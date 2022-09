Avete visto dove vive Antonella Clerici? La sua villa da favola in mezzo al bosco è mozzafiato

Dopo l’estenuante addio de La prova del cuoco, che ha chiuso definitivamente i battenti, il nuovo cooking show di Antonella Clerici intrattiene il pubblico di casa sulla Rai, e torna anche È sempre mezzogiorno. La Clerici ha voluto impostare il nuovo programma su un ambiente più familiare, come confermano le riprese in diretta del bosco che circonda la sua casa. Hai mai visto la casa nel bosco dove vivono Vittorio Garronee Antonella Clerici? La famiglia vive in una grande villa in Piemonte, come dimostrano i post sui social media e alcune recenti interviste di lei.