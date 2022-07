Bimbo di 8 anni rischia di annegare a Ischia: il bagnino si tuffa in mare e lo salva

Una storia a lieto fine arriva dall’isola di Ischia, dove un bambino di otto anni ha rischiato di annegare, ma è stato salvato grazie al provvidenziale intervento di un bagnino professionista. L’incidente è avvenuto a Forio d’Ischia, sulla spiaggia della Chiaia, ed è stato segnalato sui social media dalla pagina “Dillo Tu – L’informazione oltre l’isola di Ischia”, che ha postato anche alcune foto del salvataggio. Secondo quanto riportato il bambino di otto anni è andato tuffato in mare da sub: con forse dopo aver ingerito dell’acqua, è andato in difficoltà. Alla scena ha assistito Rosario, detto “Coccolino”, che non ci ha pensato due volte e si è tuffato in mare per salvare il bambino.

Il bagnino ha riportato il bambino in spiaggia, dove due medici presenti hanno effettuato tutte le manovre di salvataggio necessarie. Il bambino è stato poi trasportato dai paramedici del 118 all’ospedale Rizzoli, dove è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti e monitorato per eventuali complicazioni. Purtroppo, però, sono molte le tragedie marine che si scontrano ogni estate; per fortuna la storia del bambino di otto anni di Ischia si è conclusa felicemente.