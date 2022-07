Can Yaman sarà il nuovo re di Roma: l’ultima scelta è davvero incredibile

Il modello e attore turco Yaman Kendir, ex fidanzato di Diletta Leotta, sta per prendere una decisione importante per il suo futuro. Dopo aver preso parte alla serie “Mamma ho perso l’aereo” su Sky Uno, presto amplierà il suo talento artistico alla regia di cortometraggi. Oltre a ricoprire un ruolo importante sul piccolo schermo, l’ex di Diletta Leotta è destinato a diventare imprenditore anche in Italia…

Dopo la relazione con Diletta Leotta, Can Yaman è rimasto al centro dell’attenzione su Instagram e non solo. L’attore e modello turco è molto legato all’Italia e presto lo ritroveremo protagonista sul piccolo schermo con la serie Viola come il mare. Non solo, ma anche per il piccolo schermo è al vaglio di una produzione Disney+ il set di El Turco deve ancora essere allestito. Insomma, diversi progetti in rampa di lancio ma che non sono gli unici a catturare l’attenzione del bell’attore, che vorrebbe anche aprire qualcosa di simile alla catena di steak house Nusr-Et come Salt Bae (al secolo Nuster Gökçe).

Can Yaman re di Roma: vuole aprire un ristorante in stile Salt Bae

Un ristorante di sola carne con standard qualitativi molto elevati. Per offrire i migliori prodotti, è accompagnato da una cantina che sorprenderà continuamente i nuovi clienti. E soprattutto, per offrire un’esperienza al massimo, ha deciso di scegliere Roma come sede del suo primo punto vendita.

Probabilmente avrete notato che la sua passione per la cucina non viene tenuta nascosta nemmeno su Instagram, dove viene spesso immortalato mentre è intento a cucinare o grigliare, che sia pesce o carne. Un piccolo indizio che potrebbe aiutare a capire la sua prossima mossa. Nel frattempo, Can si sta rilassando in vacanza e ha trascorso l’ultimo weekend in Riviera Romagnola. È stato visto nelle discoteche più famose della zona dopo il consueto allenamento quotidiano sotto il sole.