Programmi Tv stasera martedì 14 Settembre 2021: Film in Tv da non perdere con programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1
6.00 RAINEWS24 TELEGIORNALE
6.45 UNOMATTINA –
9.55 STORIE ITALIANE
11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO
13.30 TG1 TELEGIORNALE
14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO
15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE
16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA
17.05 LA VITA IN DIRETTA
18.45 REAZIONE A CATENA Game Show
20.00TG1 TELEGIORNALE
20.30 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game show
21.25 MORGANE DETECTIVE GENIALE
23.30 PORTA A PORTA
1.10 RaiNews24
Programmi Tv su Rai 2
6.00 UN CASO PER DUE
6.20 DESPERATE HOUSEWIVES
7.00 CHARLIE’SANGELS (
7.45 HEARTLAND
8.30 TG2 TELEGIORNALE
8.45 RADIO 2 SOCIAL CLUB
10.00 TG2 ITALIA/10.55 TC2 FLASH
11.00 RAI TG SPORT GIORNO
11.10 I FATTI VOSTRI
13.00 TG2 GIORNQ/13.30 TG2 COSTUME E SOCIETÀ
13.50 TG2 MEDICINA 33
14.00 ORE 14
15.15 DETTO FATTO
17.10 CANDICE RENOIR
18.00 RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE
18.15 TG2 TELEGI0RNALE/18.30 TG SPORT SERA
18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE
19.40 NCIS: LOS ANGELES
20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST
21.20 FILM-Drammatico RESTA CON ME
23.05 TI SENTO – IL SUONO DELLE EMOZIONI
24.00 The Blacklist
Programmi Tv su Rai Tre
6.00 RAINEWS 24
8.00 AGORÀ
10.30 ELISIR
12.00 TG3 TELEGIORNALE
12.25 QUANTE STORIE Talk
12.55 STORIE IN MOVIMENTO
13.15 PASSATO E PRESENTE
14.00 TCR/14.20 TG3/14.50 TGR PIAZZA AFFARI
15.10 IL COMMISSARIO REX
15.55 ASPETTANDO GEO
17.00 GEO
19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE
20.00 BLOB
20.15 VIA DEI MATTI N°0
20.45 UN POSTO AL SOLE
21.20 CARTABIANCA c
24.00 TG3 LINEA NOTTE Attualità
Programmi Tv su Rete 4
7.45 HAZZARD Telefilm
9.45 DISTRETTO DI POLIZIA
10.50 UN DETECTIVE IN CORSIA
12.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT
12.30 IL SEGRETO
13.00 LA SIGNORA IN GIALLO
14.00 LO SPORTELLO DI FORUM
15.30 HAMBURG DISTRETTO o»
16.25 FILM-Western I GIORNI DELL’IRA
19.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT
19.50 TEMPESTA D’AMORE S
20.30 STASERA ITALIA Attualità
21.20 FUORI DAL CORO
0.45 FILM-Thriller THE LAS VEGAS JOB
Programmi Tv su Canale 5
8.45 MORNING NEWS
11.00 FORUM
13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT
13.40 BEAUTIFUL
14.10 UNA VITA
14.45 UOMINI E DONNE
16.10 GRANDE FRATELLO VIP
16.20 LOVE IS IN THE AIR
17.35 POMERIGGIO CINQUE
18.45 CADUTA UBERA
2O.OOTG5 TELEGIORNALE/METEO.IT
20.30 PAPERISSIMA SPRINT Varietà
21.00 CHAMPIONS LEAGUE: MALMO-JUVENTUS Calcio diretta
23.00 CHAMPIONS UVE Sport
0.45 X-STYLE Moda Nuova edizione
1.15 Tg5Telegiornale/
2.15 Uomini e donne 3.20 Soap da definire
Programmi Tv su Italia 1
7.10 POLLYANNA
7.40 L’INCANTEVOLE CREAMY Cartoni
8.10 UNA SPADA PER LADY OSCAR
8.35 DR. HOUSE Telefilm
10.25 CSI: NY
12.25 STUDIO APERTO/SPORTMEDIASET
13.45 I SIMPSON
14.35 I GRIFFIN
15.25 THE BIG BANG THEORY
15.55 M0M Sitcom
16.50 SUPERSTORE
17.15 FRIENDS
17.45 GRANDE FRATELLO VIP
18.20 STUDIO APERTO TELEGIORNALE
19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE
20.20 NCIS
21.20 BUONI 0 CATTIVI
23.45 FILM-Drammatico BORDERTOWN
Programmi Tv su La 7
7.00 OMNIBUS NEWS Attualità
7.30 TG LA7 TELEGIORNALE
8.00 OMNIBUS DIBATTITO
9.40 COFEE BREAK
11.00 L’ARIA CHE TIRA Attualità
13.30 TG LA7 TELEGIORNALE
14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO
FA POLITICA
16.40 TAGA DOC Documenti
18.00 THE GOOD WIFE
2o.00 TGLA7 TELEGIORNALE
20.35 OTTO E MEZZO
21.15 DI MARTEDÌ Attualità con Giovanni Floris
1.00 TG LA7 TELEGIORNALE
1.10 OTTO E MEZZO Attualità
Programmi Tv su Tv8
10.15 FILM-Commedia IMPREVISTO D’AMORE
11.45 TG24 TELEGIORNALE
12.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality
13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL
14.00 FILM-Thriller NEMICI FATALI
15.45 FILM-Commedia L’AMORE NELLE PICCOLE COSE
17.30 VITE DA COPERTINA
18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality
19.15 ALESSANDRO BORGHESE – PIATTO RICCO Reality
20.30 GUESS MY AGE Game Show
21.30 THE UNDOING – LE VERITÀ NON DETTE Miniserie 1- Tv
23.30 FILM-Thriller LIMITLESS (Usa 2011)
Programmi Tv su Nove
6.00 CON ANTONINO C’È PIÙ GUSTO Cucina
6.15 MOGLI ASSASSINE Doc.
7.15 ALTA INFEDELTÀ Documenti
9.45 DELITTI IN COPERTINA Doc.
10.40 LA TENATRICE DELL’ALASKA
11.40 CONDANNATO ALL’OMICIDIO Documenti
12.40 DELITTI IN COPERTINA Doc.
13.40 VICINI ASSASSINI Doc.
15.40 L’ASSASSINO È IN CITTTÀ
17.35 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO
19.25 CUCINE DA INCUBO ITALIA 20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO Game con Gabriele Corsi
21.25 FILM-Thriller NEMICO PUBBLICO (Usa’98)
23.30 FILM-Fantascienza ULTIMATUM ALLA TERRA
1.25 AIRPORTSECURITY EUROPA
Programmi Tv su Mediaset 20
8.45 PERSON OF INTEREST
9.40 RUSH HOUR
10.35 THE BIG BANG THEORY
11.30 ISIMPSON
12.15 TAKEN
14.00 THE LASTSHIP
15.35 PERSON OF INTEREST
16.30 TIKITAKA- LA REPUBBLICA DEL PALLONE Sport
19.20 I SIMPSON Cartoni
20.15 THE BIG BANG THEORY
21.00 FILM-Thriller JOKER – WILD CARD
23.10 FILM-Thriller WHITEOUT-INCUBO BIANCO
Programmi Tv su Rai 4
6.05 COLD CASE
7.30 ELEMENTARY
8.15 SENZA TRACCIA
9.45 FLASHPOINT
11.15 COLD CASE
12.55 CRIMINAL MINDS (
14.25 IN THE DARK
16.00 FLASHPOINT
17.35 SENZA TRACCIA
19.05 ELEMENTARY
19.50 CRIMINAL MINDS
21.20 FILM-Thriller BETTERWATCH OUT
22.55 MURDER MAPS: LA BESTIA DI BIRKENSHAW Doc.
23.50 FILM-Dramm. LA 25 ORA (Usa 2002) con E. Norton, P. S. Hoffman
Programmi Tv su La 7 D
6.10 THE DR.OZ SHOW
7.50 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm
9.40 SIMONE DE BEAUVOIR Doc.
9.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina
10.10 I MENÙ DI BENEDETTA
11.25 LA CUCINA DI SONIA Cucina
12.10 PRIVATE PRACTICE
13.45 GREY’S ANATOMY
16.25 DROP DEAD DIVA
18.15 TGLA7D
18.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm (105 st.) «Abbandonata dal mondo»
20.10 I MENÙ DI BENEDETTA
20.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina
21.30 DOWNTON ABBEY
23.30 THEGOOD WIFE
Programmi Tv su Cielo
7.00 CASE IN RENDITA Doc.
8.30 CHI SCEGLIE LA SECONDACASA Reality
10.45 LA SECONDA CASA NON SI SCORDA MAI Documenti
11.45 PILLOLA TG Attualità
12.00 BROTHER VS BROTHER
13.00 BUYING AND SELLING
14.00 MASTERCHEF ITALIA
16.15 PROPERTY BROTHERS
17.15 BUYING AND SELLING 18.00 TINY HOUSE WORLD Doc.
18.30 LOVE IT OR LIST IT-PRENDERE 0 LASCIARE VANCOUVER
19.15 AFFARI AL BUIO Reality
20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality
21.15 FILM-Commedia LA FAMIGLIA OMICIDI
23.15 FILM-Drammatico RITRATTO DI BORGHESIA IN NERO (Italia 1978)
Programmi Tv su Tv 2000
7.00 SANTA MESSA
9.45 IL MIO MEDICO
10.10 VIAGGIO DI PAPA FRANCESCO IN SLOVACCHIA
11.55 ANGELUS/TG 2000/METE0
12.15 STELLINA Telenovela
14.00 L’ORA SOLARE Talk show 15.00 LA CORONCINA…
15.15 SPECIALE DIARIO DI PAPA FRANCESCO
16.00 VIAGGIO DI PAPA FRANCESCO IN SLOVACCHIA
18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO
19.30 LE PAROLE DELLA FEDE 20.00 ROSARIO/TG 2000
20.55 FILM-Comm. VACANZE ROMANE
22.35 FILM-Dramm. IL GENERALE DELLA ROVERE (It. ’59) conV.De Sica
1.05 LA COMPÌETA/ROSARIO
Programmi Tv su Mediaset extra
6.00 TGCOM24
6.05 GRANDE FRATELLO VIP
9.00 GRANDE FRATELLO VIP
21.00 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)
Programmi Tv su Focus
9.00 GRANDI FELINI: I DOMINATORI DELLA TERRA Doc.
10.00 MONDI ESTREMI Doc.
11.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA
12.00 COSE DI QUESTO MONDO
12.55 MYSTERIESOFTHEMEKONG
14.00 WILD AMERICA LATINA
15.00 FREEDOM OLTRE IL CONFINE
17.00 ANTICO EGITTO -1 MISTERI SVELATI «Salute e benessere nell’antico Egitto» Doc.
18.00 MEGA METRO «Viaggio nel sottosuolo» Documenti
19.00 TRASPORTI STRAORDINARI «Il cammino degli aerei»
20.15 COSE DI QUESTO MONDO «Il divoratore delle isole Hawaii» Documenti
21.15 MALESIA: EMERALDISLAND
22.15 INTO THE WILD «I giovani animali del deserto» Doc.
23.15 SUPER GRATTACIELI Doc.
Programmi Tv su Iris
7.55 FILM-Commedia MARINAI IN COPERTA
10.00 FILM-Dramm. AMERICAN PASTORAL
12.10 FILM-Biografico L’ULTIMA PAROLA – LA VERA STORIA DI DALTON TROMBO
14.45 FILM-Dramm. CONFIDENZE AD UNO SCONOSCIUTO
16.45 FILM-Dramm. IL CAMPIONE
19.15 RENEGADE
20.05 WALKER TEXAS RANGER
21.00 FILM-Western LA NOTTE DELL’AGGUATO
23.20 FILM-Western RULLO DI TAMBURI (Usa 54)
Programmi Tv su Rai Movie
10.40 FILM-Azione VULCANO – LOS ANGELES
12.25 FILM-Guerra QUELLA DANNATA PATTUGLIA
14.00 FILM-Western L’ORA DELLE PISTOLE
15.55 FILM-Western CALIFORNIA ADDIO
17.45 FILM-Western BALLATA PER UN PISTOLERO
19.30 FILM-Commedia SFRATTATO CERCA CASA EQUO CANONE
21.10 FILM-Commedia QUANTO BASTA
22.50 FILM-Drammatico RIDE
Programmi Tv su Paramount Network
6.00 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE
7.20 STREGA PER AMORE Sitcom
9.00 LA CASA NELLA PRATERIA
13.30 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE
15.30 PADRE BROWN
17.30 LA CASA NELLA PRATERIA
21.10 FILM-Azione THUNDERBOLT
23.00 FILM-Azione A TESTA ALTA
Programmi Tv su La 5
6.00 VIVERE Soap
7.35 IL SEGRETO – L’ALBUM DEI RICORDI Telenovela
9.35 TEMPESTA D’AMORE
10.40 BEAUTIFUL Soap
11.20 UNA VITA Telenovela
12.00 BITTERSWEET- INGREDIENTI D’AMORE Soap
12.20 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE) Reality
12.35 BITTERSWEET-INGREDIENTI D’AMORE Telenovela
13.45 FILM TV-Commedia MARIE IS ON FIRE – TEMPI BURRASCOSI
15.45 SOLO PER AMORE Fiction
17.45 UNA MAMMA PER AMICA: DI NUOVO INSIEME
19.35 UOMINI E DONNE
21.10 GRANDE FRATELLO VIP Reality con Alfonso Signorini
0.50 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)
Programmi Tv su Cine 34
6.00 FILM-Drammatico CUORI ESTRANEI
7.45 FILM-Dramm. IL CITTADINO SI RIBELLA
9.55 FILM-Dramm. TUTTO L’AMORE CHE C’È
11.50 FILM-Commedia AMICI COME NOI
13.40 FILM-Commedia TUTTO MOLTO BELLO
15.25 FILM-Commedia UN’ESTATE Al CARAIBI
17.45 FILM-Commedia RIMINI RIMINI
21.00 FILM-Dramm. STANNO TUTTI BENE
23.50 FILM-Commedia UNDICI GIORNI UNDICI Noni 2
Programmi Tv su Rai Storia
15.00 I GIORNI DELLA NOSTRA STORIA «Nascita della Repubblica» Documenti
16.00 CRONACHE DAL MEDIOEVO
16.30 SETTECENTO ANNI DALLA MORTE DI DANTE Doc.
17.00 GIUNI RUSSO, LA VOCE DI UN GABBIANO Doc.
17.50 #MAESTRI
18.30 LA GUERRA SEGRETA «I re del doppio gioco» Doc.
19.35 LE PIETRE D’INCIAMPO «la famiglia Colombo -Torino»
20.00 IL GIORNO E LA STORIA
20.30 PASSATO E PRESENTE Doc.
21.10 ALIGHIERI DURANTE DETTO DANTE «Vita e avventure di un uomo del Medioevo»
22.30 NEL MEZZO DEL CAMMIN
22.40 ITALIA VIAGGIO NELLA BELLEZZA Documenti
23.10 STORIA DELLA TV Doc.
Programmi Tv su Rai Sport
6.00 PERLE DI SPORT Doc.
6.30 TG SPORT
8.00 PERLE DI SPORT Doc.
9.45 EUROPEO 2021 Pallavolo maschile Ottavi di finale
12.30 QUALIFICAZIONE COPPA DEL MONDO Rugby femminile Italia – Irlanda
14.30 SERIE C Calcio 3a Giornata di Andata: Triestina – Piacenza
16.40 PERLE DI SPORT Doc.
17.20 EUROPEO 2021 Pallavolo maschile Quarti di Finale
20.00 PERLE DI SPORT Doc.
20.20 EUROPEO 2021 Pallavolo maschile Quarti di Finale
23.00 PERLE DI SPORT Doc.
23.30 COPPA ITALIA SPRINT Orientamento 2021 5- prova e Camp. Italiano knock-out
24.00 TG SPORT
Programmi Tv su DMax
6.00 VIDEO DEL TUBO Doc.
6.25 PREDATORI DI GEMME Doc.
8.15 DUAL SURVIVAL
11.10 NUDI E CRUDI XL
14.00 A CACCIA DI TESORI Doc.
15.50 LUPI DI MARE: NORD VS SUD Documenti
17.40 UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO
19.30 NUDO E CRUDI XL «Nel buio» – «Cosa c’è dentro»
21.20 ILBOSSDELPARANORMAL con Daniele Bossari
23.20 WWE SMACKDOWN
1.10 LOCKUP: SORVEGLIATO SPECIALE Documenti
Programmi Tv su Spike
6.10 TOP GEAR Motori
12.20 CRIMINAL INTENT
14.20 MERLIN
16.10 CRIMINALINTENT
18.00 MERLIN Telefilm
21.30 FILM TV-Azione TRUE JUSTICE – VENDETTA PERSONALE
23.30 FILM TV-Azione TRUE JUSTICE-LA CONFRATERNITA
Programmi Tv su Italia 2
7.00 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni
8.10 DUE UOMINI E MEZZO
10.45 BROOKLYN NINE-NINE
12.35 DUE UOMINI E MEZZO
15.10 MILA E SHIRO DUE CUORI NELLA PALLAVOLO Cartoni
16.30 CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI Cartoni
18.00 BROOKLYN NINE-NINE
19.45 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni
21.15 FILM-Orrore FINAL DESTINATION
23.15 FILM-Commedia AMERICA PIE-IL MATRIMONIO
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