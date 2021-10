Programmi Tv stasera lunedì 25 Ottobre 2021: Film live Tv streaming programmazione e palinsesto

Stasera su Rai 1 alle 21.15 I Bastardi di Pizzofalcone 3 «Verità» Il ritrovamento di un uomo in mare, ucciso da una serie di colpi violenti, sembra un caso di normale amministrazione. Ma quando l’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann, 56) riesce a identificare il defunto, scopre che la sua morte è legata all’attentato che ha coinvolto i Bastardi.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Quelli che il lunedì Un’altra serata all’insegna dell’ironia e della comicità con Luca Bizzarri. Paolo Kessisoglu, e Mia Ceran. Nel cast c’è anche Ubaldo Pantani (50), che fa parte della squadra di «Quelli che» fin dal 2009. Esilaranti, tra le altre, le sue imitazioni di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, toscani come lui.

Stasera su Rai Tre alle 21.20 Report Il programma di Sigfrido Ranucci (60) apre stasera la nuova edizione con un’inchiesta sulla pandemia di Covid-19 e la campagna vaccinale. Il virus continua a correre: colpa della variante Delta, ma anche della perdita di efficacia dei vaccini. Poi si passa ai temi ambientali, partendo dall’ex Uva di Taranto.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Quarta Repubblica Molti gli argomenti di attualità che si propongono all’attenzione di Nicola Porro (51) e della sua folta schiera di opinionisti: si parte da un commento sull’entrata in vigore del Green Pass obbligatorio, per passare poi all’analisi delle tensioni all’interno del Movimento 5 Stelle e della Lega.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Grande Fratello Vip In diretta da Cinecittà, Alfonso Signorini (57) conduce il primo appuntamento settimanale con il reality. Come sempre, in scaletta ci sono le tanto temute nomination e l’eliminazione del concorrente di turno tramite il televoto. Per il vincitore, il montepremi è di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza).

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Final Score – L’ultima partita Uno stadio viene preso d’assalto da un grup-30 di ribelli russi armati capeggiati dai fratelli Dimitri (Pierce Brosnan, 68) e Arkady Belav (Ray Stevenson). L’ex militare Michael Knox (Dave Bautista, 52) cercherà di mettere in salvo i 35.000 spettatori, tra cui anche la figlia di un suo commilitone morto al fronte.

Stasera su La 7 alle 21.20 THE INTERPRETE! (G B./ Usa/Fr. ’05) con Sean Peno, Nicole Kidman Silvia Broome, una giovane interprete che lavora all’Onu, scopre un complotto per uccidere il leader di uno Stato africano. Un poliziotto di New York le darà una mano.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 SPIDER-MAN (Usa 02) di Sam Raimi con Tobey Maguire, Willem Dafoe Punto da un ragno genetica-mente modificato, il giovane Peter Parker acquisisce straordinari poteri che decide di mettere al servizio del bene, diventando un supereroe.

Stasera su Nove alle 21.25 LITTLE BIG ITALY «Monaco» Continua il viaggio di Francesco Panello alla caccia del miglior ristorante italiano all’estero. La tappa è Monaco. Qui Panello incontra tre italiani che lo portano a mangiare nel loro locale preferito. In palio, per loro, cene pagate per un anno.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 CHIPS (Usa 2017) di Dax Shepard con Michael Pena Jon Baker e Frank «Poneh» Poncharello entrano alla California Highway Patrol di Los Angeles per ragioni diverse. Costretti a lavorare insieme, formeranno presto una squadra formidabile.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 HOLE – L’ABISSO Belgio/Finl. ’19) di Lee Cronin con Seàna Kerslake Sarah, assieme al figlio Chris, si trasferisce in una casa tra i boschi per sfuggire al suo passato. Durante una passeggiata il bambino scopre una misteriosa buca: sarà l’inizio di un incubo.

Stasera su Iris alle 21.00 IL PADRINO-PARTE III (Usa 1990) di Francis Ford Coppola con Al Pacino Michael Coricane, tradito dagli amici, decide di allontanarsi dal corrotto mondo malavitoso. Capisce però che la criminalità è ovunque, perfino negli ambienti ecclesiastici.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 ALVAREZ KELLY (Usa 66) di Edward Dmytryk con Richard Widmark Durante la guerra di Secessione americana, un allevatore vende i suoi capi all’esercito nordista, mettendosi cosi in cattiva luce agli occhi di un ufficiale sudista.

Stasera su Paramount Network alle 21.10 IL PAESE DI NATALE (Usa 15) di Sam Irvin con Luke Macfarlane, Nikki Deloach Jules, donna d’affari, scopre che l’amata nonna Glinda le ha lasciato in eredità un villaggio natalizio realizzato nella sua fattoria di campagna. Lì, Jules incontra l’affascinante Tucker.

Stasera su La 5 alle 21.10 IL GRANDE CUORE DI CLARA (Usa 1988) di Robert Mulligan con Whoopi Goldberg Per dimenticare la morte della figlia neonata, una coppia si trasferisce in Giamaica con l’altro figlio. Qui assumono una governante di colore, che li aiuta a riportare la serenità in famiglia.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 TI AMO IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO (It. 05) conM. Berasategui, L. Pieraccioni Gilberto, professore separato, inizia una relazione con Margherita. Poi, scopre con sgomento che la nuova fidanzata è la madre di Paolina, un’alunno innamorata di lui.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 NESSUN DORMA Massimo Bernardini ospita due grandi sassofonisti che, pur di generazioni diverse, hanno molti punti in comune: Paolo Tome Iteri, che tra i brani propone «Sweet Lorraine», e Stefano Di Battista che ascolteremo anche in «Straight No Chaser».

Stasera su Rai Premium alle 21.20 KATIE FFORDE – DECISIONI DI CUORE (Germania 2015) con Ann-Kathrin Kramer Ann e Rick hanno cercato per anni di adottare un bambino e ora che si sono separati arriva la notizia: la sedicenne Lynette aspetta un bimbo che non vuole tenere. Che fare?

