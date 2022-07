Alessandra Amoroso replica alle critiche: “Basta odio, per me il rispetto è importante”

Dopo essere stata coinvolta in un video polemico su foto e autografi negati, la cantante salentina ha postato un video su TikTok: “Ho fatto questo video perché leggo odio ovunque”.

Alessandra Amoroso è di nuovo sotto i riflettori dopo che un video di Battiti Live l’ha riportata al centro del gossip musicale. Pochi minuti dopo la sua esibizione, l’artista è stata vista su TikTok mentre scattava foto con i fan. Uno dei fan voleva una foto e Alessandra Amoroso, che in quel momento era impegnata a scattare foto con altri fan, ha risposto: “Adesso ne faccio una con lei! Stai tranquilla! Sei con lei? Perché se mi chiedi una foto, ti do il mio telefono così ti fai una foto con lei in faccia”. Il modo ironico con cui si è rivolta ai suoi fan non è stato compreso e si è generata un’ondata di dissenso e odio. Alessandra Amoroso ha affrontato la questione in un video su TikTok poche ore fa, dicendo: “Ho fatto questo video per evidenziare i vostri modi giudicanti e aggressivi, che stanno generando tanto odio ovunque”.

Alessandra Amoroso ha postato un video completo su TikTok e altri social network, e questa è la trascrizione. La cantante salentina ha criticato duramente e ha chiesto più rispetto: “Ogni post è inquinato da odio senza senso”.

Ho deciso di fare questo video perché il vostro modo giudicante e aggressivo sta creando tanto odio ovunque. Ogni post che vedo è sporcato da odio senza senso. Da quattordici anni mi comporto in determinate occasioni sempre nella stessa maniera e continuerò a farlo, perché quello per me è il rispetto. La gente mi conosce e sa che non ho mai dato un no senza motivazione. E quando ho sbagliato, ho sempre chiesto scusa cercando di far vedere anche il mio punto di vista. Cercate per favore di ascoltare e non giudicare, perché ci sono degli “ormai è troppo tardi” che vi potrebbero non farvi vivere bene. Vi mando tanto amore, conosco bene la mia persona oggi più che mai. Sono riconoscente a quello che vita mi ha dato, al mio pubblico e a quello che non lo è. Vi mando un bacio a tutti, buona estate.

Alessandra Amoroso si è esibita ieri sera a San Siro a Milano nel concerto numero 200 della sua carriera. Ha cantato le nuove canzoni “Sorriso grande”, “Piuma”, “Tutte le volte” e i suoi vecchi brani preferiti: “Estranea a partire da ieri”, “Stupida” e “Vivere a colori”.