Programmi Tv stasera mercoledì 10 Novembre 2021: Film live Tv streaming programmazione e palinsesto

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Il Volo-Tributo a Ennio Morricone Viene riproposto il concerto che si è tenuto il 5 giugno scorso all’Arena di Verona: Gianluca Ginoble (26), Ignazio Boschetto (27) e Piero Barone (28) omaggiano Ennio Morricone cantando brani tratti dalle più famose colonne sonore del musicista premio Oscar. La serata è condotta da Marco Giallini.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Il cacciatore 3 «La caccia invisibile» Saverio (Francesco Montanari, 37), che ha in mente di lasciare il pool antimafia, concentra le sue indagini su Pietro Aglieri: è lui, secondo il pm, il mafioso più pericoloso. Intanto Provenzano ordina a Davide di uccidere il medico che l’ha operato. A seguire, l’episodio «Ciao Saverio».

Stasera su Rai Tre alle 21.20 Chi l’ha visto? Federica Sciarelli (63) racconta le storie di lotta quotidiana di donne che vengono minacciate dai propri ex, oppure insultate sui social network da sconosciuti che si nascondono dietro una tastiera. Per contattare la redazione: oltre alla pagina Facebook, ci sono Twitter (@chilavistorai3) e WhatsApp (3453131987).

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Zona Bianca Come ogni mercoledì, Giuseppe Brindisi (58) dà il benvenuto al pubblico nella Zona Bianca di Rete 4, uno spazio in cui i temi più caldi del momento vengono approfonditi da politici, giornalisti ed esperti. Anche stasera sono in primo piano le conseguenze dell’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Storia di una famiglia perbene Seconda puntata II rogo del peschereccio manda i De Santis sul lastrico e mette a rischio la possibilità di Maria (Silvia Rossi, 13) di proseguire gli studi. L’intervento di Michele (Andrea Arru, 14) risulta provvidenziale e i due ragazzi si riavvicinano. Intanto, la famiglia di Michele Straziota traffica con la malavita albanese.

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Suicide Squad Un ente governativo segreto, gestito da Amanda Waller e chiamato Argus, crea una task force composta da super criminali, tra cui Deadshot (Will Smith, 53) e Harley Quinn (Margot Robbie). A loro vengono assegnati compiti pericolosi da portare a termine in cambio di cospicui sconti di pena.

Stasera su La 7 alle 21.25 NON È L’ARENA Con la ben nota verve Massimo Giletti affronta i temi che catalizzano l’interesse dei telespettatori. Si parte dalla situazione sanitaria e sociale, ma poi si toccano anche le novità della cronaca, della politica e dell’economia.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 X FACTOR «La gara» Vediamo il secondo live trasmesso su Sky giovedì scorso. 12 gli artisti in gara: 5 band e 7 solisti, soltanto due le donne arrivate alla finale. La sguadra di Manuel Agnelli è formata da un cantante (Erio) e due band (i Bengala Pire e i Muto ni a).

Stasera su Nove alle 21.25 ACCORDI 8 DISACCORDI Anche stasera Andrea Scanzi e Luca Sommi ospitano in studio il direttore de «Il Fatto Quotidiano» Marco Travaglio, perii consueto commento sui fatti più caldi del momento. Il talk è visibile in live streaming e on demand su discovery+.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.00 I GUARDIANI DEL DESTINO (Usa 2011) di G. Nolfi con Matt Damon, Emily Blunt David Norris scopre per caso un’incredibile verità: esistono personaggi in grado di modificare il destino di tutti noi. Nel suo caso, non vogliono che incontri la ballerina Elise.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 SIGNS (Usa ’02) di M. Night Shyamalan con Mei Gibson, Joaquin Phoenix Rimasto vedovo, l’ex reverendo Hess si ritira in campagna con i figli. Una mattina, nel suo campo di mais, compaiono dei segni circolari: casi simili sono segnalati in tutto il mondo…

Stasera su Iris alle 21.00 TRAPPOLA DI CRISTALLO (Usa 1988) di John McTiernan con Bruce Willis L’agente McLane raggiunge a Los Angeles l’ex moglie per le feste di Natale. La donna lavora in un grattacielo, dove fa irruzione un commando armato. Lui entra in azione.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 BEATA IGNORANZA (It. 2017) di M. Bruno con Marco Giallini, Alessandro Gassmann Filippo ed Ernesto, un tempo rivali in amore, si ritrovano a insegnare nella stessa classe di un liceo. Il primo si nutre di web e social network; il secondo è un tipo austero e tradizionalista.

Stasera su Paramount Network alle 21.10 IL GIOVANE ISPETTORE MORSE (3- st., ep. 3) «La preda» con Shaun Evans Morse deve indagare sulla scomparsa di una ragazza danese, che potrebbe essere collegato a un vecchio caso rimasto irrisolto. Ma niente è come sembra. Segue ep. 4«Coda».

Stasera su La 5 alle 21.10 THE TWILIGHT SAGA: BREA-KING DAWN-PARTE2 (Usa ’12) con K. Lutz, K. Stewart Bella è ormai una vampiro dotata di una grande forza fisica. E ben presto la giovane deve proteggere sua figlia Renesmee, che cresce a vista d’occhio, dalla furia dei Volturi.

Stasera su Cine 34 alle 21.00 UN SACCO BELLO (It. 1980) di e con Carlo Verdone, Mario Brega, Renato Scarpa Commedia a episodi per raccontare lo stravagante ferragosto romano di un bullo di borgata, un timidone con velleità da Casanova e un pittoresco “figlio dei fiori”.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 MUTI PROVA AIDA Altri due appuntamenti con il percorso formativo di Riccardo Muti attraverso il cuore dell’opera di Verdi. Attraverso gli occhi del maestro conosciamo i momenti chiave del dramma, rappresentato per la prima volta nel 1871.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 TALE E QUALE SHOW Alla fine della puntata, Carlo Conti incorona il vincitore dell’io edizione. A valutare le performance sono Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice. In inverno è previsto il ritorno di «Tali e quali».

Stasera su Real Time alle 21.25 TI SPAZZO IN DUE La squadra delle Pagiionico, composta da Antonella, la boss, Anna, nonna Rosy con le nipoti Veronica e Tiziana, dovrà riportare all’antico splendore la villa di famiglia di Annette e Rodolfo ,che ne sono rientrati in possesso dopo averla affittata.

Stasera su Top Crime alle 21.10 ALL RISE «Anche il pesce ha un’anima» con Simone Missick Il giudice Benner, in lizza per il ruolo di Procuratore Generale, chiede a Lola di curare la campagna elettorale. Amy Quinn e Mark si affrontano in aula. Segue ep. 16 «Isolamento».

