Anticipazioni Terra Amara oggi lunedì 5 dicembre 2022

Alle 14.10 di lunedì 5 dicembre 2022, Canale 5 manderà in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia di Mediaset ha deciso di mandare in onda durante i mesi estivi in previsione del suo ritorno autunnale, nonostante la fascia oraria diurna dello show.

Terra Amara è stata prodotta da Mediaset in Turchia dal 2018 al 2022 e ha trasmesso 423 episodi. La serie segue la storia di Züleyha (Hilal Altinbilek), un’adolescente che scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana al fine di evitare di essere rimandata a Istanbul. Durante il suo viaggio incontra diverse nuove persone, tra cui membri della famiglia Yaman e membri del mondo degli affari.

Terra Amara, anticipazioni puntata del 5 dicembre 2022

Zuleyha (Murat Ünalmış) approfitta del fatto che la villa è libera per correre dal dottor Sabahattin, l’unica persona che ritiene affidabile. Gaffur (Bülent Polat) vede un’opportunità per rafforzare la sua posizione. Si avvicina a Demir (Murat Ünalmış), che è fuori casa, e gli chiede aiuto. Vede anche l’opportunità di parlare con Sabahattin, che è l’unica a sapere veramente cosa è successo. Nonostante sia testimone di una triste immagine della sua famiglia, non riesce a trattenersi dal piangere.

Come vedere Terra Amara su Mediaset Infinity

Siete curiosi di vedere come è stata accolta la puntata di Terra Amara su Mediaset Infinity, il servizio streaming di Mediaset? Nessun problema: con Mediaset Infinity potete guardare le puntate in diretta streaming e recuperare quelle già andate in onda su Mediaset Infinity. È possibile guardare Canale 5 su Mediaset Infinity, oltre a vedere gli episodi già andati in onda. Il link fornito sopra vi porterà alla pagina ufficiale di Canale 5, dove potrete vedere tutti gli episodi.