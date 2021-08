Programmi Tv stasera domenica 8 Agosto 2021: Film da vedere con palinsesto tv

Programmi Tv su Rai 1

6.15 A SUA IMMAGINE con Lorena Bianchetti

7.05 OVERLAND19 Viaggi con Filippo Tenti

8.00 TC1 TELEGIORNALE

8.20 UNO WEEKEND Talk show con Anna Falchi e Beppe Convertini

9.40 PAESI CHE VAI… Livio Leonardi racconta la storia di Sabbioneta (Mantova), accompagnandoci nelle terre di quella che era una delle più piccole e raffinate corti d’Europa. Situata al punto di incontro tra i fiumi Po ed Oglio, Sabbioneta era uno dei crocevia più importanti per il commercio fluviale.

10.30 A SUA IMMAGINE con Lorena Bianchetti

10.55 SANTA MESSA dal Santuario Santissimo Crocifisso della Pietà in Galatone (Lecce)

12.00 RECITA ANGELUS da Piazza San Pietro

12.20 LINEA VERDE ESTATE «Cariddi, colei che dilania» con Angela Rafanelli e Marco Bianchi Tra le tappe della puntata siciliana di oggi, c’è quella sul lago di Ganzimii, nel meraviglioso scenario naturalistico della riserva naturale di Capo Peloro, al cospetto dell’Etna, a pesca di “cocciule”, gustose vongole autoctone.

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 IL MEGUO DI DA NOI… A RUOTA UBERA

16.45 AFFARI TUOI (VIVA GLI SPOSI!) Game show con Carlo Conti Ospiti, Emanuela Aureli, Gloria Guida, Elettra Lamborghini, Paola Minaccioni, Rodo Muhoz Morales, Nino Frassica; Sergio Fàscia, Gabriel Garko, Dado, Ubaldo Pantani.

18.45 REAZIONE A CATENA Game show

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.35 TECHETECHETE’ Varietà

21.25 FILM-Commedia NON C’È PIÙ RELIGIONE (Italia 2016) con Alessandro Gassmann, Fabio De Luigi

23.20 SPECIALE TG1 Attualità

0.25 RaiNews24 1.00 Applausi Lirica 1.25 Don Carlo – prima parte Opera 3.15 RaiNews24

Programmi Tv su Rai Due

6.00 OLIMPIADI TOYKO 2020

6.30 PALLAVOLO: FINALE ORO FEMM.

6.40 PALLANUOTO: FINALE BRONZO MASCH.

7.00 BOXE MASCH.: -60KG FINALE ORO; -63 KG FINALE ORO (7.45); +91 KG FINALE ORO (8.15)

7.15 BOXE FEMM.: -75 KG FINALE ORO

8.00 PALLAMANO: FINALE ORO FEMM.

9.30 PALLANUOTO: FINALE ORO MASCH.

11.20 TOKYO BEST OF Sport

12.30 TG2 GIORNO TELEGIORNALE

13.00 OLIMPIADI TOYKO – CERIMONIA DI CHIUSURA

15.30 FILM TV-Drammatico IL RANGER – UNA VITA IN PARADISO (Usa 2019) Il ranger Jonas Waldek lavora in uno dei più bei parchi della Svizzera nella zona sassone. Durante una delle sue ricognizioni scopre con gioia la presenza di un lupo. Ciò significa che il parco sta rifiorendo.

17.00 PROFESSOR Telefilm

18.05 TG SPORT DELLA DOMENICA

18.15 BLUE BLOODS Telefilm «Gestione dei rischi» con Tom Selleck

18.50 FBI Telefilm «Il colore della pelle» – «Decisione difficile»

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.05 DELITTI IN PARADISO Telefilm con Ralf Little

22.05 FILM TV-Thriller IL LATO OSCURO DELLA MIA MATRIGNA di Jeffery Scott Landò (Usa 2018)

23.30 IL CIRCOLO DEGLI ANELLI Sport con Alessandra De Stefano, Jury Chechi, Sara Simeoni

0.30 SORGENTE DI VITA Religione

1.00 SULLA VIA DI DAMASCO Religione

1.30 Rex 2.15 Cronaca nera «La clinica dei vip» 3.50 Piloti 4.10 Ci vediamo in tribunale 4.35 Un caso per due Telefilm

Programmi Tv su Rai Tre

6.30 RAINEWS24 Telegiornale

8.00 GEO MAGAZINE Documenti

9.15 FILM-Commedia LA CAMBIALE (It. ’59) di Camillo Mastrocinque con Totò, Peppino De Filippo, Araldo Tieri

11.05 DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI Doc.

12.00 TG3 TELEGI0RNALE/TG3 FUORI LINEA

12.25 QUANTE STORIE con Giorgio Zanchini

13.00 RADICI «Messico» con Davide Demichelis

14.00 TG REGIONE/14.15 TG3 TELEGIORNALE

14.30 FILM-Commedia TOTÒ PEPPINO E LA MALAFEMMMINA (It. ’56) di Camillo Mastrocinque con Totò

16.15 TGR EST OVEST Speciale per i 30 anni dello sbarco a Bari della nave mercantile Vlora, carica di circa 20 mila albanesi.

17.15 KILIMANGIARO COLLECTION Viaggi

19.00 TG3 TELEGIQRNALE/19.30 TG REGIONE

20.00BL0Ba cura di Enrico Ghezzi

20.30 SAPIENS FILES Dalla laguna della Cafforella a Roma, Tozzi racconta il delta dell’Okavango, che ogni anno compie un ciclo straordinario e si trasforma da (deserto arido in uno dei più stupefacenti bacini fluviali del pianeta.

21.20 KILIMANGIARO ESTATE Viaggi

23.25 TG REGI0NE/TG3 MONPO/METEO

23.45 FILM-Drammatico LIKEMEBACK (Italia 2018) con Denise Tantucci, Blu Yoshimi, Angela Fontana Dopo l’esame di maturità tre amiche partono insieme per una vacanza in barca a vela destinata a trasformarsi in un duro rito di passaggio.

1.15 FILM-Orrore A mezzanotte corre il terrore (Usa 1942) di con Bela Lugosi

2.45 FI LM Orrore La Jena – L’uomo di mezzanotte (Usa 1945) con Bela Lugosi, Boris Karl off

4.00 FILM-Orrore I tre volti della paura (Italia 1963) con Boris Karloff

Programmi Tv su Rete 4

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA

6.55 STASERA ITALIA WEEKEND Attualità

7.45 DIO CI HA CREATO GRATIS Fiction

9.55 CASA VI ANELLO Sitcom

«Si vive una volta sola» – «Medicina letale»

10.55 DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

12.00 TG4TELEGI0RNALE/METE0.IT

12.35 FILM TV-Poliziesco DETECTIVE EXTRALARGE – PIOGGIA DI DIAMANTI (It. 1993) con Bud Spencer

14.25 FILM-Commedia LE PIACEVOLI Noni (It. 1966) con Vittorio Gassman Tre episodi: un nobile diviene l’amante di una donna tenuta prigioniera dal marito; un falso papa incoraggia i sogni erotici di una ragazza. Infine; una burla boccaccesca…

17.00 FILM-Western LA TORTURA DELLA FRECCIA (Usa 1956) con Rod Steiger Dopo la Guerra di Secessione, il soldato sudista O’Meara se ne va di casa. Rifiutando di sottomettersi ai vincitori, cerca allora di farsi accettare dai Sioux del capo Crazy Wolf…

18.55 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE Soap La costruzione della strada che porterebbe a l’Hotel Termale dipende dal benestare di Florian, perché passerebbe sul suo terreno. Naturalmente il guardaboschi è ben lontano dall’approvare una cosa del genere…

20.30 STASERA ITALIA WEEKEND Attualità

21.25 FILM-Thriller RETURN TO SENDER – RESTITUIRE AL MITTENTE (Usa 2015) con Rosamund Pike

23.25 FILM-Thriller IL GIOCO DI RIPLEY (It./G.B. 2002) con John Malkovich, Dougray Scott

1.40 Tg4 l’ultima ora notte 1.55 Franca Valeri Special 3.00 FILM-Commedia • Parigi 0 cara (It. 1962) con Franca Valeri

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE

8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE

8.45 CIAK JUNIOR Seconda puntata

10.00 SANTA MESSA

10.50 LE STORIE DI MELAVERDE con Ellen Hidding

12.00 MELAVERDE con Ellen Hidding

13.00 TG5 TELEG10RNALE/METE0.IT

13.40 L’ARCA DI NOÈ con Maria Luisa Cocozza

14.00 BEAUTIFUL Soap Tra Steffyeildottor Finnegan, medico dell’ospedale, sembra stia nascendo un sentimento. Eric litiga con Quinn; lui non vuole che il figlio faccia coppia con Shauna.

14.20 UNA VITA Soap Cinta e Bell ita sono preoccupate perché Arantxa non ha ancora risposto all’invito alle nozze. Laura va a trovare in una clinica una ragazza di nome Lorenza. Lolita lascia Antonito da solo con Moncho perla prima volta. Felicia trova un misterioso biglietto di Camino.

16.00 FILM-Commedia 1aTv UN INCONTRO PER LA VITA (Fr. 2017) con Francois Cluzet, Valérie Karsenti

18.45 CONTO ALLA ROVESCIA Quiz con Gerry Scotti

20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà con Vittorio Brumotti, Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva

21.20 GRAND HOTEL – INTRIGHI E PASSIONI Telefilm «Il cinematografo» – «Il ballo in maschera» Grazie alla pellicola girata il giorno delle nozze dei Murquia, Alicia e Julio scoprono chi ha tentato di uccidere Andres. Si tratta di Yanes che, messo alle strette, si intrufola nell’hotel durante un ballo in maschera per rubare la pellicola, che rappresenta l’unica prova per denunciarlo alla polizia.

0.30 STATIONIOT «Nel bosco»

1.30 Tg5 Notte/Meteo.it 2.05 Paperissima sprint

2.35 Sei forte maestro Fiction 4.30 Vivere

Programmi Tv su Italia 1

6.50 BABY DADDY Sitcom con Yara Shahidi «Il matrimonio sconsacrato» – «Il dottor scommessa»

7.30 L’ORSO YOGI Cartoni «Torero per forza»

7.35 TOM ò JERRY KIDS Cartoni «Meraviglioso Marvin» – «Bat mouse»

7.50 SCOOBY DOO Cartoni «Il fantasma del teatro» – «Trambusto nel tendone del circo»

8.40 IFLINSTONES Cartoni «Avventura hawaiana»

9.10 NEW FRED AND BARNEY SHOW Cartoni

9.35 KATY KEENE «Capitolo cinque: canzone per una notte d’inverno» – «Capitolo sei: mamma ha detto» – «Capitolo sette: il bacio della Donna Ragno»

12.10 cono E MANGIATO-IL MENU Cucina

12.25 STUDIO APERTO/SPORT MEDIASET

13.45 E-PLANET Scienza e motori

14.15 LUCIFER «Papi» Lucifer e Chloe indagano sull’uccisione di un ristoratore di primo piano; i loro sospetti ricadono sul figlio della vittima. Il ritorno della madre di Chloe sconvolge la vita della donna.

15.10 THE BRAVE Telefilm «Nessuno sarà abbandonato» – «Operazione Ucraina» – «Per un bene superiore»»

18.00 WILL& GRACE «Divi efans»

18.20 STUDIO APERTO L1VE/METE0

18.30 STUDIO APERTO TELEGIORNALE

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE Telefilm «Il trofeo» con George Eads

20.20 NCIS Telefilm «Il cecchino»

21.20 COLORADO Varietà con Paolo Ruffini

0.20 FILM-Orrore THE NUN – LA VOCAZIONE DEL MALE (Usa 2018) con Demiàn Bichir, Taissa Farmiga

2.20 E-Planet 2.50 Studio aperto – La giornata 3.00 Sport Mediaset – La giornata 3.15 Professione vacanze Telefilm

Programmi Tv su La 7

7.30 TG LA7 TELEGIORNALE

8.00 FILM-Commedia RACCONTI D’ESTATE (It./Fr. ’58) con Alberto Sordi

10.05 UOZZAP Varietà

11.00 CAMERA CON VISTA 11.25 A TE LE CHIAVI Reality

12.05 MERAVIGLIE SENZA TEMPO

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

13.55 FILM-Thriller IL SOCIO

16.50 LITTLE MURDERS BYAGATHA CHRISTIE Telefilm «Melodia mortale»

18.50 BELL’ITALIA IN VIAGGIO Doc.

20.00TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 MERAVIGLIE SENZA TEMPO

21.30 FILM-Dram. I MISERABILI (Usa/G.B. 98)

0.05 FILM-Doc. GRIZZLY MAN (Usa 2005) con Timothy Treadwell

Programmi Tv su Tv 8

11.30 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

13.30 TG8 SPORT

14.00 TISSOT SUPERPOLE RACE PRE

14.15 TISSOT SUPERPOLE RACE Motociclismo diretta

15.00 WORLD SBK PRE

15.15 G.P. DELLA REPUBBLICA CECA Superbike Round 6 Race 2 diretta

16.15 PRE GARA MOTO 3

16.30 G.P. DI STI RIA Moto 3 dir.

17.15 PADDOCK

17.30 PRE GARA MOTO 2

17.45 G.P. DI STIRIA Moto 2 dir.

18.30 PADD0CK/18.45GRID

19.15 PRE GARA MOTOGP

19.30 G.P. DI STIRIA Moto Gp

20.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

21.30 FILM-Thrillerl3 Tv ESCAPEROOM (Sudafrica/ Usa ’19) con Taylor Russell

23.30 NAMETHAT TUNE Game

Programmi Tv su Nove

6.00 COME FANNO GLI ANIMALI

7.00 AFRICA: RIVE SELVAGGE

9.00 AFRICA Documenti

11.00 AFRICA: RIVE SELVAGGE

14.00 ALLA RICERCA DELLO SQUALO PERDUTO Documenti

14.55 FILM-Commedia A CASA CONI SUOI (Usa 06) con Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker

16.55 FILM-Avventura WATER HORSE- LA LEGGENDA DEGLI ABISSI (G.B/Usa 2007) con Alex Etel

19.00 PROFESSIONE ASSASSINO

20.00LITTLE BIG ITALY «Boston»

21.25 CAMBIO MOGLIE Reality

23.55 AZZURRI – LA NOTTE DEI CAMPIONI Sport

Programmi Tv su Mediaset 20

6.10 SHOW REEL SERIE RETE 20

6.40 WALKER TEXAS RANGER

7.20 PSYCH Telefilm Maratona 13 episodi

18.35 FILM-Fantasc. COWBOYS & ALIENS di J. Favreau (Usa 2011) con Daniel Craig, Olivia Wilde Jake Lonergan, uno straniero senza passato, giunge nella città di Absolution, governata tirannicamente dal colonnello Dolarhyde. L’arrivo dello straniero scatenerà l’ostilità dei residenti e dello stesso Dolarhyde.

21.00 FILM-Avventura L’ULTIMA DISCESA (Usa ’17) con Josh Hartnett

23.15 FILM-Azione ROMEO DEVE MORIRE (Usa 2000) con Jet Li, Delroy Lindo