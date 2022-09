Sapete chi è Alex Nuccetelli? Età, moglie, figli, Totti, fidanzata, Ilary Blasi e vita privata

Alex Nuccetelli, un popolare Pr di locali notturni di Roma, è stato al centro di un triangolo amoroso di alto profilo. La relazione del calciatore della Roma Francesco Totti con la precedente moglie Ilary Blasi è stata un evento noto al gossip italiano. Totti e Ilary Blasi, che si sono separati a novembre e hanno tre figli (Cristian, Chanel e Isabel), sono stati una coppia molto amata per due decenni. La fine della loro relazione ha significato anche la fine di un’epoca in cui “veline e calciatori” erano la norma. La separazione della coppia, che ha spezzato il cuore di tutti gli italiani, ha suscitato molte polemiche. Vieni è stato coinvolto Alex Nuccetelli, amico e confidente di Totti? Scopriamolo!

Alex Nuccetelli chi è? Moglie, età, fidanzata

Alex, un affermato party planner che vive a Roma, è noto per le sue feste d’élite che coinvolgono molte celebrità. Il 45enne si è fatto conoscere organizzando feste prestigiose nei locali della movida capitolina. Grazie ai suoi studi universitari a Brescia, è diventato una figura sociale molto conosciuta. Perché, oltre a organizzare eventi, è un body builder e un coach online, è un imprenditore di successo. Di conseguenza, è un eccellente diplomatico della vita notturna e delle feste. Ha raggiunto la fama nel 1995 grazie al matrimonio con Antonella Mosetti, una celebrità italiana. Dopo la separazione con la showgirl, è stato legato a diverse altre showgirl, tra cui Valeria Marini, Sara Tommasi e la velina Melissa Satta (quest’ultima non è stata verificata).

Per quanto se ne sa, attualmente non è fidanzato e la sua vita è piuttosto misteriosa. For si sforzi di mantenere un basso profilo, i suoi social media sono pieni di dettagli sulla sua attività, grazie ai post palestra e sugli eventi che organizza.

Alex Nuccetelli: Instagram, Foto, rapporto con Totti

Il body builder, che è uno dei più importanti fan del personaggio, si affida molto a Instagram e ad altri social network per pubblicizzare la sua attività. Si tratta, in realtà, di uno dei portali più significativi per chi vuole pubblicizzare le proprie imprese indipendenti attraverso il culto dei personaggi. Che impatto ha avuto l’imprenditore sulla vita sentimentale di Francesco Totti? Pare che Ilary – oggi Letterina – sia stata presentata al Pupone proprio da lui.