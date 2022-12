Anticipazioni Un altro domani oggi lunedì 5 dicembre 2022

Alle 16.50 del 5 dicembre 2022, Canale 5 trasmetterà una nuova puntata di Un altro domani, la soap opera spagnola che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda durante i mesi estivi in previsione del suo ritorno autunnale, perché vuole accontentare i suoi programmi diurni. Inoltre, Un altro domani sarà trasmesso in Spagna dal 2021 al 2022 su La 1, con 255 puntate. Dopo la messa in onda della soap durante l’estate, la serie continuerà ad andare in onda in futuro grazie al suo inserimento nel palinsesto autunnale.

La serie continua a raccontare la storia di due giovani donne, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Piñero). La prima vive a Madrid oggi e cerca informazioni sulla sua eredità, la seconda ha vissuto nella Guinea spagnola negli anni Cinquanta. Nonostante la differenza temporale, le due sono legate dal fatto di essere nipote e nonna.

Un altro domani, anticipazioni puntata del 5 dicembre 2022

Ines (Bárbara Oteiza) si sente male in libreria e sviene: Alicia (Elena Gallardo) chiede aiuto. Sergio (Miguel Brocca) continua a proporre idee nuove e originali per salvare l’attività di Julia.

Come vedere Un altro domani su Mediaset Infinity

Non riuscite a guardare Un altro domani in TV oggi? Mediaset Infinity, il servizio di streaming di Mediaset, potrebbe essere la vostra salvezza. Su Mediaset Infinity è possibile guardare gli episodi in diretta, oltre a recuperare quelli già andati in onda. Selezionando il link per seguire 5, ad esempio, si potrà vedere il live streaming di Canale 5. Tuttavia, anche la pagina ufficiale di un programma televisivo, dove è possibile vedere tutti gli episodi, è un’opzione.