Salvatore Zeno: chi è il fratello dell’attore Giuseppe, età, carriera, vita privata

Salvatore Zeno è il fratello dell’attore Giuseppe e anche lui sembra essere un artista poliedrico e soprattutto molto noto e molto amato. Questo conosciamo però di lui e soprattutto della sua vita privata? Chi è Salvatore Zeno?

Salvatore Zeno, chi è

È nato a Napoli nel 1982 e pare che la sembra abbia avuto una grande passione per il mare e per la sua famiglia. A soli 4 anni si è trasferito in Calabria e poi a Vibo Valentia Marina per seguire il padre che faceva il pescatore. È stato in questo contesto che ha maturato un grande amore per il mare ed infatti oggi non riesce a vivere lontano. Si è poi trasferito di nuovo nel 2001 e nel 2002 dopo il sogno dell’Accademia Aeronautica naufragato. Ha iniziato gli studi in Relazioni pubbliche e Pubblicità a Milano.

Studi e carriera

Ha conseguito la laurea triennale e poi è passato a Economia, conseguendo una laurea magistrale. Fu in quell’occasione che capita la sua vocazione fosse anche la scrittura ed ha iniziato a studiare recitazione. “L’addio di Pino Daniele ha acceso in me la necessità di scrivere attraverso le sue parole, attraverso il mare che mi cantava da bambino. Ne è nata una raccolta di racconti che nasce da versi crudi e crudeli, ma di passione e speranza allo stesso tempo”. Questo quanto raccontato ancora da Salvatore.