Programmi Tv stasera mercoledì 20 Ottobre 2021: Film live Tv programmazione e palinsesto

Su Rai 1 alle 21.25 Appena un minuto Claudio (Max Giusti, 53) è un agente immobiliare in crisi. La moglie lo ha lasciato per un maestro di zumba e anche il rapporto con i figli adolescenti non è dei migliori. La sua vita cambia quando compra il suo primo smartphone, che non è un telefono qualunque: con un tasto può tornare indietro di 60 secondi…

Su Rai Due alle 21.20 Il cacciatore 3 «Boom» Per la prima volta nella sua vita, il pm Saverio Barone (Francesco Montanari, 37) ha paura. Da mesi vive rinchiuso in un bunker nei sotterranei della procura di Palermo dopo essere finito nel mirino del mafioso Vito Vitale. Ma intanto lavora a un caso affidatogli da Elia. A seguire, «Orgoglio».

Su Rai Tre alle 21.20 Chi l’ha visto? Anche stasera Federica Sciarelli (63) ha il compito di gestire le testimonianze che arrivano dai telespettatori. Si torna a parlare del caso di Luca Ventre, il giovane morto all’ini-zio dell’anno all’Interno dell’ambasciata italiana a Montevideo, in Uruguay, soffocato da un poliziotto che lo aveva immobilizzato.

Su Rete 4 alle 21.20 Zona Bianca La cronaca, con i fatti più rilevanti del momento, ma anche la politica, il costume e l’economia: sono questi i piatti forti del menù che anche nella puntata odierna Giuseppe Brindisi (59) e la sua redazione propongono al pubblico, che continua ad apprezzare stile e contenuti della trasmissione.

Su Canale 5 alle 21.20 Luce dei tuoi occhi Quinta puntata In una lettera Luigi confessa di avere investito Valentina con l’auto di Enrico. Dopo il funerale, Luca chiede ad Emma (Anna Valle, 46) ed Enrico di nasconderlo fino a quando non dimostrerà la propria innocenza. Fontana confessa la verità su sua figlia, ma giura di non aver ucciso Luigi.

Su Italia 1 alle 21.20 Honolulu Monologhi e battute nello show condotto da Francesco Mandelli (42) e Fatima Trotta (35). In veste di autori e co-conduttori, il duo comico dei PanPers composto da Andrea Pisani e Luca Peracino. La loro carriera è iniziata nel 2009 a «Colorado»; il loro canale you-tube conta più di un milione di iscritti.

Su La 7 alle 21.15 NON È L’ARENA Dagli Studios International di via Tiburtina, a Roma, Massimo Giletti accende come sua abitudine i riflettori sui temi più caldi dell’attualità politica ed economica. In primo piano la situazione nel governo dopo le elezioni amministrative.

Su Tv 8 alle 21.30 X-FACTOR In replica la quinta puntata del talent (la seconda dedicata ai Bootcamp), trasmessa da Sky Uno giovedì 14. Al tavolo dei giudici siedono Manuel Agnelli:, Mika, Emma Marrone ed Hell Raton; conduce Ludovico Tersigni.

Su Nove alle 21.25 ACCORDI & DISACCORDI Anche stasera, nel talk condotto da Andrea Scarni e Luca Sommi, due ospiti si confrontano su un tema analizzandolo sotto diversi punti di vista. Partendo da posizioni molto lontane per i due potranno mai avvicinarsi?

Su Mediaset 20 alle 21.00 MERCENARY FOR JUSTICE (Usa 2006) con Steven Seagal, Jacqueline Lord L’ex mercenario John Seeger, per salvare la sua famiglia, deve portare a termine una pericolosa missione: entrare in una prigione e liberare il figlio di un potente trafficante di droga.

Su Rai 4 alle 21.20 THE DEEP (Islanda 2012) con Ólafur Darri Ólafsson Al largo delle coste islandesi, il peschereccio di alcuni sfortunati pescatori si rovescia nelle acque gelide. Tutti muoiono, tranne Gulli. L’uomo resiste miracolosamente al freddo e riesce a raggiungere la costa.