45 CUORE CONTRO CUORE

9.55 CASA VIANELLO

10.55 I DELITTI DEL CUOCO

12.00 TC4 TELEGIORNALE

12.30 L’ISOLA DI PIETRO

14.25 FILM-LA TIGRE È ANCORA VIVA: SANDOKAN ALLA RISCOSSA!

17.05 FILM-Western FURIA INDIANA

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 CONTROCORRENTE

0.05 FILM-Drammatico L’INGANNO

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA

8.00 TG5 MATTINA

8.45 DOCUMENTARIO DA DEFINIRE

10.00 SANTA MESSA

10.50 LE STORIE DI MELAVERDE

12.00 MELAVERDE

13.00 TG5 TELEGIORNALE

13.40 L’ARCA DI NOÈ

14.00 BEAUTIFUL

14.20 UNA VITA

15.30 SCENE DA UN MATRIMONIO

17.00 VERISSIMO

18.45 CADUTA UBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà

21.20 SCHERZI A PARTE Varietà con Enrico Papi

Programmi Tv su Italia 1

7.00 SUPER PARTES

7.35 TOM & JERRY/8.00 MR. BEAN

8.20 I MISTERI DI SILVESTRO E TITTI Cartoni

8.45 LOONEYTUNES SHOW Cartoni

9.40 THE BOLD TYPE

12.25 STUDIO APERTO

13.00 SPORT MEDIASET – XXL

14.00 E-PLANET

14.30 LUCIFER

16.20 WALKER

18.05 CAMERA CAFÉ

18.20 STUDIO APERTO Telegiornale

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 FILM-Azione ATTACCO AL POTERE 2

23.25 PRESSING

Programmi Tv su La 7

6.00 METEO – TRAFFICO

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TGLA7/METE0

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 UOZZAP Varietà

10.35 CAMERA CON VISTA

11.00 L’INGREDIENTE PERFETTO

con Maria Grazia Cucinotta

11.35 L’ARIA CHE TIRA-DIARIO

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.00 FILM TV-Giallo DIECI PICCOLI INDIANI

18.00 FILM-Azione UN COLPO ALL’ITALIANA

20.00TGLA7 TELEGIORNALE

20.35 ATLANTIDE – ANTEPRIMA

21.15 ATLANTIDE-STORIE DI UOMINI E DI MONDI Doc.

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 UOZZAP Varietà

Programmi Tv su Tv 8

8.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

9.15 TG24/9.30 TG8 SPORT

10.00 G.P. DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI

10.30 PODDOCK PRE GARA

11.15 G.P. DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI

13.15 PADDOCK/GRID

14.15 G.P. DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI

15.00 ZONA ROSSA

15.30 G.P. DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI

16.00 G.P. DI CATALOGNA Super pole

17.00 G.P. DI DI CATALOGNA Superbike Race2 differita

18.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL

19.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

21.30 MASTERCHEF ITALIA

24.00 X-FACTOR 2021 Audizioni

Programmi Tv su Nove

6.00 COME FANNO GLI ANIMALI

7.00 MUTANT PLANET

8.10 MOTOR TREND MAG

8.15 MUTANT PLANET

11.00 LA CACCIA Documenti

14.55 FILM-Commedia CORPI DA REATO

16.55 FILM-Fantastico SUPERFANTAGENIO

18.55 PROFESSIONE ASSASSINO

20.00LITTLE BIG ITALY

21.25 FILM-Dramm. FLIGHT

23.35 CAMBIO MOGLIE

0.50 HO VISSUTO CON UN KILLER

Programmi Tv su Mediaset 20

6.10 SHOW REEL SERIE RETE 20

6.45 NEW AMSTERDAM

18.30 FILM- CAVALIERI A LONDRA

21.00 FILM-Commedia SINGLE A NOZZE

23.35 FILM-Fantastico VAN HELSING

2.05 THELASTKINGDOM

Programmi Tv su Rai 4

6.40 SENZA TRACCIA

10.25 CRIMINAL MINDS

14.10 FILM-Fantastico IL REGNO DEL FUOCO

15.55 JUST FOR LAUGHS

16.05 STARGIRL

17.35 ELEMENTARY

21.20 FILM-Thriller ID:A (Dan. ’11)

23.10 VIKINGS

Programmi Tv su La 7 D

6.00 TGLA7

6.10 THE DR.OZ SHOW

7.50 I MENU DI BENEDETTA

14.30 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN

18.15 TGLA7

18.20 DOWNTONABBEY

20.201 MENÙ DI BENEDETTA

21.30 GREY’SANATOMY

0.50 THEDR.OZSHOW

3.20 I MENÙ DI BENEDETTA

Programmi Tv su Cielo

12.45 CUP ITALIA VALLELUNGA PORSCHE CUP CARRERA

14.00 FILM-Azione INFILTRATO SPECIALE

16.00 FILM TV-Azione MEGA FAULT – LA TERRA TREMA

17.30 FILM TV-Azione STORM CELL – PERICOLO DAL CIELO

19.15 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.30 FILM-Dramm LEZIONI DI PIANO

23.30 FILM-Drammatico ECSTASY (Italia 1989)

Programmi Tv su Tv 2000

7.00 SANTA MESSA

9.20 BUONGIORNO PROFESSORE

10.00 DON MILANI – IL PRIORE DI BARBIANA

12.00 ANGELUS DEL PAPA

12.20 DON MILANI – IL PRIORE DI BARBIANA Fiction 2a- p.

14.20 BORGHI D’ITALIA Doc.

15.00 LA CORONCINA…

15.15 BEL TEMPO SI SPERA

18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO

18.50 IL TORNASOLE

20.00ROSARIO

20.50 SOUL

21.20 FILM TV-Dramm. DELITTO E CASTIGO

23.05 FILM-Comm. VACANZE ROMANE d

1.10 ANGELUS/LA COMPIETA

Programmi Tv su Mediaset Extra

6.00 TGCOM24

6.05 GRANDE FRATELLO REWIND

9.00 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21.00 GRANDE FRATELLO VIP

Programmi TV su Focus

10.00 I SEGRETI DI POMPEI Doc.

11.00 AMAZZONIA SELVAGGIA

12.00 NORD AMERICA Al RAGGI X: VITA Documenti

12.55 WILD PORTOGALLO Doc.

14.00 CITTÀ IN PERICOLO «New York» Documenti

15.00 MONDI PERDUTI: NEL PROFONDO DEL MAR NERO

16.00 I GERARCHI DI HITLER Doc.

17.00 CAMPI DI BATTAGLIA

18.00 TESORI NASCOSTI Doc.

19.00 WILD NORD AMERICA

21.15 FREEDOM OLTRE IL CONFINE Documenti

23.15 GRANDI FELINI: I DOMINATORI DELLA TERRA Doc.

0.15 MONDI ESTREMI – LA VITA ALLA PROVA Documenti

Programmi Tv su Iris

7.00 DISTRETTO DI POLIZIA 5

7.50 HAZZARD

9.25 FILM-Commedia LOLO-GIÙ LE MANI DA MIA MADRE

11.30 FILM-Thriller IL RICATTO

13.25 FILM-Dramm. MISSION

15.55 FILM-Spion. INTRIGO INTERNAZIONALE

18.50 FILM-Comm. OCEAN’S ELEVEN – FATE IL VOSTRO GIOCO

21.00 FILM-Dramm. ALLIED – L’OMBRA NASCOSTA

23.35 FILM-Dramm. LA MIA AFRICA

Programmi Tv su Rai Movie

8.25 FILM-Commedia IL CONTE TACCHIA

10.25 FILM-Commedia TOTÒ, PEPPINO E LE FANATICHE

12.00 FILM-Commedia PIEDONE A HONG KONG

14.00 FILM-Drammatico RIDE

15.40 FILM-Commedia QUANTO BASTA

17.20 FILM-Storico ROMOLO E REMO

19.15 FILM-Commedia TOTÒ, ÈVA E IL PENNELLO PROIBITO

21.10 FILM-Commedia LONTANO LONTANO

22.50 FILM-Commedia IL GENIO DELLA TRUFFA

Programmi Tv su Paramount Network

6.00 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE

9.00 FILM TV-Giallo CASSANDRE 10 – LA NOTA SBAGLIATA

11.00 LA CASA NELLA PRATERIA

15.00 FILM-Commedia SYDNEY WHITE – BIANCANEVE AL COLLEGE

17.00 FILM-Commedia SE SOLO FOSSE VERO

19.00 FILM-Commedia L’ASILO DEI PAPÀ

21.10 FILM-Thriller SCHEGGE DI PAURA

23.00 FILM-Azione KILL BILL-VOLI

1.00 FILM-Azione KILL BILL-VOL 2

Programmi Tv su La 5

7.20 IL SEGRETO – L’ALBUM DEI RICORDI Telenovela

9.05 X-STYLE Moda

9.45 UNA VITA Telenovela

14.00 AMICI con Maria De Filippi

16.10 FILM-Commedia QUANDO L’AMORE ARRIVA IN CITTÀ

18.10 LOVE IS IN THE AIR

21.10 FILM-Commedia AMORE IN PANCHINA

23.05 FILM TV-Commedia KETTLE OF FISH – UN BEL PASTICCIO

1.10 VERISSIMO Attualità

Programmi Tv su Cine 34

8.15 FILM-Commedia SOLO UN PADRE

10.05 FILM-Commedia COLPO DI FULMINE

12.00 FILM-Commedia AMORE, BUGIE b CALCETTO

14.15 FILM-Commedia L’ALLENATORE NEL PALLONE

16.25 FILM-Commedia UN’ESTATE AL MARE (It. 08)

18.45 FILM-Commedia LA PRESIDENTESSA

21.00 FILM-Comm. TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL’AZZURRO MARE D’AGOSTO

23.25 FILM-Commedia FILM D’AMORE E D’ANARCHIA – OVVERO «STAMATTINA ALLE 10…»

Programmi Tv su Rai Storia

14.00 IL GIORNO E LA STORIA

14.20 PASSATO E PRESENTE Doc. 15.00 LA GRANDE GUERRA

16.00 ITALIANI

17.00 ALIGHIERI DURANTE DETTO DANTE

18.30 a.C.d.C.

19.35 LADY TRAVELLERS Doc.

20.00 IL GIORNO E LA STORIA Doc.

20.20 SCRITTO, LETTO, DETTO

20.30 PASSATO E PRESENTE Doc.

21.10 FILM-Commedia MORTO STALIN, SE NE FA UN ALTRO

Programmi Tv su Rai Sport

9.15 MONDIALI

11.05 MONDIALI

13.00 GP SARDEGNA Motocross

14.00 PERLE DI SPORT

14.20 CAMPIONATO DEL MONDO

14.45 CAMPIONATO ITALIANO

17.00 GP SARDEGNA Motocross

18.00 COPPA DEL MONDO Rugby

20.10 MARATONA DI ROMA Atletica leggera 2021

20.50 MYTHOS PRIMIERO DOLOMITI Ciclismo 2021

21.20 TROFEO MATTEOTTI Cicli smo 2021

22.05 MONDIALI Arrampicata