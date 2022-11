Anticipazioni Uomini e Donne oggi 28 novembre 2022: Riccardo lascia Gloria e scoppia il caos

Uomini e donne, che andrà in onda con le nuove puntate a partire dal 28 novembre 2022, si preannuncia ricco di colpi di scena e sorprese. Dopo aver assistito all’uscita di scena della sua ex Ida Platano, al centro dell’attenzione ci sarà Riccardo Guarnieri, che dovrà farsi carico in prima persona del suo percorso sentimentale e creare nuove polemiche. In questi nuovi appuntamenti avrà un ruolo di primo piano anche Federico Nicotera, che si concederà al talk show Alice in modo sempre più giovanile.

Riccardo lascia Gloria e scoppia il caos

Si prevede che dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 le anticipazioni di Uomini e donne riguarderanno il coinvolgimento sentimentale di Riccardo Guarnieri con Gloria. Anche se sembra che Riccardo e Gloria siano innamorati, in realtà il cavaliere si ritirerà dalla relazione e la dichiarerà conclusa in questi nuovi appuntamenti. Di conseguenza, Riccardo si allontanerà da Gloria e la abbandonerà, ma questo scatenerà polemiche in studio. Diverse persone pensano che a Riccardo non sia mai interessato conoscere nuove persone o uscire con qualcuno, quasi come se fosse lì solo per perdere tempo. Secondo chi lavora in studio, Riccardo penserebbe solo a una persona: Ida Platano, che non fa più parte del programma dopo la scelta di Alessandro Vicinanza.

Federico e Alice sempre più uniti

Il 2 dicembre 2022, Uomini e donne terminerà la sua corsa e non andrà più in onda, ma i trailer del programma fino ad allora rivelano che ci sarà spazio per le novità sul percorso di Federico Nicotera. Oltre ad Alice, verrà realizzata un’esterna particolarmente intensa e profonda con un tronista. Per la prima volta nella sua carriera, Federico si aprirà con Alice, rivelandole aspetti sconosciuti della sua vita passata.

Maria De Filippi rimprovera Carola: anticipazioni Uomini e donne 28 novembre-2 dicembre

In futuro, quando Carola dimenticherà di scusarsi con Lorenzo Pugnaloni dopo essere stata rimproverata dal conduttore del talk show, sconvolgerà Lorenzo presentandosi a casa sua. “Ma che ci faccio qui?”, sbotterà Carola, secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni. Maria De Filippi, infatti, nel talk show le farà notare che avrebbe dovuto essere più compassionevole nei confronti di Federico a causa della sua situazione familiare. Anche Lavinia sarà osservata dalle telecamere, ma non ci sarà nessun bacio con Alessio Corvino.