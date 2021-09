Programmi Tv stasera martedì 21 Settembre 2021: Film in Tv programmazione palinsesto

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24/7.00 TG1 TELEGIORNALE

7.10 UNOMATTINA-

9.55 STORIE ITALIANE

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 REAZIONE A CATENA Game Show

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.30 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game show

21.25 MORGANE DETECTIVE GENIALE V

23.20 PORTA A PORTA con Bruno Vespa

Programmi Tv su Rai 2

6.00 DETTO FATTO

6.20 DESPERATE HOUSEWIVES

7.45 HEARTLAND

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADIO2 SOCIAL CLUB

10.00 TG2 ITALIA

10.55 TG2 FLASH/11.00 TG SPORT GIORNO

11.10 I FATTI VOSTRI

13.00 TG2 GIORNO/13.3O TG2 COSTUME E SOCIETÀ

13.50 TG2 MEDICINA 33

14.00 ORE 14

15.15 DETTO FATTO

16.45 TG PARLAMENTO /17.00 TG2

17.15 CALCIO FEMMINILE: CROAZIA-ITALIA

19.40 NCIS Telefilm

20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST

21.20 VOGLIO ESSERE UN MAGO! Talent

23.20 TI SENTO Talk show con Pierluigi Diaco

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAINEWS24

8.00 AGORÀ

10.30 ELISIR

12.00 TG3 TELEGIORNALE

12.25 QUANTE STORIE Talk

13.15 PASSATO E PRESENTE

14.00 TGR/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 TGR SPECIALE PULIAMO IL MONDO

15.25 IL COMMISSARIO REX

16.10 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE

20.00BLOB

20.20 VIA DEI MATTI N°0 Musicale con Stefano Bollani, Valentina Cenni

20.45 UN POSTO AL SOLE

21.20 CARTABIANCA con Bianca Berlinguer

24.00 TG3 LINEA NOTTE Attualità

Programmi Tv su Rete 4

6.55 STASERA ITALIA

7.45 HAZZARD Telefilm

9.45 THECLOSER

10.50 UN DETECTIVE IN CORSIA

12.00 TG4 TELEGIORNALE

12.30 IL SEGRETO Telenovela

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 HAMBURG DISTRETTO 21

16.35 FILM-Western UOMINI SELVAGGI

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA Attualità

21.20 FUORI DAL CORO con Mario Giordano

0.45 FILM-Thriller IL SEGRETO DI MIO PADRE

Programmi Tv su Canale 5

8.45 MATTINO CINQUE

11.00 FORUM

13.00 TG5 TELEGIORNALE

13.40 BEAUTIFUL

14.10 UNA VITA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 LOVE IS IN THE AIR

17.35 POMERIGGIO CINQUE

18.45 CADUTA UBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.30 PAPERISSIMA SPRINT

21.20 FILM-Commedia SOUP IL SOLE DI RICCIONE

23.30 X-STYLE

Programmi Tv su Italia 1

7.40 L’INCANTEVOLE CREAMY

8.10 UNA SPADA PER LADY OSCAR

8.35 DR. HOUSE

10.25 CSI: NY

12.25 STUDIO APERTO

13.00 GRANDE FRATELLO VIP

13.15 SPORT MEDIASET

14.05 I SIMPSON

15.25 THE BIG BANG THEORY

15.55 YOUNG SHELDON Sitcom

15.55 M0M

16.50 SUPERSTORE

17.15 FRIENDS

17.45 GRANDE FRATELLO VIP

18.20 STUDIO APERTO Telegiornale

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 BUONI 0 CATTIVI

23.50 FILM-Drammatico L’IMMORTALE