Bonus bollette in busta paga: quali sono le aziende che lo pagano

Le aziende hanno trovato modi concreti per combattere l’assegnazione e il potere d’acquisto dei dipendenti. Premiano i dipendenti con bonus e altri incentivi in ​​busta paga.

Per salvare il potere d’acquisto degli italiani, diverse aziende hanno offerto bonus economici, tra cui bonus speciali e premi in busta paga. Questi bonus economici sono riconducibili all’aumento delle bollette e delle spese alimentari, che rendono difficile la vita dei dipendenti. Grandi aziende come Intesa Sanpaolo e Atlas hanno pensato a misure straordinarie per dare un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà. Anche le medie e piccole imprese sono offerte di mettere in campo aiuti concreti per le famiglie.