A Jesolo, un medico in vacanza ha salvato una neonata di 15 giorni che stava subendo gravi ustioni solari. La piccola è stata ricoverata in ospedale in condizioni serie ma stabili





Un episodio drammatico si è verificato lo scorso sabato, 8 agosto, sulla spiaggia di Jesolo, in provincia di Venezia. Un medico, che si trovava in vacanza, ha notato una neonata di appena 15 giorni esposta al sole e in evidente difficoltà. La piccola, con la pelle di un rosso intenso e piangente, era vicina ai suoi genitori, una coppia di turisti stranieri che sembravano non rendersi conto del grave pericolo che la loro figlia stava correndo.





Il medico, accortosi della situazione critica, è intervenuto rapidamente. Ha lanciato l’allarme e chiamato i soccorsi, facendo arrivare sul posto gli operatori del 118 in pochi minuti. L’intervento tempestivo ha permesso di scongiurare conseguenze ancora più gravi per la neonata, che è stata immediatamente trasportata in elisoccorso all’ospedale di San Donà di Piave.

Secondo quanto riportato da “La Nuova Venezia”, inizialmente ci sarebbero state delle resistenze da parte della madre della bambina, che avrebbe esitato a consentire il trasferimento della figlia. Tuttavia, l’urgenza della situazione ha reso necessario l’intervento dei sanitari. Le gravi scottature riportate dalla neonata hanno richiesto il trasferimento successivo presso il reparto pediatrico specializzato dell’ospedale di Padova. Qui, la Croce Verde ha preso in carico la piccola, trasportandola dal punto di atterraggio dell’elicottero direttamente al pronto soccorso pediatrico.

Le condizioni della bambina sono state definite serie ma stabili dai medici. È fuori pericolo grazie alla prontezza del medico e alla rapidità dei soccorsi. L’esposizione prolungata ai raggi solari avrebbe potuto causare danni irreversibili se l’intervento non fosse stato così immediato.

Le forze dell’ordine stanno ora indagando sull’accaduto per ricostruire gli eventi e valutare eventuali responsabilità da parte dei genitori. Al momento, non risultano indagati né ipotesi di reato, poiché la madre era fisicamente presente accanto alla bambina e non si configurerebbe il reato di abbandono di minore.

L’episodio ha acceso i riflettori sull’importanza di proteggere i bambini, soprattutto i neonati, dai danni che possono derivare dall’esposizione diretta ai raggi solari. La pelle dei più piccoli è estremamente delicata e vulnerabile, e una prolungata esposizione al sole senza adeguate precauzioni può portare a gravi conseguenze come scottature e colpi di calore.

Il gesto del medico in vacanza ha certamente fatto la differenza in questa vicenda. La sua capacità di riconoscere immediatamente la gravità della situazione e di agire prontamente ha salvato la vita della piccola. Questo caso rappresenta un monito per tutti i genitori: evitare di sottovalutare i rischi legati al sole e prendere tutte le misure necessarie per proteggere i propri figli.

La spiaggia di Jesolo, solitamente luogo di svago e relax per turisti italiani e stranieri, si è trasformata per qualche ora in teatro di un’emergenza sanitaria. La collaborazione tra il medico presente sul posto, il personale del 118 e gli specialisti dell’ospedale pediatrico di Padova ha permesso un intervento efficace e rapido.

La vicenda sottolinea anche l’importanza della sensibilizzazione su temi legati alla sicurezza dei bambini in ambienti esterni. Gli esperti raccomandano sempre l’utilizzo di creme solari ad alta protezione, cappelli e ombrelloni per evitare esposizioni dirette al sole nelle ore più calde della giornata. Nel caso di neonati, è preferibile evitare del tutto l’esposizione al sole.



