Programmi Tv stasera lunedì 30 Agosto 2021: Film in Tv Rai attualità e intrattenimento con programmazione palinsesto

Le storie italiane più attese –

STORIA DI UNA FAMIGLIA PER BENE Canale 5 – in autunno

La serie diretta da Stefano Reali e girata a Monopoli, in Puglia, è liberamente ispirata al best seller di Rosa Ventrella. Racconta l’amore travolgente tra il figlio di un boss e la figlia di un pescatore. Alla relazione si oppongono però i genitori di lei, interpretati da Giuseppe Zeno e Simona Cavallari.

SUL TETTO DEL MONDO Raiuno -12 settembre

Il 13 settembre di dieci anni fa moriva Walter Bonatti. Ora Raiuno celebra il grande alpinista con una docufiction diretta da Stefano Vicario con Alessio Boni e Nicole Grimaudo nei panni della donna che amava, l’attrice Rossana Podestà (madre del regista della fiction). E proprio il grande amore che li ha legati per trent’anni è al centro del racconto. Un viaggio nel cuore, oltre che nella vita, di un grande uomo.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 3 Raiuno – dal 20 settembre Torna la serie ambientata a Napoli e tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Sei puntate in cui l’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann) e la sua squadra dovranno scoprire chi ha attentato alle loro vite piazzando una bomba nel ristorante dove stavano festeggiando la chiusura di un caso.

Programmi Tv su Rai 1

8.00 TG1 Attualità

8.01 CHE TEMPO FA Attualità

9.00 TG1 Attualità

9.03 CHE TEMPO FA Attualità

9.30 TG1 FLASH Attualità

9.50 TG1 Attualità

9.55 DEDICATO Lifestyle

11.20 TG1 Attualità

11.25 DON MATTEO Fiction

13.30 TELEGIORNALE Attualità

14.00 IL PRANZO È SERVITO

14.50 IL PARADISO DELLE SIGNORE – DAILY Soap

15.40 ESTATE IN DIRETTA Attualità

16.45 TG1 Attualità

16.55 TG1 ECONOMIA Attualità

17.00 CHE TEMPO FA Attualità

17.05 ESTATE IN DIRETTA Attualità

18.45 REAZIONE A CATENA Spettacolo

20.00 TELEGIORNALE Attualità

20.30 TECHETECHETÈ Spettacolo

21.25 FILM UNA STORIA SENZA NOME Commedia (Italia 2018). Di Roberto Andò

23.30 TG 1 SERA Attualità

23.35 SETTESTORIE Attualità

Programmi Tv su Rai 2

8.30 TG 2 Attualità

10.10 TG 2 DOSSIER Attualità

11.05 TG2 – FLASH Attualità

11.10 TG SPORT Attualità

11.20 FILM LA NAVE DEI SOGNI – CUBA Commedia (Ger 2017). Di Stefan Bartmann

13.00 TG2 – GIORNO Attualità

13.30 TG2 E…STATE Attualità

14.00 SQUADRA SPECIALE COBRA 11 Serie Tv

15.45 PARALIMPIADI TOKYO 2020 – MAGAZINE

16.20 O ANCHE NO Documentari

16.35 TG 2 Attualità

17.00 FEMMINILE: CAMPIONATI EUROPEI 2021 Sport

18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE Serie Tv

19.40 N.C.I.S. NEW ORLEANS

20.30 TG2 – 20.30 Attualità

21.00 TG2 POST Attualità

21.20 HAWAII FIVE-0 Serie Tv

0.35 FILM RAID – UNA POLIZIOTTA FUORI DI TESTA (Fra 2016). Di Boon

Programmi Tv su Rai Tre

8.00 AGORÀ ESTATE Attualità

10.10 ELISIR D’ESTATE Attualità

11.10 DOC MARTIN Serie Tv

12.00 TG3 Attualità

12.25 QUANTE STORIE Attualità

12.55 DOC GEO Documentari

13.15 PASSATO E PRESENTE Documentari

14.00 TG REGIONE Attualità

14.20 TG3 Attualità

14.50 TGR PIAZZA AFFARI Attualità

15.00 TG3 – L.I.S. Attualità

15.05 IL COMMISSARIO REX Serie Tv

15.50 UNA PALLOTTOLA NEL CUORE Fiction

17.35 GEO MAGAZINE Attualità

19.00 TG3 Attualità

19.30 TG REGIONE Attualità

20.00 BLOB Attualità

20.20 VIA DEI MATTI Spettacolo

20.45 UN POSTO AL SOLE Soap

21.20 PRESA DIRETTA Attualità

23.15 IO LI CONOSCEVO BENE Documentario

0.00 TG REGIONE Attualità

Programmi Tv su Rete 4

6.30 STASERA ITALIA WEEKEND Attualità

7.45 HAZZARD Serie Tv

9.45 DISTRETTO DI POLIZIA Serie Tv

10.50 DETECTIVE IN CORSIA Serie Tv

12.00 TG4 TELEGIORNALE Attualità

12.30 IL SEGRETO Telenovela

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO Serie Tv

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM Attualità

15.30 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO Serie Tv

16.40 FILM SETTE DONNE PER UNA STRAGE Western (Spa 1966). Di G.Parolini

17.15 TGCOM Attualità

19.00 TG4 TELEGIORNALE Attualità

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA Attualità

21.20 CONTROCORRENTE Attualità

0.10 FILM BOOGIE NIGHTS – L’ALTRA HOLLYWOOD Dra (USA 1997). Di P Anderson

Programmi Tv su Canale 5

8.00 TG5 – MATTINA Attualità

8.45 MORNING NEWS Attualità

10.55 TG5 – MATTINA Attualità

11.00 FORUM Attualità

13.00 TG5 Attualità

13.40 BEAUTIFUL Soap Opera

14.10 UNA VITA Telenovela

14.45 BRAVE AND BEAUTIFUL Telenovela

15.30 LOVE IS IN THE AIR Telenovela

16.30 FILM ROSAMUNDE PILCHER: VÀ DOVE TI PORTA IL CUORE Com ( 2018). Di

17.25 TGCOM Attualità

18.45 CADUTA LIBERA Spettacolo

19.40 TG5 – ANTICIPAZIONE Attualità

20.00 TG5 Attualità

20.40 PAPERISSIMA SPRINT

21.20 FILM LA CAMPIONESSA Biografico (Australia 2019). Di Rachel Griffiths

22.15 TGCOM Attualità

1.40 TG5 NOTTE Attualità

2.15 PAPERISSIMA SPRINT

Programmi Tv su Italia 1

8.15 IL TULIPANO NERO Cartoni Animati

8.45 HILARY Cartoni Animati

9.10 MILA E SHIRO – DUE CUORI NELLA PALLAVOLLO

9.35 DR. HOUSE – MEDICAL DIVISION Serie Tv

10.25 BONES Serie Tv

12.25 STUDIO APERTO Attualità

13.05 SPORT MEDIASET Attualità

13.45 I SIMPSON Cartoni Animati

14.35 I GRIFFIN Cartoni Animati

15.00 AMERICAN DAD Serie Tv

15.25 THE BIG BANG THEORY Serie Tv

15.55 THE GOLDBERGS Serie Tv

16.55 SUPERSTORE Situation Comedy

17.20 WILL & GRACE Serie Tv

18.20 STUDIO APERTO Attualità

19.30 CSI Serie Tv

20.25 N.C.I.S. – UNITÀ ANTICRIMINE Telefilm

21.20 FILM GODZILLA Azione (USA 2014). Di G. Edwards

22.50 TGCOM Attualità

23.50 FILM I FIGLI DEGLI UOMINI Fantascienza (USA 2006). Di Alfonso Cuarón

Programmi Tv su La 7

6.40 ANTICAMERA CON VISTA Attualità

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TG LA7 Attualità

7.55 METEO – OROSCOPO Attualità

8.00 OMNIBUS – DIBATTITO Attualità

9.40 COFFEE BREAK Attualità

11.00 L’ARIA CHE TIRA – ESTATE Attualità

13.30 TG LA7 Attualità

14.15 EDEN, UN PIANETA DA SALVARE Documentari

17.00 THE DIANA STORY Documentari

18.00 THE GOOD WIFE Serie Tv

20.00 TG LA7 Attualità

20.35 IN ONDA Attualità

21.15 FILM THE QUEEN – LA REGINA Drammatico (UK 2006). Di Stephen Frears

23.00 THE DIANA CONSPIRACY: WHAT HAPPENED INPARIS? Documentar

Programmi Tv su Rai 4

11.20 COLD CASE – DELITTI IRRISOLTI Serie Tv

13.00 CRIMINAL MINDS Serie Tv

13.45 SUPERNATURAL Serie Tv

16.00 FLASHPOINT Serie Tv

17.30 SENZA TRACCIA Serie Tv

19.00 ELEMENTARY Serie Tv

19.50 CRIMINAL MINDS Serie Tv

21.20 FILM OUTCAST – L’ULTIMO TEMPLARE

23.00 FILM IRON FIST

Programmi Tv su Tv 8

15.45 FILM MALINTESO D’AMORE

17.30 FILM ROMANZO A MITFORD

19.15 ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI ESTATE

20.15 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL Spettacolo

21.30FILM KARATE KID III – LA SFIDA FINALE

23.30 FILM L’IMMORTALE

Programmi Tv su Rai 5

17.30 PETRUSKA CONCERTI

18.20 STARS OF THE SILVER SCREEN – VINCENT PRICE

19.25 ELLIOTT ERWITT, IL SILENZIO HA UN BEL SUONO Documentari

20.15 GREAT AUSTRALIAN RAILWAY JOURNEYS

21.15 SCIARADA – IL CIRCOLO DELLE PAROLE

22.15 FILM GLI ANNI AMARI

Programmi Tv su Rai Movie

8.35 FILM QUEL RAGAZZO DELLA CURVA B

10.20 FILM L’AMORE FA MALE

12.15 FILM IL VENDICATORE

14.05 FILM IL DUELLO

16.00 FILM CAPITAN APACHE

17.45 FILM STRANIERO… FATTI IL SEGNO DELLA CROCE!

19.25 FILM STASERA MI BUTTO

1.35 FILM THE PAPERBOY

Programmi Tv su La 5

13.10 FILM CAMBIARE PER AMORE

15.10 NATI IERI Serie Tv

17.15 UNA MAMMA PER AMICA

19.10 BRAVE AND BEAUTIFUL

20.10 LOVE IS IN THE AIR Telenovela

21.10 FILM MARIE IS ON FIRE – BUGIE

23.00 FILM STANNO TUTTI BENE – EVERYBODY’S FINE

Programmi Tv su Nove

15.30 IL DELITTO DELLA PORTA ACCANTO Documentari

17.25 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO Documentari

19.15 CUCINE DA INCUBO ITALIA Spettacolo

20.30 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO Spettacolo

21.25 FILM CIAO BROTHER

23.35 TUTTO QUELLO CHE NON VI HO DETTO Spettacolo

Programmi Tv su La 7 D

12.10 PRIVATE PRACTICE Serie Tv

13.45 GREY’S ANATOMY Serie Tv

16.25 DROP DEAD DIVA Serie Tv

18.15 TG LA7 Attualità

18.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Serie Tv

20.10 CUOCHI E FIAMME Lifestyle

20.50 LA CUCINA DI SONIA Lifestyle

21.30 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Serie Tv

Programmi Tv su Cielo

17.15 BUYING & SELLING Spettacolo

18.00 PICCOLE CASE PER VIVERE IN GRANDE Spettacolo

18.30 LA SECONDA CASA NON SI SCORDA MAI Documentari

19.15 AFFARI AL BUIO Documentari

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA

21.15 FILM DEAD MAN DOWN – IL SAPORE DELLA VENDETTA

23.30 POLYAMORI Documentari

Programmi Tv su Real Time

7.00 IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GIPSY USA

9.00 PRIMO APPUNTAMENTO

11.50 CORTESIE PER GLI OSPITI Lifestyle

14.50 ABITO DA SPOSA CERCASI PUGLIA Spettacolo

18.25 CORTESIE PER GLI OSPITI Lifestyle

21.25 VITE AL LIMITE Documentari

Programmi Tv su Rai Storia

18.50 #MAESTRI Attualità

19.35 STORIE DEL XX SECOLOGLI ANNI 1922-1940

20.10 IL GIORNO E LA STORIA

20.30 PASSATO E PRESENTE

21.10 CRONACHE DALL’ANTICHITÀ

22.10 ITALIA VIAGGIO NELLA BELLEZZA Documentari

23.10 IL PATTO HITLER – STALIN Documentari

Programmi Tv su Iris

10.00 FILM WE WERE YOUNG – DESTINAZIONE PARADISO

11.55 FILM IL COLORE VIOLA

14.55 FILM RAPIMENTO E RICATTO

17.15 FILM MEE-SHEE: IL GIGANTE DELL’ACQUA

19.15 RENEGADE Serie Tv

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 FILM ALIBI.COM

22.55 FILM AGENTS SECRETS

Programmi Tv su Spike Tv

9.20 TOP GEAR Lifestyle

12.20 LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT Serie Tv

14.20 MERLIN Serie Tv

16.10 LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT Serie Tv

18.00 MERLIN Serie Tv

21.30 FILM MICKEY MATSON E LA MACCHINA ALCHEMICA

23.30 FILM THUNDERBOLT – GARA MORTALE

Programmi Tv su Tv 2000

18.30 TG 2000 Attualità

19.00 SANTA MESSA Attualità

19.30 LE PAROLE DELLA FEDE

20.00 SANTO ROSARIO Attualità

20.30 TG 2000 Attualità

20.55 FILM PER AMORE DEL MIO POPOLO – DON DIANA

22.30 FILM LA RAGAZZA SPETTINATA

23.30 LA COMPIETA PREGHIERA DELLA SERA Attualità

Programmi Tv su Paramount Channel

9.00 LA CASA NELLA PRATERIA Serie Tv

13.15 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE Serie Tv

15.00 PADRE BROWN Serie Tv

17.00 LA CASA NELLA PRATERIA Serie Tv

21.10 FILM I PERFETTI INNAMORATI

23.00 FILM UNA TEENAGER ALLA CASA BIANCA

Programmi Tv su Rai Premium

6.55 UN POSTO AL SOLE Soap

8.15 TUTTI PAZZI PER AMORE

10.20 LA TASSISTA Fiction

12.00 INCANTESIMO 4 Soap

13.45 UN CICLONE IN CONVENTO

15.25 TUTTO PUÒ SUCCEDERE 2

17.20 IL RESTAURATORE Fiction

19.30 PROVACI ANCORA PROF! 2

21.20 EUFORIA con Barbara Foria

22.55 REX 6 Fiction

0.35 BLU N0TTE

Programmi Tv su Giallo

6.00 L’INVESTIGATORE WOLFE

6.30 DISAPPEARED Documenti

7.25 DELITTI DI PROVINCIA

9.15 LAW & ORDER -1 DUE VOLTI DELLA GIUSTIZIA

11.05 VIENNA CRIMINALE

13.05 L’ISPETTORE BARNABY

17.05 PROFILING

19.15 LAW & ORDER-I DUE VOLTI DELLA GIUSTIZIA

21.10 I MISTERI DI MURDOCH

23.10 FILMTV-Poliziesco

Programmi Tv su Top Crime

6.45 DISTRETTO DI POLIZIA 5

8.30 BONES

10.20 LAW & ORDER – UNITÀ SPECIALE

13.45 IL RITORNO DI COLOMBO

15.35 THE CLOSER

16.30 BONES

18.20 IL RITORNO DI COLOMBO

20.10 THE CLOSER

21.10 FILM TV-Thriller DELITTO SUL LAGO

23.10 LAW & ORDER – UNITÀ SPECIALE (Usa ’03) con P. Falk

Programmi Tv su Sky Cinema Uno

15.50 FILM-Commedia L’ARTE DEL FURTO

17.25 FILM-Azione RESA DEI CONTI

19.05 FILM-Commedia BREAKING NEWS A YUBA COUNTY

20.55 100X100

21.15 FILM-Spion. L’OMBRA DELLE SPIE

23.20 FILM-Spion. L’OMBRA DELLE SPIE

Programmi Tv su Sky Cinema Due

15.15 FILM-Dramm. WALL STREET

17.25 FILM-Drammatico BLACKBIRD – L’ULTIMO ABBRACCIO

19.10 FILM-Thriller MEMORIE DI UN ASSASSINO – MEMORIES OF MURDER

21.45 FILM-Spion. L’OMBRA DELLE SPIE

23.45 FILM-Fantastico COCOON-IL RITORNO

Programmi Tv su Sky Cinema Family

16.05 FILM-Commedia QUELLA PESTE DI SOPHIE

17.55 FILM-Avventura BALTO E TOGO – LA LEGGENDA

19.25 FILM-Azione SUPERPAPÀ: UN LAVORO DA VERTIGINI

21.00 FILM-Avventura JURASSICPET: IL MIO AMICO DINOSAURO

22.30 FILM-Avventura SULLE ALI DELL’AVVENTURA

Programmi Tv su Sky Cinema Action

15.25 FILM-Azione SANGUE CHIAMA SANGUE – THE TAX COLLECTOR (Usa 2020) con Shia LaBeouf

17.05 FILM-Commedia IL GRANDE MATCH (Usa 13)

19.00 FILM-Spion. THE BOURNE IDENTITY (Usa ’02) con Matt Damon

21.00 FILM-Drammatico NEVER BACK DOWN – MAI ARRENDERSI (Usa 2008)

23.00 FILM-Dramm. DEFIANCE – I GIORNI DEL CORAGGIO (Usa 2008)

Programmi Tv su Sky Cinema Suspense

14.15 FILM-Thriller EDISON CITY (Can. 2005)

16.00 FILM-Thriller PRESSURE (G.B. 2015)

17.35 FILM-Fantascienza THE LAST DEATH (Messico 2011) con Kuno Becker

19.20 FILM-Thriller UN BACIO PRIMA DI MORIRE (G.B. 1991) con M. Dillon

21.00 FILM-Orrore THE BOY (Usa/Cina/Can/16)

22.45 FILM-Orrore SCREAM 3 (Usa 2000) con David Arquette

Programmi Tv su Sky Cinema Romance

15.35 FILM-Commedia SOMEONE, SOMEWHERE

17.30 FILM-Commedia LA MIA VITA A GARDEN STATE

19.20 FILM-Fantastico FALLEN

21.00 FILM-Dramm. PICCOLE DONNE

23.20 FILM-Commedia L’AMORE DURA TRE ANNI

Programmi Tv su Sky Cinema Drama

15.25 FILM-Dramm. STONE

17.15 FILM-Fantasc. SOPRAVVISSUTI

18.55 FILM-Dramm. MAL DI PIETRE

21.00 FILM-Guerra ERA MIO FIGLIO

23.05 FILM-Biografico RADIOACTIVE

Programmi Tv su Sky Cinema Comedy

16.05 FILM-Comico BILLYMADISON

17.40 FILM-Commedia LA FIDANZATA DI PAPÀ

19.20 FILM-Commedia PARTO COL FOLLE

21.00 FILM-Commedia È ARRIVATO MIO FRATELLO (It. ’85) con Renato Pozzetto, Carin McDonald

22.35 FILM-Commedia LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI… FORSE (Italia 2014)