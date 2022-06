Can Yaman e Demet Özdemir sarebbero stati insieme in segreto per 4 anni. Il matrimonio è sospeso

Questa è la svolta turca. L’ex di Can Yaman annulla il matrimonio con il suo fidanzato prima che le voci che indicano che è omosessuale e tutte puntano a Can Yaman e Demet Özdemir sono state insieme per quattro anni in segreto.

Tutti i fan dell’ex coppia Can Yaman e Demet Özdemir di ‘Dreaming Bird’ ne parlano. Dopo averli visti godersi insieme la festa di presentazione disney+ in Turchia, tutte le speranze si sono concentrate su una possibile riconciliazione tra loro due.

Il digitale in Turchia suggerisce che tra Demet e Can ci sia una relazione segreta da poco più di quattro anni, cosa che sembra poco plausibile visto che da quando sono finite le riprese di ‘Dreaming Bird’ i due attori hanno preso strade separate nel sentimentale e nel professionale. Can Yaman e Demet Özdemir insieme in segreto è una fantasia in cui vogliamo credere.

Riavvolgendo la relazione, quando Can e Demet hanno finito di girare ‘Dreaming Bird’, hanno rotto la loro relazione apparentemente a causa di un’infedeltà di Can Yaman. Successivamente, Can Yaman si è trasferito in Italia dove ha iniziato una nuova relazione questa volta con la presentatrice degli impianti sportivi Diletta Leotta.

Attento che una soap opera turca sta arrivando che ridi delle soap opera che ci piacciono.

A sua volta, Demet Özdemir ha iniziato una relazione con il cantante Oguzhan Koc. Tutto stava andando bene tra i due fino a quando a dicembre hanno avuto la loro prima crisi di coppia e hanno deciso di separarsi. I digitalisti turchi hanno sottolineato che la rottura era dovuta all’omosessualità di Oguzhan (prendi ora) e hanno anche sottolineato che questa nuova coppia aveva solo un interesse pubblicitario a lanciare la sua carriera come cantante e coprire l’omosessualità di Oguzhan poiché questo tipo di comportamento sessuale è tabù in Turchia.

A febbraio, giorno di San Valentino, i due riappaiono insieme. La relazione viene riaffermata con una proposta di matrimonio che Demet sembra accettare. Ti stai divertendo, lo siamo anche noi.

Dopo questa proposta sospetta, ci sono molteplici apparizioni di Demet con Oguzhan, felice, innamorato e che prepara il loro matrimonio.

Ecco che arriva il tocco turco.

Ma quando sembrava che la cosa non potesse più essere incasinata, da qualche giorno circola in rete una notizia che, se confermata, sarebbe una vera e propria svolta turca. I fan di Can e Demet dicono che la storia d’amore tra i due non è mai finita ma è stata vissuta in assoluta segretezza.

Alcuni sostengono addirittura di aver visto Demet in Sardegna la scorsa settimana quando Can è stato premiato a Filming Italy.

Siamo molto affascinati da questa soap opera 2.0 che sembra superare la sceneggiatura della serie turca famosa per i colpi di scena. Nella nostra vera telenovela, accettiamo solo un finale, quello di Can Yaman che torna con la sua ragazza Demet Özdemir e guarda, ora ha un pass gratuito. Vai Can Yaman, vai.