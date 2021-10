Programmi Tv stasera giovedì 21 Ottobre 2021: Film live Tv prima serata programmazione e palinsesto

Su Rai 1 alle 21.25 Fino all’ultimo battito Episodio 9 Diego (Marco Bocci, 43) viene prelevato dagli uomini di Cosimo, proprio mentre Elena lo attende nella cattedrale dove devono sposarsi. Cosimo è furioso e lo colpisce con violenza ma, poco dopo, ha un malore. Diego non approfitta della situazione e lo salva un’altra volta. A seguire, Episodio IO.

Stasera in Tv alle 21.20 su Rai 2 Marta. Il delitto della Sapienza Documentari sulla tragica vicenda di Marta Russo, ferita gravemente da un colpo di pistola (morì 5 giorni dopo in ospedale) il 9 maggio 1997, all’interno della città universitaria della Sapienza di Roma. Nel 2003 fu condannato in via definitiva Giovanni Scattone (53), assistente di Filosofia del diritto.

Stasera su Rai Tre alle 21.20 Lui è peggio di me Quinto appuntamento con lo show condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello (61) che continua a registrare ascolti non troppo lusinghieri, ottenendo uno share medio inferiore al 4%. Anche stasera monologhi, interviste, canzoni, gag e ospiti vip in un clima tra la sitcom e il varietà.

Stasera in Tv su Rete 4 alle 21.20 Dritto e rovescio La trasmissione di Paolo Del Debbio (63) è relativamente «giovane» (va in onda dal marzo 2019) ma ha già saputo conquistarsi la fiducia del pubblico. Anche stasera il conduttore propone con il consueto brio una carrellata degli avvenimenti di cui si è parlato nel nostro Paese negli ultimi giorni.

Programmi Tv su Canale 5 alle 21.20 Fast & Furious – Hobbs & Shaw Per impedire che un micidiale virus finisca nelle mani dell’organizzazione criminale Ete-on, l’agente segreto inglese Hattie Shaw (Vanessa Kirby) se lo inietta e fugge. Per difenderla dai criminali che la braccano, entrano in azione suo fratello Deck (Jason Statham, 54) e Luke Hobbs (Dwayne Johnson, 49).

Stasera in Tv su Italia 1 alle 21.20 Chiedimi se sono felice Aldo (Aldo Baglio, 63), Giovanni (Giovanni Storti, 64) e Giacomo (Giacomo Poretti, 65) hanno la passione per il teatro e sognano di allestire il “Cyrano de Bergerac”. Ma il loro sodalizio si spezza a causa di una hostess, Marina (Marina Massironi), di cui s’innamorano sia Giovanni che Giacomo.

Stasera su La 7 alle 21.15 PIAZZA PULITA Analizzando i risultati delle recenti elezioni amministrative?, emerge un dato clamoroso: l’astensionismo ha raggiunto e superato in certe città il 50 per cento. Ne parlano questa sera Corrado Formigli e i suoi ospiti.

Stasera in Tv su Tv 8 alle 21.00 NAPOLI -LEGIA VARSAVIA Sconfitto nel turno precedente dallo Spartak Mosca, il Napoli cerca un immediato riscatto in Europa League. Oli azzurri allenati da Luciano Spai letti ospitano la formazione polacca guidata da Czeslaw Michniewicz.

Stasera in Tv su Nove alle 21.15 IL CONTADINO CERCA MOGLIE con Gabriele Corsi Tra colpi di scena, schermaglie amorose, battibecchi e duro lavoro, continua il reality condotto da Gabriele Corsi. Tra i concorrenti c’è Marco, coltivatore di luppolo, 44 anni, della provincia di Alessandria.

Stasera in Tv su Mediaset 20 alle 21.00 DANTE’S PEAK-LA FURIA DELLA MONTAGNA (Usa 97) con Pierce Brosnan Il risveglio di un vulcano minaccia una cittadina americana. Lo studioso Harry Dalton dà subito l’allarme, ma si scontra con lo scetticismo degli abitanti del posto.

Stasera in Tv su Rai 4 alle 21.00 PRIVATE EYES (4a st., ep 7) «Sotto pressione» con Cindy Sampson, Jason Priestley Durante un torneo di golf, una concorrente viene presa di mira da un pericoloso stalker. Shade e Angie cercano di capire chi, intorno a lei, possa avere secondi fini. Seguono 2 episodi.

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24/7.00TC1 TELEGIORNALE

7.10 UNOMATTINA-

9.55 STORIE ITALIANE

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA 17.05 LA VITA IN DIRETTA con Alberto Matano

18.45 L’EREDITÀ Quiz con Flavio Insinua

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.30 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game Show

21.25 FINO ALL’ULTIMO BATTITO

23.40 PORTA A PORTA con Bruno Vespa

Programmi Tv su Rai 2

6.00 DETTO FATTO

6.20 DESPERATE HOUSEWIVES

7.00 CHARLIE’S ANGELS

7.45 HEARTLAND

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADIO2 SOCIAL CLUB

11.00 RAI TG SPORT GIORNO

11.10 I FATTI VOSTRI

13.00 TG2 GI0RN0/TG2 TUTTO IL BELLO CHE C’È

13.50 TG2 MEDICINA

14.00 ORE 14

15.15 DETTO FATTO

17.15 VOGLIO ESSERE UN MAGO

18.00 RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE

18.15 TG2 TELEGIORNALE/18.3O TG SPORT SERA

18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE

19.40 NCIS: LOS ANGELES

20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST

21.20 MARTA. IL DELITTO DELLA SAPIENZA

23.30 ANNI 20 NOTTE con Francesca Parisella

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAINEWS24 Telegiornale

7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA

7.40 TGR BUONGIORNO REGIONE

8.00 AGORÀ

10.30 ELISIR

12.00 TG3 TELEGI0RNALE/TG3 FUORI TG

12.25 TG3 FUORI TG

12.45 QUANTE STORIE con Giorgio Zanchini

13.15 PASSATO E PRESENTE «Il primo dopoguerra»

14.00 TG REGIONE TELEGIORNALE/METEO

14.20 TG3 TELEGIORNALE/METEO 3

14.50 TGR LEONARDO

15.05 TGR PIAZZA AFFARI

15.20 RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE

15.25 MAESTRI

16.05 ASPETTANDO CEO Documenti

17.00 GEO Documenti con Emanuele Biggi

19.00 TG3 TELEGIORNALE

19.30 TG REGIONE/METEO

20.00BLOB

20.20 CHE SUCC3DE? con Geppi Cucciari

20.45 UN POSTO AL SOLE

21.20 LUI È PEGGIO DI ME Comedy show con Marco Giallini, Giorgio Panariello

23.15 ILLUMINATE «Fernanda Pivano – Disobbediente positiva» con Valentina Cervi

24.00TG REGI0NE/TG3 LINEA NOTTE

Programmi Tv su Rete 4

6.10 FINALMENTE SOLI

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA

6.55 STASERA ITALIA Attualità

7.45 HAZZARD

9.45 THECLOSER

10.50 UN DETECTIVE IN CORSIA

12.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

12.30 IL SEGRETO

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 HAMBURG DISTRETTO

16.45 FILM-TEXAS OLTRE IL FIUME

19.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA Attualità

21.20 DRITTO E ROVESCIO

0.45 PENSA IN GRANDE

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE

8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE

8.45 MATTINO CINQUE

11.00 FORUM

13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

13.40 BEAUTIFUL

14.10 UNA VITA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 LOVE IS IN THE AIR

17.35 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA UBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INSCIENZA

21.20 FILM-FAST 8 FURIOUS HOBBS 8 SHAW

Programmi Tv su Italia 1

6.40 I PUFFI

7.10 POLLYANNA

7.40 L’INCANTEVOLE CREAMY

8.10 HEIDI

8.35 DR. HOUSE

10.25 CSI: NY

12.25 STUDIO APERTO/METEO.IT

13.00 GRANDE FRATELLO VIP

13.20 SPORT MEDIASET

14.05 ISIMPSON

15.25 YOUNG SHELDON

15.55 THE BIG BANG THEORY

16.20 M0M Sitcom

17.15 SUPERSTORE

17.45 FRIENDS

18.05 GRANDE FRATELLO VIP

18.20 STUDIO APERTO Telegiornale

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.20 NCIS

21.20 FILM-CHIEDIMI SE SONO FELICE

23.35 FILM-Commedia LA LEGGENDA DI AL, JOHN & JACK

Programmi Tv su La 7

6.00 OROSCOPO – TRAFFICO

6.40 ANTICAMERA CON VISTA

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TG LA7 TELEGIORNALE

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 COFEE BREAK

11.00 L’ARIA CHE TIRA

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO FA POLITICA

16.40 TAGA DOC

18.00 GHOST WHISPERER

2O.OOTGLA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 PIAZZA PULITA

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO

Programmi Tv su Tv 8

10.00 FILM TV- HARVEST LOVE- IL FRUTTO DELL’AMORE

11.45 TG24 TELEGIORNALE

12.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL

14.00 FILM-Thriller ALTA INFEDELTÀ

15.45 FILM TV-UNAMOREASUNFLOWER VALLEY

17.30 VITE DA COPERTINA

18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

19.30 ALESSANDRO BORGHESE

20.30 STUDIO EUROPA LEAGUE PREPARTITA

21.00 EUROPA LEAGUE: NAPOLI -LEGIA VARSAVIA

24.00 TERZO TEMPO EUROPA

Programmi Tv su Nove

6.15 DELITTI DI FAMIGLIA

7.15 ALTA INFEDELTÀ

9.45 HO VISSUTO CON UN KILLER

13.40 VICINI ASSASSINI Doc.

15.40 DELITTO (IM)PERFETTO

17.35 STORIE CRIMINALI – LA SCOMPARSA DEGLI INNOCENTI

19.20 CASH OR TRASH-CHI OFFRE DI PIÙ?

20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO

21.25 IL CONTADINO CERCA MOGLIE

23.25 FILM- MR. & MRS. SMITH

Programmi Tv su Mediaset 20

6.10 SHOW REEL SERIE RETE 20

6.35 SUITS

7.15 SOUTHLAND

8.45 CHUCK

10.35 THE BIG BANG THEORY

11.30 CHICAGO FIRE

12.15 THE FLASH

14.00 SOUTHLAND

15.35 CHUCK

17.20 THE FLASH

19.20 CHICAGO FIRE

19.45 THE BIG BANG THEORY

21.00 FILM- DANTE’S PEAK – LA FURIA DELLAMONTAGNA

23.25 FILM TV- MERCENARY FOR JUSTICE