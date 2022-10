Ballando con le stelle: “La giuria è da ammazzare”, la dura replica della Lucarelli

Un hater ha scritto parole terribili contro l’intera giuria di Ballando con le Stelle e Selvaggia Lucarelli ha risposto sui social media in maniera piuttosto dura.

Nonostante la recente stagione di Ballando con le stelle sia iniziata da poche settimane, continua a essere un argomento di conversazione molto caldo. Proprio di recente, la giurata Selvaggia Lucarelli ha scatenato la rete dopo che, sui social media, ha espresso la sua frustrazione per un commento sui giurati nel programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Ma c’è qualcosa di più? Scopriamolo.

La prima puntata della nuova stagione di Ballando con le stelle è andata in onda l’8 ottobre e da allora sono state molte le opinioni sul programma e sui suoi partecipanti, alcuni dei quali hanno usato un linguaggio piuttosto volgare. Iva Zanicchi è stata una delle concorrenti più chiacchierate, a causa delle parole che ha usato nella prima puntata.

Tra i giurati, la giornalista Selvaggia Lucarelli è quella che ha più probabilità di catturare l’attenzione del pubblico. Giampiero Mughini e Lorenzo Biagiarelli, invece, sono meno conosciuti. Chi la conosce bene sa che non ha mai paura di esprimere il suo pensiero, anche se questo significa usare un linguaggio e dei toni piuttosto duri. Quest’anno è stata al centro di polemiche per altri motivi oltre che per la sua schiettezza.

Uno dei problemi principali dei giurati di quest’anno, secondo i critici, è la loro incapacità di prendere decisioni eque. Poiché il marito di Milly Carlucci, lo chef Lorenzo Biagiarelli, partecipa al programma, molti pensano che questo possa influenzare le sue decisioni. Tuttavia, chi guarda Ballando con le Stelle vedrà che la Carlucci giudica il marito allo stesso modo degli altri concorrenti. In realtà, si è dimostrata più volte imparziale.

Sui social media ci sono molti haters che si divertono a scrivere commenti negativi, e la Lucarelli ha sempre risposto a loro senza paura. Lo show di Milly Carlucci è stato uno di quelli che l’ha portata a rispondere a un hater su Internet in modo piuttosto audace. Un utente ha scritto “La giuria di Ballando con le Stelle è da ghigliottinare” e la Lucarelli ha risposto: “Ammiro la tranquillità che caratterizza il tipico commentatore di Ballando con le Stelle”.