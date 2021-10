Programmi Tv stasera martedì 26 Ottobre 2021: Film live Tv programmazione e palinsesto

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Imma Tataranni 2 «Moglie e buoi» Imma (Vanessa Scalerà, 43) indaga sull’omicidio di Angelo Saraceno, un importatore di prodotti caseari. Il cadavere è stato trovato dal procuratore capo Vitali, in vacanza con la sua famiglia nei boschi della Basilicata. Intanto, Calogiuri (Alessio Lapice) è in missione all’estero.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Il collegio Prende il via la sesta edizione del reality che manda indietro nel tempo 20 studenti (ospitati al collegio Regina Margherita di Anagni), privandoli delle comodità dei giorni nostri. Questa volta i ragazzi sono nel 1977. Otto le puntate previste. Anche quest’anno l’insegnante di italiano è Andrea Maggi (47).

Stasera su Rai Tre alle 21.20 #Cartabianca Gli ultimi sviluppi della situazione italiana e internazionale, le polemiche all’intemo della maggioranza di governo e le tensioni sociali ed economiche che attraversano la nostra società: sono solo alcuni dei temi che verranno trattati nella puntata odierna da Bianca Berlinguer (61) e i suoi ospiti.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Fuori dal coro Sono molti i cittadini che, soprattutto in questo momento così delicato, si sentono particolarmente isolati e poco protetti. Anche stasera troveranno un alleato in Mario Giordano (54), sempre attenti o a cogliere e evidenziare le inefficienze e le lentezze della pubblica amministrazione.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Aquaman Figlio di un umano e di Atlanna (Nicole Kldman), regina di Atlantide, Arthur Curry (Jason Momoa, 42) vorrebbe dimenticare le sue origini e vivere una vita normale nel Mai-ne. Ma per sventare un complotto del fratellastro Orm (Patrick Wilson), torna nella Città sommersa e si “trasforma” in Aquaman…

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Le lene Da questa settimana il programma di Davide Parenti torna anche al venerdì. A Nicola Savino (53) e a Paola Egonu stasera il compito di introdurre i servizi degli inviati. Tra loro c’è Alice Martinelli, che si è occupata del medico di Borgaro Torinese che rilascia falsi documenti di esonero dal Green Pass.

Stasera su La 7 alle 21.15 DI MARTEDÌ Protagonisti della scena politicoi, economica e culturale sono di casa da Giovanni Floris. A stimolare la discussione sui temi più caldi dell’attualità saranno anche in questa occasione i risultati dei sondaggi di Nando Pagnoncelli.

Stasera su Tv 8 alle 21.20 GAME OF TALENTS Alessandro Borghese conduce un nuovo programma, a metà fra varietà e game show, in cui due squadre (guidate da Mara Maionchi e Frank Matano) devono indovinare le specialità dei talenti che si stanno per esibire sul palco.

Stasera su Nove alle 21.25 ATTACCO AL POTERE (Usa ’13) di A. Fuqua con Gerard Butler, Aaron Eckhart Un gruppo di estremisti attacca la Casa Bianca, prendendo in ostaggio il presidente e Usuo staff. L’ex agente dei servizi segreti Mike Banning è l’unico che può salvare la Nazione…

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 SURVIVOR (Usa/G.B. 2015) di James McTeigue con Milla Jo-vovich, Pierce Brosnan Londra: l’impiegata del dipartimento di Stato americano Kate Abbott deve verificare i visti rilasciati dall’ambasciata. Si troverà a sventare un attentato a New York la notte di Capodanno.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 S.W.A.T. SQUADRA SPECIALE ANTICRIMINE (Usa 2003) con Colin Farrell Jim Street e Deacon Kay vengono selezionati per far parte di una nuova squadra anticrimine. La loro prima missione è scortare un boss della droga e consegnarlo all’Fbi…