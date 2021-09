Programmi Tv stasera martedì 14 Settembre 2021: Film in Tv da non perdere con programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24 TELEGIORNALE

6.45 UNOMATTINA –

9.55 STORIE ITALIANE

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 REAZIONE A CATENA Game Show

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.30 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game show

21.25 MORGANE DETECTIVE GENIALE

23.30 PORTA A PORTA

1.10 RaiNews24

Programmi Tv su Rai 2

6.00 UN CASO PER DUE

6.20 DESPERATE HOUSEWIVES

7.00 CHARLIE’SANGELS (

7.45 HEARTLAND

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADIO 2 SOCIAL CLUB

10.00 TG2 ITALIA/10.55 TC2 FLASH

11.00 RAI TG SPORT GIORNO

11.10 I FATTI VOSTRI

13.00 TG2 GIORNQ/13.30 TG2 COSTUME E SOCIETÀ

13.50 TG2 MEDICINA 33

14.00 ORE 14

15.15 DETTO FATTO

17.10 CANDICE RENOIR

18.00 RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE

18.15 TG2 TELEGI0RNALE/18.30 TG SPORT SERA

18.50 UN MILIONE DI PICCOLE COSE

19.40 NCIS: LOS ANGELES

20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST

21.20 FILM-Drammatico RESTA CON ME

23.05 TI SENTO – IL SUONO DELLE EMOZIONI

24.00 The Blacklist

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAINEWS 24

8.00 AGORÀ

10.30 ELISIR

12.00 TG3 TELEGIORNALE

12.25 QUANTE STORIE Talk

12.55 STORIE IN MOVIMENTO

13.15 PASSATO E PRESENTE

14.00 TCR/14.20 TG3/14.50 TGR PIAZZA AFFARI

15.10 IL COMMISSARIO REX

15.55 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 VIA DEI MATTI N°0

20.45 UN POSTO AL SOLE

21.20 CARTABIANCA c

24.00 TG3 LINEA NOTTE Attualità

Programmi Tv su Rete 4

7.45 HAZZARD Telefilm

9.45 DISTRETTO DI POLIZIA

10.50 UN DETECTIVE IN CORSIA

12.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

12.30 IL SEGRETO

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 HAMBURG DISTRETTO o»

16.25 FILM-Western I GIORNI DELL’IRA

19.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

19.50 TEMPESTA D’AMORE S

20.30 STASERA ITALIA Attualità

21.20 FUORI DAL CORO

0.45 FILM-Thriller THE LAS VEGAS JOB

Programmi Tv su Canale 5

8.45 MORNING NEWS

11.00 FORUM

13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

13.40 BEAUTIFUL

14.10 UNA VITA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 GRANDE FRATELLO VIP

16.20 LOVE IS IN THE AIR

17.35 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA UBERA

2O.OOTG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.30 PAPERISSIMA SPRINT Varietà

21.00 CHAMPIONS LEAGUE: MALMO-JUVENTUS Calcio diretta

23.00 CHAMPIONS UVE Sport

0.45 X-STYLE Moda Nuova edizione

1.15 Tg5Telegiornale/

2.15 Uomini e donne 3.20 Soap da definire

Programmi Tv su Italia 1

7.10 POLLYANNA

7.40 L’INCANTEVOLE CREAMY Cartoni

8.10 UNA SPADA PER LADY OSCAR

8.35 DR. HOUSE Telefilm

10.25 CSI: NY

12.25 STUDIO APERTO/SPORTMEDIASET

13.45 I SIMPSON

14.35 I GRIFFIN

15.25 THE BIG BANG THEORY

15.55 M0M Sitcom

16.50 SUPERSTORE

17.15 FRIENDS

17.45 GRANDE FRATELLO VIP

18.20 STUDIO APERTO TELEGIORNALE

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.20 NCIS

21.20 BUONI 0 CATTIVI

23.45 FILM-Drammatico BORDERTOWN

Programmi Tv su La 7

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TG LA7 TELEGIORNALE

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 COFEE BREAK

11.00 L’ARIA CHE TIRA Attualità

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANDO

FA POLITICA

16.40 TAGA DOC Documenti

18.00 THE GOOD WIFE

2o.00 TGLA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 DI MARTEDÌ Attualità con Giovanni Floris

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO Attualità

Programmi Tv su Tv8

10.15 FILM-Commedia IMPREVISTO D’AMORE

11.45 TG24 TELEGIORNALE

12.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL

14.00 FILM-Thriller NEMICI FATALI

15.45 FILM-Commedia L’AMORE NELLE PICCOLE COSE

17.30 VITE DA COPERTINA

18.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – PIATTO RICCO Reality

20.30 GUESS MY AGE Game Show

21.30 THE UNDOING – LE VERITÀ NON DETTE Miniserie 1- Tv

23.30 FILM-Thriller LIMITLESS (Usa 2011)

Programmi Tv su Nove

6.00 CON ANTONINO C’È PIÙ GUSTO Cucina

6.15 MOGLI ASSASSINE Doc.

7.15 ALTA INFEDELTÀ Documenti

9.45 DELITTI IN COPERTINA Doc.

10.40 LA TENATRICE DELL’ALASKA

11.40 CONDANNATO ALL’OMICIDIO Documenti

12.40 DELITTI IN COPERTINA Doc.

13.40 VICINI ASSASSINI Doc.

15.40 L’ASSASSINO È IN CITTTÀ

17.35 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO

19.25 CUCINE DA INCUBO ITALIA 20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO Game con Gabriele Corsi

21.25 FILM-Thriller NEMICO PUBBLICO (Usa’98)

23.30 FILM-Fantascienza ULTIMATUM ALLA TERRA

1.25 AIRPORTSECURITY EUROPA

Programmi Tv su Mediaset 20

8.45 PERSON OF INTEREST

9.40 RUSH HOUR

10.35 THE BIG BANG THEORY

11.30 ISIMPSON

12.15 TAKEN

14.00 THE LASTSHIP

15.35 PERSON OF INTEREST

16.30 TIKITAKA- LA REPUBBLICA DEL PALLONE Sport

19.20 I SIMPSON Cartoni

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.00 FILM-Thriller JOKER – WILD CARD

23.10 FILM-Thriller WHITEOUT-INCUBO BIANCO

Programmi Tv su Rai 4

6.05 COLD CASE

7.30 ELEMENTARY

8.15 SENZA TRACCIA

9.45 FLASHPOINT

11.15 COLD CASE

12.55 CRIMINAL MINDS (

14.25 IN THE DARK

16.00 FLASHPOINT

17.35 SENZA TRACCIA

19.05 ELEMENTARY

19.50 CRIMINAL MINDS

21.20 FILM-Thriller BETTERWATCH OUT

22.55 MURDER MAPS: LA BESTIA DI BIRKENSHAW Doc.

23.50 FILM-Dramm. LA 25 ORA (Usa 2002) con E. Norton, P. S. Hoffman

Programmi Tv su La 7 D

6.10 THE DR.OZ SHOW

7.50 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm

9.40 SIMONE DE BEAUVOIR Doc.

9.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

10.10 I MENÙ DI BENEDETTA

11.25 LA CUCINA DI SONIA Cucina

12.10 PRIVATE PRACTICE

13.45 GREY’S ANATOMY

16.25 DROP DEAD DIVA

18.15 TGLA7D

18.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm (105 st.) «Abbandonata dal mondo»

20.10 I MENÙ DI BENEDETTA

20.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

21.30 DOWNTON ABBEY

23.30 THEGOOD WIFE

Programmi Tv su Cielo

7.00 CASE IN RENDITA Doc.

8.30 CHI SCEGLIE LA SECONDACASA Reality

10.45 LA SECONDA CASA NON SI SCORDA MAI Documenti

11.45 PILLOLA TG Attualità

12.00 BROTHER VS BROTHER

13.00 BUYING AND SELLING

14.00 MASTERCHEF ITALIA

16.15 PROPERTY BROTHERS

17.15 BUYING AND SELLING 18.00 TINY HOUSE WORLD Doc.

18.30 LOVE IT OR LIST IT-PRENDERE 0 LASCIARE VANCOUVER

19.15 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.15 FILM-Commedia LA FAMIGLIA OMICIDI

23.15 FILM-Drammatico RITRATTO DI BORGHESIA IN NERO (Italia 1978)

Programmi Tv su Tv 2000

7.00 SANTA MESSA

9.45 IL MIO MEDICO

10.10 VIAGGIO DI PAPA FRANCESCO IN SLOVACCHIA

11.55 ANGELUS/TG 2000/METE0

12.15 STELLINA Telenovela

14.00 L’ORA SOLARE Talk show 15.00 LA CORONCINA…

15.15 SPECIALE DIARIO DI PAPA FRANCESCO

16.00 VIAGGIO DI PAPA FRANCESCO IN SLOVACCHIA

18.00 ROSARIO/TG 2000/METEO

19.30 LE PAROLE DELLA FEDE 20.00 ROSARIO/TG 2000

20.55 FILM-Comm. VACANZE ROMANE

22.35 FILM-Dramm. IL GENERALE DELLA ROVERE (It. ’59) conV.De Sica

1.05 LA COMPÌETA/ROSARIO

Programmi Tv su Mediaset extra

6.00 TGCOM24

6.05 GRANDE FRATELLO VIP

9.00 GRANDE FRATELLO VIP

21.00 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Programmi Tv su Focus

9.00 GRANDI FELINI: I DOMINATORI DELLA TERRA Doc.

10.00 MONDI ESTREMI Doc.

11.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA

12.00 COSE DI QUESTO MONDO

12.55 MYSTERIESOFTHEMEKONG

14.00 WILD AMERICA LATINA

15.00 FREEDOM OLTRE IL CONFINE

17.00 ANTICO EGITTO -1 MISTERI SVELATI «Salute e benessere nell’antico Egitto» Doc.

18.00 MEGA METRO «Viaggio nel sottosuolo» Documenti

19.00 TRASPORTI STRAORDINARI «Il cammino degli aerei»

20.15 COSE DI QUESTO MONDO «Il divoratore delle isole Hawaii» Documenti

21.15 MALESIA: EMERALDISLAND

22.15 INTO THE WILD «I giovani animali del deserto» Doc.

23.15 SUPER GRATTACIELI Doc.

Programmi Tv su Iris

7.55 FILM-Commedia MARINAI IN COPERTA

10.00 FILM-Dramm. AMERICAN PASTORAL

12.10 FILM-Biografico L’ULTIMA PAROLA – LA VERA STORIA DI DALTON TROMBO

14.45 FILM-Dramm. CONFIDENZE AD UNO SCONOSCIUTO

16.45 FILM-Dramm. IL CAMPIONE

19.15 RENEGADE

20.05 WALKER TEXAS RANGER

21.00 FILM-Western LA NOTTE DELL’AGGUATO

23.20 FILM-Western RULLO DI TAMBURI (Usa 54)

Programmi Tv su Rai Movie

10.40 FILM-Azione VULCANO – LOS ANGELES

12.25 FILM-Guerra QUELLA DANNATA PATTUGLIA

14.00 FILM-Western L’ORA DELLE PISTOLE

15.55 FILM-Western CALIFORNIA ADDIO

17.45 FILM-Western BALLATA PER UN PISTOLERO

19.30 FILM-Commedia SFRATTATO CERCA CASA EQUO CANONE

21.10 FILM-Commedia QUANTO BASTA

22.50 FILM-Drammatico RIDE

Programmi Tv su Paramount Network

6.00 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE

7.20 STREGA PER AMORE Sitcom

9.00 LA CASA NELLA PRATERIA

13.30 SOKO – MISTERI TRA LE MONTAGNE

15.30 PADRE BROWN

17.30 LA CASA NELLA PRATERIA

21.10 FILM-Azione THUNDERBOLT

23.00 FILM-Azione A TESTA ALTA

Programmi Tv su La 5

6.00 VIVERE Soap

7.35 IL SEGRETO – L’ALBUM DEI RICORDI Telenovela

9.35 TEMPESTA D’AMORE

10.40 BEAUTIFUL Soap

11.20 UNA VITA Telenovela

12.00 BITTERSWEET- INGREDIENTI D’AMORE Soap

12.20 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE) Reality

12.35 BITTERSWEET-INGREDIENTI D’AMORE Telenovela

13.45 FILM TV-Commedia MARIE IS ON FIRE – TEMPI BURRASCOSI

15.45 SOLO PER AMORE Fiction

17.45 UNA MAMMA PER AMICA: DI NUOVO INSIEME

19.35 UOMINI E DONNE

21.10 GRANDE FRATELLO VIP Reality con Alfonso Signorini

0.50 GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Programmi Tv su Cine 34

6.00 FILM-Drammatico CUORI ESTRANEI

7.45 FILM-Dramm. IL CITTADINO SI RIBELLA

9.55 FILM-Dramm. TUTTO L’AMORE CHE C’È

11.50 FILM-Commedia AMICI COME NOI

13.40 FILM-Commedia TUTTO MOLTO BELLO

15.25 FILM-Commedia UN’ESTATE Al CARAIBI

17.45 FILM-Commedia RIMINI RIMINI

21.00 FILM-Dramm. STANNO TUTTI BENE

23.50 FILM-Commedia UNDICI GIORNI UNDICI Noni 2

Programmi Tv su Rai Storia

15.00 I GIORNI DELLA NOSTRA STORIA «Nascita della Repubblica» Documenti

16.00 CRONACHE DAL MEDIOEVO

16.30 SETTECENTO ANNI DALLA MORTE DI DANTE Doc.

17.00 GIUNI RUSSO, LA VOCE DI UN GABBIANO Doc.

17.50 #MAESTRI

18.30 LA GUERRA SEGRETA «I re del doppio gioco» Doc.

19.35 LE PIETRE D’INCIAMPO «la famiglia Colombo -Torino»

20.00 IL GIORNO E LA STORIA

20.30 PASSATO E PRESENTE Doc.

21.10 ALIGHIERI DURANTE DETTO DANTE «Vita e avventure di un uomo del Medioevo»

22.30 NEL MEZZO DEL CAMMIN

22.40 ITALIA VIAGGIO NELLA BELLEZZA Documenti

23.10 STORIA DELLA TV Doc.

Programmi Tv su Rai Sport

6.00 PERLE DI SPORT Doc.

6.30 TG SPORT

8.00 PERLE DI SPORT Doc.

9.45 EUROPEO 2021 Pallavolo maschile Ottavi di finale

12.30 QUALIFICAZIONE COPPA DEL MONDO Rugby femminile Italia – Irlanda

14.30 SERIE C Calcio 3a Giornata di Andata: Triestina – Piacenza

16.40 PERLE DI SPORT Doc.

17.20 EUROPEO 2021 Pallavolo maschile Quarti di Finale

20.00 PERLE DI SPORT Doc.

20.20 EUROPEO 2021 Pallavolo maschile Quarti di Finale

23.00 PERLE DI SPORT Doc.

23.30 COPPA ITALIA SPRINT Orientamento 2021 5- prova e Camp. Italiano knock-out

24.00 TG SPORT

Programmi Tv su DMax

6.00 VIDEO DEL TUBO Doc.

6.25 PREDATORI DI GEMME Doc.

8.15 DUAL SURVIVAL

11.10 NUDI E CRUDI XL

14.00 A CACCIA DI TESORI Doc.

15.50 LUPI DI MARE: NORD VS SUD Documenti

17.40 UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO

19.30 NUDO E CRUDI XL «Nel buio» – «Cosa c’è dentro»

21.20 ILBOSSDELPARANORMAL con Daniele Bossari

23.20 WWE SMACKDOWN

1.10 LOCKUP: SORVEGLIATO SPECIALE Documenti

Programmi Tv su Spike

6.10 TOP GEAR Motori

12.20 CRIMINAL INTENT

14.20 MERLIN

16.10 CRIMINALINTENT

18.00 MERLIN Telefilm

21.30 FILM TV-Azione TRUE JUSTICE – VENDETTA PERSONALE

23.30 FILM TV-Azione TRUE JUSTICE-LA CONFRATERNITA

Programmi Tv su Italia 2

7.00 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni

8.10 DUE UOMINI E MEZZO

10.45 BROOKLYN NINE-NINE

12.35 DUE UOMINI E MEZZO

15.10 MILA E SHIRO DUE CUORI NELLA PALLAVOLO Cartoni

16.30 CHE CAMPIONI HOLLY E BENJI Cartoni

18.00 BROOKLYN NINE-NINE

19.45 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni

21.15 FILM-Orrore FINAL DESTINATION

23.15 FILM-Commedia AMERICA PIE-IL MATRIMONIO