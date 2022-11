Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 15 al 18 novembre: Stefania non accetta che Marco lasci il giornalismo

Le puntate del 15-18 novembre de Il Paradiso delle Signore presenteranno diverse novità. Ezio Colombo (Massimo Poggio) farà dei cambiamenti nella sua vita e si aiuterà da Vittorio Conti. Adelaide, invece, avrà un nuovo progetto in mente – acquistare una serra abbandonata – che servirà a tutti i costi (e che la porterà a voler acquistare una serra abbandonata). Stefania, intanto, dovrà trovare un modo per far cambiare idea a Marco sul fatto di lasciare il giornalismo, mentre Marcello avrà un grande successo con Adelaide, tanto da farle cambiare totalmente idea su di lui.

Stefania non vuole che Marco lasci il giornalismo

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 15 al 18 novembre, Marco sarà estremamente determinato sulla sua decisione di lasciare il giornalismo e sembrerà molto impegnato.Stefania, però, non sarà d’accordo con questa idea. La ragazza farà di tutto per far ragionare Marco, quindi chiederà aiuto a Matilde. Nel frattempo, Adelaide si interesserà a una serra vicino a Milano e penserà di comprarla; in seguito, Vito scoprirà che Maria ha avuto una grossa delusione sul lavoro e cercherà di starle vicino il più possibile.

Vittorio evita Matilde

Dopo un imbarazzante litigio con la conduttrice, Vittorio Conti eviterà il più possibile Matilde. Nel frattempo, Marcello farà di tutto per non deludere Adelaide di Sant’Erasmo. In seguito, la contessa sarà desiderosa di rendere felice Marco, quindi organizzerà un concorso letterario al Circolo e come giudice sceglierà suo nipote. Nel frattempo, Irene scoprirà che Clara ha mentito sul fatto di avere un altro lavoro, mentre Armando incoraggerà Vito ad aprirsi di più con Maria senza vergognarsi. Salvo ed Elvira, intanto, consolideranno la loro amicizia. Poi, Adelaide si presenterà improvvisamente al Paradiso per avere un confronto diretto con Flora.

Ezio si dimette dal lavoro

Armando offrirà a Clara un lavoro come segretaria e Umberto rimprovererà Ezio, ma l’uomo non si scuserà. Quest’ultimo informerà Vittorio delle sue dimissioni da direttore della ditta Palmieri, ma gli chiederà di mantenere il segreto, almeno per il momento. Gloria proverà strane sensazioni. Infine, Marcello riuscirà a impressionare positivamente la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, tanto che lei si aprirà con lui.