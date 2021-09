Silvia Notargiacomo: chi è l’ex fidanzata di Ermal Meta, età, carriera, vita privata

Conosciamo tutti Ermal meta per essere un grande cantante e cantautore di origini albanesi. Da molti anni ormai si trova in Italia insieme alla sua mamma e i suoi fratelli dopo essere scappati letteralmente dall’Albania, da un padre piuttosto violento. Da quando ha messo piede nel nostro paese però Ermal è completamente rinato e oltre ad aver ritrovato la serenità ha trovato anche il successo. Si è presentato diverse volte al Festival di Sanremo ed ha collezionato tanti successi, vincendo anche qualche edizione. Riguardo la sua vita privata, sappiamo che in passato è stato fidanzato con una donna di nome Silvia Notargiacomo? Ma cosa conosciamo di lei e della sua vita privata?

Ermal meta, chi è l’ex fidanzata Silvia notargiacomo

Si tratta di una speaker radiofonica Romana che è nata nel 1983 ed ha Dunque 37 anni. La donna Da sempre è appassionata di musica e pare che sia riuscita a fare della sua passione un lavoro. Lavora infatti nel campo radiofonico ed ha iniziato a lavorare per radio Deejay poi si è trasferita in Puglia e ha lavorato per Radionorba. Poi per lei è arrivato anche il momento del debutto sul piccolo schermo conducendo Festival musicali di successo. È stata la fidanzata di ermal Meta per tanti anni anche se inizialmente i due hanno preferito mantenere segreta la loro relazione. Il loro amore è durato 9 anni. Diverse sono state le canzoni dedicate alla ragazza dal cantante. La loro relazione sembra essere naufragata esattamente nel 2018.