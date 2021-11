Stefano Bollani: chi è, età, carriera, vita privata, ex e attuale moglie, figli

Stefano Bollani è un noto mucisita, compositore, conduttore televisivo e padre di due figli, Frida e Leone. E’ sposato con una donna di nome Valentina Cenni e insieme hanno condotto un programma intitolato Via dei matti numero 0 lo scorso anno, andato in onda su Rai 3. Ma cosa conosciamo di lui e della sua vita privata?

Stefano Bollani, chi è

È un noto compositore, pianista, cantante italiano attivo anche come scrittore attore e umorista e showman. È nato il 5 dicembre 1972 a Milano ed ha 48 anni. Suo padre si chiama Roberto Bollani e la madre Invece Maddalena, ha una sorella di nome Manuela che è nata in Piemonte. I suoi genitori hanno girato per motivi di lavoro e lui è cresciuto a Firenze dove ha studiato pianoforte a partire dall’età di sei anni. Nel 1993 si è diplomato al conservatorio Luigi Cherubini sotto la guida del maestro Antonio caggiula. Pare che si sia specializzato perlopiù in ambito Jazz ed ha preso parte a diverse trasmissioni televisive.

VIta privata

È stato sposato con Petra Magoni dalla quale ha avuto due figli ovvero Leone nato nel 1999 e Frida nel 2004. Si è sposato poi con l’attrice Valentina Cenni, che da poco ha compiuto 39 anni.