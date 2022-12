Anticipazioni Uomini e Donne oggi venerdì 16 dicembre 2022: Trono Classico e Over, Video Witty TV

La prima puntata del nuovo anno di Uomini e Donne è andata in onda oggi venerdì 16 dicembre 2022 su Canale 5 con un nuovo ospite in studio. Noi di controcopertina seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto (dalle 14.45 alle 18.30)! Il nostro team di blogger condividerà con noi i propri approfondimenti prima dell’arrivo della scelta del ragazzo.

Nell’ambito della serata Valentino, Federico ha partecipato a una cena nell’esclusivo ristorante Berloni di Milano con Carola, ma le due donne non sono andate d’accordo: Federico ha accusato la sua compagna di usare Instagram per promuovere beni “antieconomici” e ha minacciato di porre fine alla loro relazione se ciò fosse vero. Nel frattempo, la relazione tra Giuseppe e Silvia si è inasprita quando il cavaliere si è scoperto attratto da Daniela che, a sua volta, ha iniziato a flirtare con un altro ragazzo.

Uomini e Donne puntata 16 dicembre 2022, anticipazioni

Federico e Carola ricominciano a discutere. Ma ci sarà spazio anche per Alice. La ragazza doveva uscire, ma ha deciso di non presentarsi. Nonostante ciò, Federico decide di ballare con Alice (Carola non la prenderà affatto bene). Lavinia è uscita con Alessio Corvino: la loro uscita è avvenuta a Caserta ed è stata molto apprezzata, mentre con Alessio Campoli, invece, Lavinia ha deciso di non uscire.

Dove seguire Uomini e Donne in tv e streaming

Uomini e Donne è un programma reality italiano di lunga durata che va in onda sulla rete commerciale Mediaset, dal lunedì al venerdì alle 14.45. Può essere visto anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e viene replicato su la5 tutti i giorni a partire dalle 19.40. I contenuti relativi al programma sono disponibili anche sul sito web di Uomini e Donne e su Witty Tv.