Abbandona il cane e scappa: il pastore tedesco prova a corrergli dietro sotto il sole

Un uomo ha abbandonato un pastore tedesco nei campi e poi è scappato, e il cane ha cercato di rincorrerlo dopo essere stato abbandonato. L’incidente è stato registrato da un passante.

Un cane abbandonato è stato scoperto lunedì a Castel Volturno, vicino a Caserta, in Italia. L’abbandono degli animali, che è folle e insensato, è anche pericoloso per gli individui e gli animali stessi, oltre che per le altre persone: In estate si registrano molti incidenti dovuti all’abbandono di cani sulla strada, che spesso muoiono a causa delle loro stesse disavventure, poiché non sono consapevoli di ciò che è accaduto loro. Nonostante ciò, il circolo vizioso sembra continuare anche quest’estate.

Un pastore tedesco è stato recentemente abbandonato a Castel Volturno, in provincia di Caserta, una provincia a sud di Roma. Un’auto ha abbandonato il cane, che ha cercato di rincorrerlo mentre si allontanava. Il cane è stato ripreso da un passante, che ha poi inviato il video a Francesco Emilio Borrelli, che lo ha pubblicato sui social media. Dopo aver segnalato il video alle forze dell’ordine, Francesco Emilio Borrelli ha dichiarato che i proprietari del cane “non meritano né rispetto né giustificazione”.

Diversi casi simili si sono verificati negli ultimi giorni: Un cane è stato abbandonato nel quartiere napoletano di Chiaia da due giovani, e una donna ha abbandonato un cane legandolo a un palo a Cercola durante la notte. Tutti gli episodi sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno permesso di identificare i colpevoli, che dovranno rispondere dell’accusa di maltrattamento e abbandono di animali.