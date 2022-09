Camilla Parker Bowles si apre sul suo matrimonio con il Re Carlo

La duchessa di Cornovaglia ha rilasciato un’intervista in occasione del suo 75° compleanno in cui rivela che la sua relazione con il principe Carlo all’inizio non fu facile

Camilla dalla Cornovaglia compie 75 anni il 17 luglio e lo ha festeggiato con un’inaspettata intervista al magazine Vogue . La moglie del principe Carlo ha parlato della sua vita personale, qualcosa di insolito e molto insolito per i membri della famiglia reale inglese. Ha rivelato alcune intimità sul suo matrimonio , come ad esempio quanto sia difficile trovare il tempo per stare insieme. «A volte è come se le navi passassero di notte, ma ci sediamo sempre insieme, prendiamo una tazza di tè e discutiamo della giornata (…)

La cosa migliore è che ci sediamo e leggiamo i nostri libri in angoli diversi della stessa stanza. È molto rilassante perché sai che non devi iniziare una conversazione. Basta sedersi e stare insieme”, ha spiegato la nuora di Elisabetta II.

Gli inizi della sua relazione con il principe ereditario non furono facili. Il popolo inglese adorava la defunta Lady Di e sembra che non abbia reso facile la sostituzione di Diana del Galles. ” Sono stata esaminata così a lungo che devi solo trovare un modo per conviverci”, ha rivelato la duchessa di Cornovaglia, riferendosi a quegli anni.

Riguardo al suo prossimo compleanno, la reale spiega che non può fermare il tempo e non ha altra scelta che invecchiare come il resto dei mortali. ” Chi vuole avere 75 anni , davvero, ma non c’è niente che possiamo fare al riguardo… questa è la vita”, ha riconosciuto con una risata. Camilla è felice del suo ruolo di nonna e sbava sui suoi cinque nipoti Lola e Freddy , dal figlio Thomas Charles Parker Bowles, nonché Eliza e i gemelli Gus e Louis, dalla figlia Laura Rose, tutti di età compresa tra i 12 e i 14 anni.

La duchessa confessa di essere dipendente dal giocare con loro e inviare loro messaggi tramite il suo cellulare. “Mi manda un sms per dire ‘l’ho fatto in tre’. E io dico “Scusa, l’ho fatto in due oggi”. È molto gratificante quando ti dice quanto sei brillante”, spiega Camilla a proposito del gioco online che gioca con una delle sue nipoti. Come ogni nonna, è chiara sul fatto che la cosa migliore del mondo è coccolare i suoi cinque nipoti. ” Il bello dell’essere nonna è che puoi permettere loro cose che i loro genitori proibiscono loro “, dice la duchessa.