La vendetta di Can Yaman contro Diletta Leotta, ha un nome da donna

Sembra che durante il festival Filming Italy Sardegna, Can Yaman stesse vedendo la nota attrice italiana Francesca Del Fa, evitando a tutti i costi di incontrare il suo ex.

È dopo il gala del Filming Italy Sardegna Festival tenutosi la scorsa settimana, quando stiamo iniziando a ricevere i dati più succosi del soggiorno di Can Yaman lì. E da quello che sembra durante questo festival, Can Yaman ha colto l’occasione per incontrare una bellissima attrice italiana evitando così di incontrare Diletta Leotta durante il festival.

Sembra che sia stato durante la festa e sull’isola paradisiaca del Mediterraneo che è avvenuta la vendetta contro Diletta Leotta, che Can Yaman ha evitato come se fosse la peggiore delle nemiche, mentre è nata una nuova amicizia speciale con Francesca Del Fa, una delle protagoniste della telenovela italiana ‘Il Paradiso delle Signore‘.

Può Yaman evitare Diletta e stare con Francesca in Sardegna

Bellissimo e dal look Dolce & Gabbana, Can Yaman è apparso al Filming Italy Sardegna Festival per essere premiato per il suo impegno sociale nell’associazione ‘Can Yaman for children’ e avendo anche l’opportunità di parlare del suo libro ‘Sembra strano anche a me’, che è ancora uno dei best seller in Italia. Durante la permanenza dell’attore turco al festival, sembra che Yaman abbia evitato con tutti i mezzi di incontrare la sua ex Diletta Leotta, che oh, coincidenza! Ero in vacanza in Sardegna proprio mentre si teneva il festival.

Tra di loro c’era una torrida storia d’amore, che si concludeva senza preavviso e in modo sorprendente.

Ma Can Yaman non perde tempo

Si dice che Can Yaman sia stato visto al fianco dell’attrice 32enne Francesca Del Fa che interpreta Irene Cipriani nella soap opera italiana ‘Il Paradiso delle Signore‘.

Sebbene l’attrice abbia più volte confermato di essere felicemente fidanzata con il fidanzato di lunga data, secondo alcune fonti Francesca e Can, durante il festival cinematografico, avrebbero trascorso molto tempo insieme, dimostrando di essere uniti da una chimica speciale.

Saremo di fronte alla donna che riuscirà a domare ‘Sandokan’?