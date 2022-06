Ambra Angiolini: l’attrice finisce al centro del gossip, i fan spiazzati, ecco cosa ha fatto

Ambra Angiolini, piovono critiche sulla nota attrice il cui gestaccio sembra aver fatto indispettire davvero tanti utenti del web. Ma che cosa è accaduto intorno alla figura della nota attrice italiana?

Ambra Angiolini in questi ultimi giorni sembra sia finita al centro della polemica. Pare proprio che la nota attrice nei giorni scorsi abbia pubblicato un post sui social network che ha fatto scoppiare un vero e proprio putiferio. È pur vero che quando ci sono di mezzo gli haters le cose possono gonfiarsi e ingigantirsi terribilmente. Per questo motivo è importante fare attenzione quando si pubblica qualsiasi cosa sui social network dove siamo maggiormente esposti. Lo sa bene Ambra Angiolini che ha vissuto dei momenti piuttosto particolari soprattutto nell’ultimo periodo.

Ambra Angiolini, piovono critiche sulla nota attrice

Sappiamo bene che Ambra Angiolini in questi ultimi anni ha dovuto affrontare dei momenti piuttosto delicati e particolari come ad esempio la rottura con Massimiliano Allegri. La coppia per diversi mesi è stata al centro del gossip. Pare che la rottura dei due abbia fatto parecchio discutere perché addirittura se ne è parlato in programmi come ad esempio Striscia la Notizia.

L’attrice al centro delle critiche sui social, ma per quale motivo?

Ad ogni modo sembra che in questi giorni Ambra sia finita ancora una volta sotto i riflettori per una vicenda che vede legata al programma X Factor dove sarà giudice insieme a Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi. Qualche settimana fa sono iniziate le audizioni che sono spuntati anche alcuni spoiler riguardo proprio queste. Adesso si attende soltanto la messa in onda del programma. In genere Ambra è un’ artista particolarmente amata e soltanto in poche rare occasioni viene criticata.

Il gestaccio di Ambra Angiolini sui social non passa inosservato

Eppure in questione è finita proprio al centro delle polemiche per un post che ha pubblicato su Instagram. Pare proprio che in queste ore l’attrice pare abbia pubblicato uno scatto dove mostra il dito medio, un gesto fatto dall’ attrice proprio a qualcuno fuori camera. Questo gesto ha attirato parecchie critiche su di lei. Tanti i commenti arrivati sotto al post e sembra proprio che qualcuno si sia espresso in modo del tutto negativo. Non è ancora arrivata la spiegazione di Ambra a questo suo gesto e molto probabilmente non arriverà mai.