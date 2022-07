Alvin avrebbe un ruolo nella separazione tra Totti e Ilary: “È nel mirino della stampa”

Secondo Dagospia, Alvin non è del tutto estraneo agli affari di casa Totti. Resta da scoprire quale sia la sua funzione. “Amico e collega di agenzia dell’ex signora Totti, è stato oggetto di attenzione da parte della stampa milanese”.

Tutto tranquillo sul fronte della separazione di casa Totti. Ilary Blasi è ancora in vacanza con i figli e l’ex stella del calcio ha mantenuto un fermo voto di silenzio dopo essere stata fotografata in visita di nascosto a casa di Noemi Bocchi. Nessuno vuole commentare la misteriosa fiamma e chi conosce Ilary è restio a parlare, se lo fa, lo fa in tono diplomatico. La collega di Ilary e opinionista dell’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria, che presumibilmente ha vissuto alcune delle fasi più angoscianti della separazione, l’ha descritta come “un osso duro che saprà senza dubbio come gestire questa situazione”.

L’amico di Ilary Blasi, nonché conduttore, Alvin, non ha commentato. Nonostante abbiano trascorso gli ultimi mesi in Honduras, non c’è dubbio che Ilary e Alvin abbiano stretto un legame d’amore e di sintonia che li ha contraddistinti in questa ultima edizione dell’Isola. I due si sono tenuti in contatto con la conduttrice romana per tutti questi mesi, condividendo gioie e dolori nonostante le telecamere fossero spente nella vita di Ilary. Secondo le recenti indiscrezioni lanciate da Dagospia, Alvin potrebbe non essere del tutto estraneo alla vicenda. Il suo ruolo è tutto da definire. Secondo Alberto Dandolo, a Roma e a Milano tutti discutono della rottura tra Totti e Ilary, tranne proprio tutti. Non è chiaro perché l’amico e collega di agenzia Alvin abbia ricevuto l’attenzione della stampa milanese in questo momento. Come mai? Ah, non lo so…”.

Durante il suo discorso finale di ringraziamento, le parole di Ilary Blasi apparvero ambigue alla luce della bufera di neve che sarebbe scoppiata qualche giorno dopo. Francesco Totti aveva ragione, sei unica”, disse Alvin, facendole sgranare gli occhi. Perché aveva nominato il suo ex marito? Era una battuta che il grande pubblico, ancora all’oscuro della separazione, non comprendeva appieno? Inoltre, nello stesso periodo, Alvin e Francesco si sono scambiati messaggi sui social media in cui Francesco commentava il suo gesto di gettare metaforicamente Ilary in mare. “Numero 1”, ha scritto Totti in risposta alla sua battuta. Il sarcasmo ora sembra essere una possibilità.